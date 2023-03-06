Экс-замминистра обороны РФ утверждает, что неонацисты, которые воюют за Кремль в Украине, больше не исповедуют фашистскую идеологию. Заявление связано с законом о тюремных сроках за дискредитацию наемников Москвы, который принят на прошлой неделе.
«Они больше не зигуют». В Госдуме выгораживают неонацистов в рядах ВС РФ
После принятия Госдумой очередных репрессивных поправок, которыми вводится норма до пяти лет лишения свободы за «дискредитацию» бойцов «добровольческих формирований», воюющих на стороне России, соавтора этих поправок, экс-замминистра обороны Андрея Картаполова, журналисты негосударственных СМИ спросили о том, как быть с откровенными фашистами, которые воюют за Кремль в Украине.
Картаполову напомнили про неонацистов из так называемой группы «Русич», которыми ранее пугали страны Балтии (в Эстонии имена этих русских фашистов связывали с разведывательной деятельностью, в Литве с возможной причастностью к диверсиям – прим.ред.).
«Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований, - заявил депутат Госдумы «Фонтанке» в ответ на вопрос о том, что эти «добровольцы» открыто заявляют о своем неонацизме, демонстрируя татуировки со свастиками. - Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют».
«Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились», - добавил Картаполов в ответ на вопрос о том, есть ли в России амнистия для неонацистов.
«Я – нацист. Не буду углубляться. Националист, патриот… Я – нацист. Можно и руку вскинуть», - прямо говорил в интервью неонацист из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков, которого называют лидером той самой группы «Русич».
Кремль оправдывал полномасштабную войну с Украиной тем, что называл власть в Киеве «нацистской». Среди изначальных целей Путина в этой войне называлась «денацификация».
На этом фоне ранее стало известно, что российские неонацисты делают карьеру не только в рядах вооруженных сил. Член неонацистской группировки, которая в середине нулевых годов совершала убийства иностранцев в Санкт-Петербурге, в настоящее время работает начальником одной из тюрем там же, в Петербурге.