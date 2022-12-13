Несмотря на резкое снижение числа выдаваемых гражданам РФ виз Эстонии, россияне в 2022 году активнее чем раньше получали медицинские страховки в нашей стране. Rus.Postimees продолжает анализировать масштабы миграции россиян в Эстонию.
Растет количество россиян, которые страхуются в Эстонии
Несмотря на беспрецедентные визовые ограничения в отношении граждан РФ, которые в 2022 году были приняты эстонским правительством на фоне развязанной Путиным полномасштабной войны в Украине, количество россиян, которые получают медицинскую страховку в нашей стране, увеличивается.
«В 2022 году у 4522 граждан РФ началась медицинская страховка. В 2021 это число составляло 4216 и в 2020 году 3521», - сообщил Rus.Postimees главный специалист Департамента по связям с общественностью и укреплению здоровья Haigekassa Игорь Ляпин.
В организации, которая занимается организацией государственного медицинского страхования на территории страны, уточнили, что в настоящее время в Эстонии медицинскую страховку имеют лица, работающие на основании трудового договора, лица, получающие плату на основании обязательственно-правового договора, члены руководящего и контрольного органа юридического лица, предприниматели физлица и самостоятельно занятые супруги, которые участвуют в деятельности компании и не является самозанятым работником по контракту или деловым партнером. Кроме того, страховку имеют лица, выплачивающее на основании закона об упрощенном налогообложении дохода социальный налог от предпринимательской деятельности, а также лица зарегистрированные в кассе по безработице.
«Если прибывший из третьего государства человек находится в Эстонии на законном основании (например, виза или вид на жительство), то работодатель заключает с ним договор и вносит данные в регистр работы и затем эти данные поступают в базу данных медицинского страхования. У человека должно иметься законное основание для нахождения и работы в стране, основания получения медицинского страхования устанавливаются законом о медицинском страховании», - напоминают в Haigekassa.
Ранее Rus.Postimees сообщал, что в 2022 году россияне запросили у Эстонии 14 837 виз, что почти в два с половиной раза меньше, чем в 2021 году. В то же время количество запросов на предоставление политического убежища, которые подают россияне в Эстонии, в 2022 годы выросло в 14 раз. За весь 2021 год таких обращений было всего 15, а за одиннадцать месяцев текущего года уже 207.
Официальный представитель Haigekassa Игорь Ляпин призвал не отождествлять данные о количестве страховок предоставленных гражданам РФ с информацией о масштабах миграции россиян в Эстонию в 2022 году.
«Между получением медицинской страховки и переездом в Эстонию нельзя проводить параллели – люди, которые получили страхование в 2022 году, могли находиться в Эстонии уже до этого года. Получение медицинского страхования не может быть приравнено к переезду в страну», - отметил в комментарии для Rus.Postimees главный специалист Департамента по связям с общественностью и укреплению здоровья Haigekassa.
В начале декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с призывом к гражданам Эстонии и Латвии переезжать на ПМЖ в Россию. Российский чиновник пообещал бесплатные автобусы от границы для тех, кто решится на переезд семьями.
В 2022 году в Псковскую область из стран Балтии переехали всего 84 человека (10 в первом полугодии 2022 года и 74 во втором – прим.ред.). За то же время соседний с Эстонией российский регион покинули 2228 человек. За двенадцать лет существования в РФ программы переселения русскоязычных из бывших республик СССР, в Псковскую область переехали только 39 жителей Эстонии.