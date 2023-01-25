«Германия не может бесконечно думать об Украине». Танки Киеву – это раздел оружейного рынка ЕС между ФРГ и США

«Именно в рынках торговли и была загвоздка. Завлекательное американское предложение – "давайте, вы отдадите все свои "леопарды" Украине, а мы вместо них дадим вам "абрамсы", естественно, привело немецких промышленников к пониманию, чем такая схема для них закончится. Что потом у всех европейских армий будут "абрамсы", их будут обслуживать американцы, а промышленность Германии останется без рынка. Поэтому, очевидно, они и тянули резину, договаривались, чтобы все-таки рынок Европы остался за немецкой танковой промышленностью. Можно, конечно, сколько угодно их осуждать за цинизм. Но мир ведь кончается не завтра. Я все-таки на это надеюсь. И европейские политики должны смотреть дальше и глубже. За ними стоят их избиратели. И они не могут бесконечно думать только об интересах Украины. Они еще думают об интересах своих избирателей и будут о них думать дальше. Здесь надо понимать, что так будет происходить часто», - сказал эксперт.