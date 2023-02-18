Кальюлайд: EKRE позорит государство и пытается настроить людей друг против друга

«Конечно, Силы обороны поступили правильно, опровергнув эти ложные утверждения по существу и на основе фактов», - заверил Кальюлайд.

Кальюлайд сказал, что в связи с публичной словесной перепалкой между лидером EKRE и Силами обороны Эстонии обе стороны должны понять, что в нынешней напряженной ситуации в сфере безопасности такой публичный дискурс не идет никому на пользу и должен прекратиться.

«Если лидер оппозиции Хельме не сможет воздержаться от дальнейших глупых заявлений, то руководителям Сил обороны, вероятно, нет смысла и дальше заниматься этим вопросом. Пусть лучше политики спорят друг с другом», - сказал он.

По мнению Кальюлайда, решения, связанные с поддержкой Украины, должны объяснять в первую очередь те, кто принимал эти решения и несет за них ответственность, то есть члены правительства, члены комиссии государственной обороны Рийгикогу, лидеры правительственных партий.

«Однако Мартин Хельме и EKRE еще раз доказали, что им нельзя доверять. Даже если в этой партии есть несколько людей, знакомых с военным делом, в целом, эта партия позорит государство и пытается настроить людей друг против друга. И против государства, конечно, тоже», - сказал председатель комиссии по государственной обороне.