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«Они больше не зигуют». В Госдуме выгораживают неонацистов в рядах ВС РФ

rus.postimees.ee
«Они больше не зигуют». В Госдуме выгораживают неонацистов в рядах ВС РФ
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Петербургский неонацист и лидер отряда Русич Алексей Мильчаков (справа) вместе с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Петербургский неонацист и лидер отряда Русич Алексей Мильчаков (справа) вместе с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым. Фото: Скриншот Youtube

Экс-замминистра обороны РФ утверждает, что неонацисты, которые воюют за Кремль в Украине, больше не исповедуют фашистскую идеологию. Заявление связано с законом о тюремных сроках за дискредитацию наемников Москвы, который принят на прошлой неделе.

После принятия Госдумой очередных репрессивных поправок, которыми вводится норма до пяти лет лишения свободы за «дискредитацию» бойцов «добровольческих формирований», воюющих на стороне России, соавтора этих поправок, экс-замминистра обороны Андрея Картаполова, журналисты негосударственных СМИ спросили о том, как быть с откровенными фашистами, которые воюют за Кремль в Украине.

Картаполову напомнили про неонацистов из так называемой группы «Русич», которыми ранее пугали страны Балтии (в Эстонии имена этих русских фашистов связывали с разведывательной деятельностью, в Литве с возможной причастностью к диверсиям – прим.ред.).

«Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований, - заявил депутат Госдумы «Фонтанке» в ответ на вопрос о том, что эти «добровольцы» открыто заявляют о своем неонацизме, демонстрируя татуировки со свастиками. - Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют».

«Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились», - добавил Картаполов в ответ на вопрос о том, есть ли в России амнистия для неонацистов.



«Я – нацист. Не буду углубляться. Националист, патриот… Я – нацист. Можно и руку вскинуть», - прямо говорил в интервью неонацист из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков, которого называют лидером той самой группы «Русич».

Кремль оправдывал полномасштабную войну с Украиной тем, что называл власть в Киеве «нацистской». Среди изначальных целей Путина в этой войне называлась «денацификация».

Антивоенная наклейка на улицах Таллинна, август 2022.
Антивоенная наклейка на улицах Таллинна, август 2022. Фото: Rus.Postimees

На этом фоне ранее стало известно, что российские неонацисты делают карьеру не только в рядах вооруженных сил. Член неонацистской группировки, которая в середине нулевых годов совершала убийства иностранцев в Санкт-Петербурге, в настоящее время работает начальником одной из тюрем там же, в Петербурге.

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