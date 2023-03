«Помни о смерти». Depeche Mode представили альбом, с которым едут в Таллинн

11. Never Let Me Go

Еще один трек, который напоминает о было, как People Are Good напомнил о People Are People, Never Let Me Go. Однако в отличие от бронебойного хита Never Let Me Down Again, сегодня герой не исчезает в неизвестности с тем кому доверяет. Легкость конца 80-х сменилась тревогой, где никто не может сказать, что будет завтра и каждому нужен хотя бы свет маяка вдали.