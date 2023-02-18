Председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) считает, что Мартин Хельме (EKRE) должен прекратить делать ложные заявления о Силах обороны и национальной обороне Эстонии в целом.
Кальюлайд: EKRE позорит государство и пытается настроить людей друг против друга
«Конечно, Силы обороны поступили правильно, опровергнув эти ложные утверждения по существу и на основе фактов», - заверил Кальюлайд.
Кальюлайд сказал, что в связи с публичной словесной перепалкой между лидером EKRE и Силами обороны Эстонии обе стороны должны понять, что в нынешней напряженной ситуации в сфере безопасности такой публичный дискурс не идет никому на пользу и должен прекратиться.
«Если лидер оппозиции Хельме не сможет воздержаться от дальнейших глупых заявлений, то руководителям Сил обороны, вероятно, нет смысла и дальше заниматься этим вопросом. Пусть лучше политики спорят друг с другом», - сказал он.
По мнению Кальюлайда, решения, связанные с поддержкой Украины, должны объяснять в первую очередь те, кто принимал эти решения и несет за них ответственность, то есть члены правительства, члены комиссии государственной обороны Рийгикогу, лидеры правительственных партий.
«Однако Мартин Хельме и EKRE еще раз доказали, что им нельзя доверять. Даже если в этой партии есть несколько людей, знакомых с военным делом, в целом, эта партия позорит государство и пытается настроить людей друг против друга. И против государства, конечно, тоже», - сказал председатель комиссии по государственной обороне.
Кальюлайд отмечает, что предвыборные дебаты должны быть конструктивными, а это значит, что аргументы могут быть свободными от злобы, содержательными и основанными на проверенных фактах. К этому должны стремиться все политические партии Эстонии и кандидаты на выборах в Рийгикогу.
По мнению председателя, подобные словесные войны отвлекают внимание от того, что на самом деле делается для развития военной обороны Эстонии: «На следующей неделе Рийгикогу, надеюсь, утвердит новые основы политики безопасности, что приведет к межпартийному соглашению о финансировании государственной обороны в размере не менее трех процентов от ВВП». Кальюлайд добавил, что он надеется, все партии, представленные в Рийгикогу, поддержат эту идею.
Словесная перепалка между EKRE и Силами обороны
Лидер EKRE Мартин Хельме в интервью Postimees об оборонной готовности заявил, что военнослужащие Сил обороны лгут и что поддержка Украины повлияла на нашу оборонную готовность.
Генерал-майор Вейко-Велло Пальм и командующий Силами обороны генерал Мартин Херем заявили, что Хельме лжет в политических целях.