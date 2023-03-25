Пятнадцатый альбом легендарного британо-американского коллектива официально издан 24 марта. Rus.Postimees вслушался в новые песни Мартина Гора и Дэйва Гаана и, несмотря на отказ музыкантов трактовать свое творчество через призму новостей, увидел там множество отсылок к нынешней реальности.
«Помни о смерти». Depeche Mode представили альбом, с которым едут в Таллинн
Пожалуй, впервые за 43 года существования Depeche Mode название нового альбома лишено столь любимой музыкантами иронии. Memento Mori, или «помни о смерти» до пандемии и новой кошмарной войны в центре Европы звучало бы вполне в духе других намеренно издевательски пафосных названий альбомов группы, вроде Music For The Masses, когда они еще не были всемирно известными, или Songs Of Faith And Devotion, когда, вместо воспеваемой святости, участники группы тонули в различных пороках и саморазрушающих практиках.
Но сегодня посыл от Мартина Гора и Дэйва Гаана, после внезапной смерти одного из создателей легенды, Андрю Флетчера, который скоропостижно скончался в мае 2022 года, а также с учетом кошмарной войны в Украине, из-за которой Depeche Mode впервые за четверть века не приедут в Россию, читается предельно буквально.
«Они смертны, они не боги», - выносят музыканты в качестве анонса к релизу долгожданной пластинки объяснение Мартина Гора о значении названия альбома.
При этом Гор старается не сгущать краски, признавая, что мысли о смерти тем актуальнее, чем чаще вспоминаешь о собственном возрасте.
«Мы не видим это как очень негативное название альбома. Оно связано с тем, что имеет смысл больше использовать свою жизнь. Большая часть альбома была написана во время пандемии. И потом, мне исполнилось 60 (в 2021 году – прим.ред.). Это сильно повлияло на меня…» - рассказывал основной автор Depeche Mode в одном из недавних интервью.
Но на виниловой пластинке, которая была придумана во время тотальных ковидных локдаунов и фактического вымирания городов, все же выбито еще одно высказывание на латыни - Est Vere Malus, что можно перевести, как «это действительно плохо».
Но здесь уже пора можно переходить к музыке. Тем более, что впервые за много лет после ухода из группы в 1995 году создателя ее фирменного звучания Алана Уайлдера, новая работа Depeche Mode звучит хорошо. При всем желании придраться к альбому Memento Mori, который каждым новым треком отсылает к золотым дням группы в 80-е, не получается. И на это обращают внимание все профильные журналы и музыкальные площадки, которые высказались о новой пластинке Гора, Гаана и Ко. Большинство оценок – 5 из 5.
1. My Cosmos Is Mine
Гипнотический трек, открывающий альбом, с момента его публикации за несколько недель до выхода всей пластинки сразу казался тем номером, которым будут открываться концерты Memento Mori Tour в рамках которого Таллиинн 6 августа станет единственной столицей стран Балтии, куда приедет Depeche Mode. Так и случилось на первом шоу в Сакраменто 23 марта. Молитва My Cosmos Is Mine заклинающая войну (Rus.Postimees рассказывал об этой композиции еще 10 марта - прим.ред.) звучала первой.
«Нет войны, нет войны, нет войны, нет войны… Ее нет больше, нет больше, нет больше, нет больше… Нет страха, нет страха, нет страха, нет страха… Не здесь, не здесь, не здесь, не здесь… Нет дождя, ни облаков, ни боли, ни саванов, ни последних вздохов, ни бессмысленных смертей…», - повторяет герой, который пытается спастись от окружающего кошмара в своем внутреннем космосе.
В момент сообщения о том, что новому альбому и мировому туру быть, в октябре 2022 года Мартин Гор отвечал на вопрос Rus.Postimees о войне.
«Я действительно не думаю, что слова поп-звезды могут остановить войну. К сожалению. В этой игре есть гораздо более крупные игроки. Если бы я знал, что я могу что-то изменить, я бы обязательно это сделал…», - говорил нам Гор полгода назад.
2. Wagging Tongue
Волшебные звуки синтезаторов, а это, собственно то, с чего Depeche Mode и начинали в 1980 году, в чем преуспели, и чему остались верны, во втором треке напоминают о святая всех святых для любого электроника – пионерах из немецкой группы Kraftwerk. Спираль Memento Mori раскручивается через диалог с тем, кто равнодушно наблюдает за тем, как умирает очередной ангел. Редкий пример соавторства Мартина Гора и Дэйва Гаана. Долгие годы Гор оставался единственным автором Depeche Mode, и только с 2005 ему было позволено привносить в культовый бренд собственные сочинения.
3. Ghosts Again
Трек Memento Mori, на который был снят первый клип, где Мартин Гор и Дэйв Гаан ходят по пустому Нью-Йорку и играют в шахматы на крыше небоскреба. По сути, это концентрат того, чем Depeche Mode стали без Флетчера. Грустный текст внутри мелодии, где все-таки есть место свету, если осознать, что «мы все станем призраками», и начать жить здесь и сейчас.
Кстати крылья ангелов, которые фигурируют в клипе, изначально появились в виде больших муралов на стенах в самых разных столицах. Таким образом прошлой осенью группа «заходила издалека», даже не подписывая это огромные графити именем Depeche Mode. Неделю назад музыканты показали отдельным клипом по ту же песню Ghosts Again, как создавалась одна из этих масштабных работ.
4. Don't Say You Love Me
Роль блюзового перекура после динамичной «заглавной» песни выполняет песня Don't Say You Love Me. Декаданс Мартина Гора во всей красе, где Дэйв Гаан практически исполняет что-то из своих многосичленных околоблюзовых сольных пластинок. Но все-таки это именно Depeche Mode, близкий к эталонам их творчества в их самый сложный период – 90-е.
«Ты будешь убийцей. Я буду трупом. Ты будешь триллером. Я буду драмой, конечно… Ты – анестезия. Я буду кричать. Ты будешь обещанием. Я же станут концом твоих снов…»
5. My Favourite Stranger
Мистика параллельного сознания. Одержимость, за которую отвечает злой допельгангер по «Твин Пиксу» Дэвида Линча. Уверенной походкой зло делает свое дело «оставляя за собой место преступления и кровь на моих руках…»
6. Soul With Me
Первую половину Memento Mori драматургически идеально закрывает сольный номер от Мартина Гора. Примерно так же на концертах его вокализы позволяют передохнуть и энерджайзеру Дэйва и десяткам тысяч слушателей напротив сцены. Песня прощания. Но светлая песня. Эталонный Мартин Гор, о котором еще советские школьники писали на стенах: «Выше гор только Мартин Гор».
«Я направляюсь в безвременье. Оставляю свои проблемы. И мировые катастрофы. Я направляюсь к открытому небу… Я вижу красоту, когда начинают опадать листья. Следую за светом, навстречу зовущим голосам. Я направляюсь туда, где летают ангелы…», - поет человек, который еще в 2005 году выходил на сцену с двумя черными крыльями за спиной.
7. Caroline's Monkey
И снова точеная ритмика в духе лучших образцов синтезаторной музыки 80-х. Лайв стори, некой Каролайн и ее таинственной спутницы обезъянки.
«Каролина чувствует лед в своих венах, часы и минуты, перечисление дней. Каролина сказала, что её сны никогда не заканчиваются для обезьянки Каролины. И друзей Каролины. Увядание лучше, чем неудача, падение лучше, чем эмоции. Лучше сдаться, чем проиграть, исправление лучше, чем исцеление. Иногда…», - рассказывает загадочный сюжет Дэйв Гаан.
История бы и осталась загадкой, если бы не всезнающие фанаты дерешисты. Дело в том, что на новом альбом соавтором нескольких песен Мартина Гора, в том числе и этой выступил Ричард Батлер, лидер лондонской пост-панк группы The Psychedelic Furs. Фанаты перелопатили песни Батлера и нашли ту самую Кэролайн на альбомах 1980 и 1981 годов. В песне The Psychedelic Furs India Кэролайн замешана в чем то совершенно таинственно-психоделлическом, а в треке Батлер Pretty in Pink героиня Кэролайн оказывается проституткой связь которой с автором песни явно сильнее, чем банальная физиология. Но это все лишь фантазии фанатов. Наверное Мартин Гор расскажет о том, как родилась Кэролайн и ее обезъянка в столь концептуальном альбоме Depeche Mode, которым стала пластинка Memento Mori.
8. Before We Drown
Пороки с которыми Дэйв Гаан смог справиться в конце 90-х, невозможно забыть и темы зависимости – регулярное топливо для его песен. Но в случае с песней Before We Drown, которую Дэйв сочинил вместе с музыкантами Depeche Mode клавишником Питером Гордино и барабанщиком Кристианом Айна, эти ассоциации могут быть ошибочными. Как и любые другие субъективные вещи. Тем не менее растворение героя этой истории в собственной беззащитности до боли напоминает то, что пришлось пережить Дэйву Гаану в реальности.
«У меня такое чувство, что ты не на моей стороне. Между мной и тобой – расстояние… Сначала мы встаём, потом падаем… Мы должны двигаться вперёд, прежде чем утонем… Мы тонем…», - напевает пританцовывая герой этой песни.
9. People Are Good
Можно ли делить людей на хороших и плохих? По каким критериям? Чье белое пальто белее? Существуют ли вообще некие «они» и некие «мы»? Хорошие вопросы ситуации войн и фатальных моментов истории, где на самом деле нет и не может быть простых ответов. И Мартин Гор, написавший People Are Good спустя 40 лет после своей легендарной People Are People, не берет на себя смелость отвечать на эти вопросы, но старается верить в то, что люди хорошие по умолчанию. А дальше? А дальше можно потанцевать как робот, думая об этом.
«Продолжаю говорить себе, что все люди хорошие. Шепчу это себе под нос, чтобы не забывать. Продолжаю обманывать себя, что они делают всё, что в их силах, иногда они просто ошибаются, но это ненамеренно… Да помогут мне небеса… Да помогут нам небеса…», - повторяет Дэйв Гаан строчки Мартина Гора.
10. Always You
Гимн любви. Той которую невозможно уничтожить ничем. Сколько бы новых песен об этом не написал Мартин Гор, ему удивительным образом удается оставаться убедительным.
«Любовь моя, у меня больше нет слов, жизнь слишком абсурдна, я не могу объяснить почему царит безумие… Но затем появилась ты. Всегда есть ты. Свет, который выводит меня из тьмы… Твоя благодать и святость безграничны», - повторяет Гор эти слова как заклинание.
11. Never Let Me Go
Еще один трек, который напоминает о было, как People Are Good напомнил о People Are People, Never Let Me Go. Однако в отличие от бронебойного хита Never Let Me Down Again, сегодня герой не исчезает в неизвестности с тем кому доверяет. Легкость конца 80-х сменилась тревогой, где никто не может сказать, что будет завтра и каждому нужен хотя бы свет маяка вдали.
Простые, но все еще неочевидные многим истины о ценности любви и о том, что нет никакого завтра, а есть лишь сейчас и жить надо именно сегодня, Дэйв с Мартином повторяют в предпоследней и, пожалуй, самой рок-н-рольной песне альбома - Never Let Me Go. И для тех, кто боится попробовать быть самостоятельным, оба голоса Depeche Mode предлагают себя в качестве маяков. А этим парням можно верить. Их пути - живое доказательство спетого.
«Смотри, как наши сны раскрываются в цвете… Мы будем блуждать под луной любви… Никогда не отпускай меня… Ангелы будут восхвалять нас. Мир будет справедливым. Мы вытащим его из темноты и превратим в свет. Мы будем маяками. Сияющими так ярко. Подобно звездам во тьме. Для влюбленных в ночи…», - поют на два голоса Мартин и Дэйв.
12. Speak To Me
То о чем нам сказал комик Дилан Моран, а он в том числе говорил о важности сохранения навыка живого общения между людьми в наступившей реальности, Дэйв и Мартин спели. Финальный аккорд Memento Mori похож на прощание музыкантов со своими слушателями, но у нас как минимум еще целый тур впереди, где мы сможем если не поговорить с Depeche Mode, то хотя бы спеть все то, за что их невозможно не любить. И в этом туре есть Таллинн. Не забудьте про воскресенье 6 августа.
«Заговори со мной на языке, который я способен понять. Скажи мне, что ты слушаешь. Дай мне какой-нибудь план. Дай мне что-нибудь. Ты была бы моим любимым наркотиком. Ты ведёшь меня, я следую за твоим голосом…», - заканчивает со словами Дэйв Гаан, исчезая в шуме синтезаторов.
23 марта Depeche Mode дали первый концерт в рамках нового тура в США, исполнив 23 песни. Мартин Гор и Дэйв Гаан появились на сцене украшенной огромной буквой М. Несколько фотографий опубликовал автор оформления сцены Антон Корбийн.