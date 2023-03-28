В Эстонии рождаемость будет падать еще десять лет

Эстония вступила в период антирекордов рождаемости, которые будут фиксироваться еще несколько лет. В 2022 году в стране родилось 11 588 человек, чего не было никогда за историю наблюдений с 1919 года, сообщала в начале 2023 года аналитик Департамента статистики Терье Трасберг. Научный сотрудник Эстонского Института социальных наук Таллиннского университета Аллан Пуур в интервью Rus.Postimees сообщил, что рождаемость будет падать и дальше.

«Вполне вероятно, что через десять лет ежегодное число рождений составит в среднем 11 000 или даже немного меньше», - прогнозирует эксперт.

Вместе с тем, ученый прогнозирует стабилизацию ситуации по мере взросления новых поколений женщин. Среди главных факторов падения рождаемости, по словам демографа, – сокращение с 1991 по 2022 годы на треть числа женщин детородного возраста - с 335 тысяч до 236 тысяч. Кроме того, после восстановления независимости существенно увеличился возраст женщин, которые рожают первого ребенка. Если в 1991 году средний возраст женщин в Эстонии, впервые ставших матерью, составлял 22,6 лет, то в 2021 году он вырос до 28,6, отмечает Аллан Пуур.

Целиком интервью о ситуации с рождаемостью В Эстонии, которое нам дал профессионал, много лет изучающий проблемы демографии страны, читайте на Rus.Postimees в среду, 29 марта.