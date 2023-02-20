Число граждан России, отказывающихся от гражданства ради получения эстонского паспорта, в 2022 году увеличилось в 2,5 раза. Rus.Postimees узнал масштабы побега из российского в эстонское подданство, причины таких решений и проблемы на этом (спойлер) непростом пути.
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«Ты для них уже враг – с российским паспортом». Как в Эстонии выходят из гражданства РФ
«Ты для них уже враг – с российским паспортом». Как в Эстонии выходят из гражданства РФ
Масштабный исход
Число граждан РФ, которые предпочитают Эстонию России, выросло в несколько раз в 2022 году по самым разным параметрам. Мы уже рассказывали, что политическое убежище люди с российскими паспортами запрашивали у Эстонии в 2022 году на фоне развязанной Путиным войны в Украине в 14 раз чаще, чем годом ранее. Заметно выросло число граждан РФ, которые получили медицинские страховки в Эстонии в прошлом году, что косвенно свидетельствует о желании легализации вне границ России.
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