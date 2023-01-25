В Испании задержан подозреваемый в рассылке бомб по почте на объекты, связанные с поддержкой Украины

30 ноября в результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один сотрудник посольства.

На следующий день испанские силы безопасности обнаружили в дипломатической корреспонденции еще три взрывных устройства, аналогичных тому, что взорвалось в посольстве Украины.

Одно из было них отправлено по почте в спутниковый центр Европейского союза под Мадридом, другое - перехвачено в американском посольстве в испанской столице.

Тогда же выяснилось, что 24 ноября похожую «заминированную бандероль» получил по почте премьер-министр Испании Педро Санчес.

Американская пресса на этой неделе цитировала источники в спецслужбах США и европейских стран, утверждавшие, что за рассылкой бомб в Испании стоят офицеры российской военной разведки, руководившие базирующейся в России группой боевиков расистского толка.

Как сообщала New York Times со ссылкой на американских чиновников, следователи изучают возможную связь терактов с «Русским имперском движением» - радикальной группировкой, имеющей членов и соратников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.