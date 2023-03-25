«Помни о смерти». Depeche Mode представили альбом, с которым едут в Таллинн

Мартин Гор и Дэйв Гаан в 2023 году. Фото: depechemode.com

Но на виниловой пластинке, которая была придумана во время тотальных ковидных локдаунов и фактического вымирания городов, все же выбито еще одно высказывание на латыни - Est Vere Malus, что можно перевести, как «это действительно плохо».



Вторая сторона второй виниловой пластинки нового альбома Memento Mori, где изображены крылья ангела и надпись Est Vere Malus. Фото: depmode.com

Но здесь уже пора можно переходить к музыке. Тем более, что впервые за много лет после ухода из группы в 1995 году создателя ее фирменного звучания Алана Уайлдера, новая работа Depeche Mode звучит хорошо. При всем желании придраться к альбому Memento Mori, который каждым новым треком отсылает к золотым дням группы в 80-е, не получается. И на это обращают внимание все профильные журналы и музыкальные площадки, которые высказались о новой пластинке Гора, Гаана и Ко. Большинство оценок – 5 из 5.

1. My Cosmos Is Mine

Гипнотический трек, открывающий альбом, с момента его публикации за несколько недель до выхода всей пластинки сразу казался тем номером, которым будут открываться концерты Memento Mori Tour в рамках которого Таллиинн 6 августа станет единственной столицей стран Балтии, куда приедет Depeche Mode. Так и случилось на первом шоу в Сакраменто 23 марта. Молитва My Cosmos Is Mine заклинающая войну (Rus.Postimees рассказывал об этой композиции еще 10 марта - прим.ред.) звучала первой.