Российский суд ликвидировал старейшую правозащитную организацию в стране

Московская Хельсинская группа - старейшая правозащитная организация в России. Она была создана в 1976 году. Одним из ее соучредителей была известная правозащитница Людмила Алексеева. Она возглавила МХГ с 1996 года до своей смерти в 2018 году.

В конце декабря 2022 года Министерство юстиции РФ потребовало прекращения работы МГХ. Формальным поводом для предъявления иска стало то, что члены МХГ принимают участие в мероприятиях «за пределами своего региона».

Представители Минюста поясняли, что МХГ, зарегистрированная как региональная организация, действующая в Москве, вела свою деятельность и в других регионах, что является «неустранимым нарушением» закона об общественных объединениях. Также Минюст утверждал, что устав организации, принятый в 2018 году, не соответствует актуальным требованиям законодательства.

Судебное заседание началось сегодня примерно в 10:40. В 16:22 судья Михаил Казаков удалился в совещательную комнату. Уже 16:29 он зачитал решение и удовлетворил иск Минюста.

Изначально в основные цели Московской Хельсинкской группы входило содействие по выполнению гуманитарных обязательств, которые СССР взяли на себя подписав декларацию в Хельсинки в 1975 году.

Больше 30 лет МХГ боролась за гражданские права и свободы в России. В 2012 году участники движения осудили закон об «иностранных агентах». После 2020 года МХГ помогала участникам белорусских протестов избежать экстрадиции на родину, где им грозило политическое преследование. В 2022 году правозащитники выступили против войны в Украине и до последнего времени оказывали помощь украинцам, оказавшимся в России, в том числе в ЦВСИГ Сахарово.

Людмила Алексеева. Фото: Krasilnikov Stanislav / ITAR-TASS

Людмила Алексеева, чьи корни, как оказалось, происходят из Эстонии, возгравляла организацию с 1996 года и до самой смерти в 2018 году. В 2017 году, когда ей исполнялось 90 лет, Владимир Путин лично приехал к ней домой, чтобы поздравить с юбилеем. Он поблагодарил Алексееву за «весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества».