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«Ты для них уже враг – с российским паспортом». Как в Эстонии выходят из гражданства РФ

, журналист
«Ты для них уже враг – с российским паспортом». Как в Эстонии выходят из гражданства РФ
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Паспорта граждан Эстонской Республики и Российской Федерации.
Паспорта граждан Эстонской Республики и Российской Федерации. Фото: Don Huan/Shutterstock

Число граждан России, отказывающихся от гражданства ради получения эстонского паспорта, в 2022 году увеличилось в 2,5 раза. Rus.Postimees узнал масштабы побега из российского в эстонское подданство, причины таких решений и проблемы на этом (спойлер) непростом пути.

Масштабный исход 

Число граждан РФ, которые предпочитают Эстонию России, выросло в несколько раз в 2022 году по самым разным параметрам. Мы уже рассказывали, что политическое убежище люди с российскими паспортами запрашивали у Эстонии в 2022 году на фоне развязанной Путиным войны в Украине в 14 раз чаще, чем годом ранее. Заметно выросло число граждан РФ, которые получили медицинские страховки в Эстонии в прошлом году, что косвенно свидетельствует о желании легализации вне границ России.

После громких новостей начала 2023 года о том, что на фоне дипломатических трений Москвы и Таллинна и высылки дипломатов российское посольство остановило прием заявлений на выход из российского гражданства (прием заявлений был возобновлен в феврале - прим.ред.), Rus.Postimees узнал у бывших россиян, насколько сложно отказаться от красного паспорта с двуглавым орлом.

Прописные истины

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