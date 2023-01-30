Удары по Ирану – предупреждение, которое не связано с Украиной

Смагин: «Сдерживать Россию на территории Ирана в плане войны в Украине Израиль не будет. Для Израиля его собственные интересы всегда превыше всего. Очень сомневаюсь, что Израиль готов воевать за интересы Украины, проводить операции, рискуя своими бойцами или ресурсами. Это практически исключено. Другое дело, что если говорить о поставках Су-35 (в середине января власти Ирана анонсировали поставку уже в марте 2023 года партии российских истребителей и других вооружений от Москвы – прим.ред. ), то тут Израиль может вмешаться, разбомбить конвои, ангары. Это вполне возможно. Потому что это угроза безопасности Израиля. Сейчас нет признаков связи с Украиной».

Кожанов: «По анонсированным Ираном поставкам из Москвы, речь идет не только о Су-35. Там куда большая номенклатура современных вооружений. Чего раньше не происходило. Иран раньше получал не столь продвинутое и современное оружие от России. Извините, но в ирано-израильских отношениях Украина - это дело даже не десятое. Фактор Украины тут идет во втором десятке после местных причин.



Но пока речь про удар, который можно назвать ласковым и даже нежным. Точка кипения не достигла того уровня, когда будут действительно наносить удары по инфраструктуре Ирана. Конечно, случившееся не повлияет на планы поставок из России. Никого этот показательный жест не остановит. Сейчас ставки на международной арене очень высоки, и участники загнали себя в угол со всех сторон. Кроме как продолжать этот путь по эскалации конфронтации, вариантов ни у кого нет. Ирано-российское сотрудничество продолжится. И продолжится, мягко говоря, не в самом позитивном для Запада ключе».



