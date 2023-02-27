ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Перестать быть гражданином РФ в Эстонии - четкая позиция или меркантильный интерес?

Пока граница не закрыта, нам удобно с русским паспортом

Я не слышала, чтобы в большом количестве россияне отказывались от своего гражданства. Среди нарвитян подавляющие количество – это граждане России, и всем это выгодно. Пока российская граница для нас не закрыта, нам удобно посещать ту сторону. Нам удобно с русским паспортом. Кто же будет выходить из гражданства? Только те, кто по политическим мотивам. Сейчас Россия – недружественная страна, и может кому-то желательно не иметь с Россией ничего общего. Эстония от этих людей выигрывает, потому что больше будет граждан, больше жителей страны овладеют эстонским языком, больше рабочих мест можно укомплектовать эстонскими гражданами из русских. Но у меня таких знакомых нет.

Отказ от русского подданства может сплотить эстонское общество

Причина – война. И выходят из-за международной нестабильной ситуации. Просто не понятно, что будет с Россией в экономическом плане, в юридической сфере, и что делать русским, как им себя вести в этих вопросах? Потому и отказ от российских паспортов такой массовый. Мне кажется, тут работает и психологический настрой. Тех, кто тут родился, кто живет и взял когда-то российское гражданство, настраивают, что там, в Москве, все плохо, что России, как государства, к которому мы привыкли, больше не будет, и потому надо избавиться от паспортов. Это тоже работает. Я не ощущаю себя эстонкой, хотя гражданка и очень люблю свою страну. По национальности я русская и, хотя владею языком, учусь и работаю, чувствую некоторую дискриминацию русскоязычных. Но я вижу, что чем больше русских берут эстонское гражданство, тем больше радуются сами эстонцы. Отказ от русского подданства может сплотить эстонское общество. Поддерживаю, ура!