Растет количество россиян, которые страхуются в Эстонии

Ранее Rus.Postimees сообщал, что в 2022 году россияне запросили у Эстонии 14 837 виз, что почти в два с половиной раза меньше, чем в 2021 году. В то же время количество запросов на предоставление политического убежища, которые подают россияне в Эстонии, в 2022 годы выросло в 14 раз. За весь 2021 год таких обращений было всего 15, а за одиннадцать месяцев текущего года уже 207.

Эстонский и российский флаги на границе. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Официальный представитель Haigekassa Игорь Ляпин призвал не отождествлять данные о количестве страховок предоставленных гражданам РФ с информацией о масштабах миграции россиян в Эстонию в 2022 году.

«Между получением медицинской страховки и переездом в Эстонию нельзя проводить параллели – люди, которые получили страхование в 2022 году, могли находиться в Эстонии уже до этого года. Получение медицинского страхования не может быть приравнено к переезду в страну», - отметил в комментарии для Rus.Postimees главный специалист Департамента по связям с общественностью и укреплению здоровья Haigekassa.

В начале декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с призывом к гражданам Эстонии и Латвии переезжать на ПМЖ в Россию. Российский чиновник пообещал бесплатные автобусы от границы для тех, кто решится на переезд семьями.