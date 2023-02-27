Количество граждан России, живущих в Эстонии и желающих отказаться от своего паспорта в пользу эстонского, выросло в несколько раз. По словам эксперта отдела политики гражданства МВД ЭР Мартена Лаури, с 2013 года ежегодно около 200 российских граждан изъявляли желание получить эстонское гражданство. Но в прошлом, 2022 году, число желающих выросло более чем в два раза. Rus.Postimees спрашивал на улицах, кто и почему больше не хочет быть гражданином РФ.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Перестать быть гражданином РФ в Эстонии - четкая позиция или меркантильный интерес?
Тамара Козлова, домохозяйка (Нарва)
Это не предательство, а обычный меркантильный интерес
Если есть желание влиться в эстонское общество, или из-за политических соображений, люди выбирают выход из российского гражданства. Поводы разные, но это сильно жизнь не меняет. Да, есть плюсы, особенно для тех, кто преследует меркантильный интерес: покупка жилья, поездки в Европу. У нас таких граждан Эстонии, которые вчерашние россияне, половина Нарвы. У меня очень много есть таких знакомых и родственников, которые по бытовым причинам вынуждены были принять эстонский паспорт. Но от этого жизнь их сильно не изменилась, еще раз говорю. Это не политика, не предательство, а обычный меркантильный интерес.
Куно Калев, инженер (Таллинн)
Нам выгодно, у нас не хватает людей
Русские отказываются от гражданства России из-за войны в Украине. Только война заставляет их отказаться от паспортов, никаких других причин нет и быть не может. Я слышал, что до начала войны процент русских, кто брал эстонский паспорт, был маленький, а сейчас в разы вырос. А нам что, нам выгодно. У нас не хватает людей, страна требует рабочих рук, а многие без гражданства не могут работать. Вот вам и работники с эстонским гражданством. У нас демократия. Важна не национальность, а человек, его знания, его характер. Какая разница, русский он, китаец или испанец? Потом, они же могут ехать по всему миру работать. У меня дочка живет в Финляндии, занимается биологией в науке, и хоть эстонка, там выучилась, вышла замуж, семья, работа. Какая разница, какой ты национальности. Если все в рамках закона, пожалуйста, русские, берите гражданство Эстонии, Финляндии, Болгарии, но язык обязательно сдать.
Евгения Майберг, пенсионерка (Нарва)
Пока граница не закрыта, нам удобно с русским паспортом
Я не слышала, чтобы в большом количестве россияне отказывались от своего гражданства. Среди нарвитян подавляющие количество – это граждане России, и всем это выгодно. Пока российская граница для нас не закрыта, нам удобно посещать ту сторону. Нам удобно с русским паспортом. Кто же будет выходить из гражданства? Только те, кто по политическим мотивам. Сейчас Россия – недружественная страна, и может кому-то желательно не иметь с Россией ничего общего. Эстония от этих людей выигрывает, потому что больше будет граждан, больше жителей страны овладеют эстонским языком, больше рабочих мест можно укомплектовать эстонскими гражданами из русских. Но у меня таких знакомых нет.
Екатерина Маргус, студентка (Таллинн)
Отказ от русского подданства может сплотить эстонское общество
Причина – война. И выходят из-за международной нестабильной ситуации. Просто не понятно, что будет с Россией в экономическом плане, в юридической сфере, и что делать русским, как им себя вести в этих вопросах? Потому и отказ от российских паспортов такой массовый. Мне кажется, тут работает и психологический настрой. Тех, кто тут родился, кто живет и взял когда-то российское гражданство, настраивают, что там, в Москве, все плохо, что России, как государства, к которому мы привыкли, больше не будет, и потому надо избавиться от паспортов. Это тоже работает. Я не ощущаю себя эстонкой, хотя гражданка и очень люблю свою страну. По национальности я русская и, хотя владею языком, учусь и работаю, чувствую некоторую дискриминацию русскоязычных. Но я вижу, что чем больше русских берут эстонское гражданство, тем больше радуются сами эстонцы. Отказ от русского подданства может сплотить эстонское общество. Поддерживаю, ура!
Олег Гапонов, пенсионер (Кохтла-Ярве)
Кто-то берет эстонское, я слышал, берут и русское
Такой проблемы нет. Кто как хочет, тот так и живет. Гражданство не играет большой роли, если человек нормальный. И потом, можно поменять паспорт пять раз, но национальность и родину не поменяешь же? Столько проблем насущных сейчас у нас. Смотрите, город не убирается, цены растут каждый день, энергия, платежки, невозможно планировать, сколько и на что хватит пенсии. Какая тут смена гражданства. Нет этого. Как было всегда, так и есть. Кто-то берет эстонское, я слышал, берут и русское. Это личное дело, а вот снег, по которому пройти нельзя, вот эти вопросы надо решать, а не отвлекаться на глупости.
Виктория Кравчук, дизайнер (Таллинн)
Не хотят иметь ничего общего с российской агрессией
Война изменила людей. Очень многие русские не хотят иметь ничего общего с российской агрессией. В мире любой человек, даже самый анти-путински настроенный, сейчас воспринимается как часть этого большого преступления. Причина отказа от российского гражданства только в этом. Трудно представить, что это могло случиться. Очень тяжело осознавать, что страной, развязавшей войну, стала Россия, где к войне было особо отрицательное отношение на протяжении всего послевоенного периода, со времен Второй Мировой войны. Это трагедия не только сегодняшних русских, живущих в Эстонии, но всех русских, живущих вне России, на многие десятилетия вперед.
Родион Курчанов, мастер (Нарва)
Психология не меняется от того, что поменялся паспорт
Людям деваться некуда, из-за политики и выходят. На это решение человека работают многие причины: политика, проблемы с собственностью, финансовые ограничения, поездки за границу. С другой стороны, мое мнение, что эстонское государство старается не поддерживать практику предоставления эстонского гражданства бывшим россиянам. Ну, я так думаю. Есть опасение, желание защитить свою национальную самоидентичность. У них своя тема, которую мы видим даже в Ида-Вирумаа. И понять их можно. Они хотят развивать свою культуру, укреплять нацию, строить национальное государство, а тут русские с эстонскими паспортами. Еще думают о безопасности, ведь психология не меняется от того, что поменялся паспорт. Но будем надеяться, что в нашей Эстонии будет мир.
Инна Кручишина, педагог (Таллинн)
Здесь материальные причины, а не антивоенная позиция
Мне кажется, причина не в том, чтобы продемонстрировать не сопричастность с Россией. Многие не оправдывают действия российской армии в Украине, но тут житейские причины. Российское гражданство не дает выезд никуда, никуда русских граждан не пускают, а с эстонским гражданством проблем нет. Тут и экономические причины присутствуют. Многие россияне, которые владеют у нас квартирами, домами, пострадали: ведь они не могут оплатить счета, приехать сюда, чтобы какие-то сделки оформить. В основе отказа от гражданства, мне кажется, лежат материальные вопросы, а не политическая позиция противников войны. И знаете, те, кто меняет российский паспорт на эстонский, они не желают быть эстонцами. Я сама гражданка, знаю язык, как и мои дети и внуки, но мы остаемся русскими. Мне жаль, что сегодня в моей родной Эстонии русских с эстонскими паспортами недолюбливают.
Комментарий автора
Россиян, которые сегодня предпочитают Эстонию России, стало гораздо больше. Причем это касается не только отказывающихся от своего паспорта в пользу натурализации в Эстонии, а таких в прошедшем 2022 году было в 2,5 раза больше, чем в предыдущем, но и тех, кто запросил политическое убежище.
На фоне военной агрессии России против суверенитета и территориальной целостности Украины Департамент полиции и погранохраны Эстонии зафиксировал резкий рост количества россиян, просящих у Эстонии политического убежища. По данным PPA, число таких обращений от обладателей российского паспорта выросло в четырнадцать раз по сравнению с 2021 годом.
В то же время, количество россиян, которые смогли обратиться за получением различных виз Эстонии, в 2022 году упало в 2,5 раза по сравнению с довоенным временем. Эстонское направление среди граждан России не только перестало быть популярным, но имеет некое опасное влияние для дальнейшего проживания внутри России. Это объясняется внутренней государственной политикой России, согласно которой Эстония включена в список недружественных государств, а также усилением борьбы спецслужб с потенциальной опасностью в сфере шпионажа.
Если за весь 2021 год граждане РФ обращались к эстонским властям за получением различных виз 35 655 раз, то за одиннадцать месяцев 2022 года эта цифра сократилась до 14 837 запросов. Усиливающиеся политические и экономические санкции, ограничение на перемещение в рамках Шенгенской зоны, проблемы с ведением деловой деятельности вынуждают россиян, проживающих на территории Эстонии, интенсивно изучать эстонский язык, начинать нелегкую процедуру отказа от российского гражданства и избегать поездок в саму Россию. Однако что является главной причиной отказа от паспорта РФ: политика, экономика или правовые вопросы, мы решили спросить жителей Таллинна, Нарвы и Кохтла-Ярве.
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