«Они больше не зигуют». В Госдуме выгораживают неонацистов в рядах ВС РФ

После принятия Госдумой очередных репрессивных поправок, которыми вводится норма до пяти лет лишения свободы за «дискредитацию» бойцов «добровольческих формирований», воюющих на стороне России, соавтора этих поправок, экс-замминистра обороны Андрея Картаполова, журналисты негосударственных СМИ спросили о том, как быть с откровенными фашистами, которые воюют за Кремль в Украине.

«Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований, - заявил депутат Госдумы «Фонтанке» в ответ на вопрос о том, что эти «добровольцы» открыто заявляют о своем неонацизме, демонстрируя татуировки со свастиками. - Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют».

«Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились», - добавил Картаполов в ответ на вопрос о том, есть ли в России амнистия для неонацистов.





«Я – нацист. Не буду углубляться. Националист, патриот… Я – нацист. Можно и руку вскинуть», - прямо говорил в интервью неонацист из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков, которого называют лидером той самой группы «Русич». «Я – нацист. Не буду углубляться. Националист, патриот… Я – нацист. Можно и руку вскинуть», - прямо говорил в интервью неонацист из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков, которого называют лидером той самой группы «Русич».

Кремль оправдывал полномасштабную войну с Украиной тем, что называл власть в Киеве «нацистской». Среди изначальных целей Путина в этой войне называлась «денацификация».

Антивоенная наклейка на улицах Таллинна, август 2022. Фото: Rus.Postimees