Время коммента ⟩ Как поссорился русский режиссер с эстонским: большая трагедия за мелкой склокой

Вероятно, Пуустусмаа искренне верит, что отныне он только эстонский режиссер. Это понятный психологический механизм. Человеку досадно, что ему не хватило сил прервать связи с путинской Россией до начала агрессивной фазы войны в Украине. Он вовсе не выслуживается, как может показаться русскоязычным оппонентам, столь же искренне полагающим, что сильный по определению одолеет слабого. Пуустусмаа разбирается в первую очередь с самим собой, отсюда эмоциональная заостренность, импульсивность и риторика за гранью нервного срыва.

А что же Лось, который, как кажется на первый взгляд, лишь мудро гасит направленную на него агрессию? Поздней осенью в интервью каналу «Осторожно: Собчак» он вновь повторил, что его поняли неправильно, что он наблюдает огульное осуждение всех россиян в Эстонии и считает это отношение ошибочным, что пора отцепить то прошлое, за которое судорожно хватаются эстонцы, считающие нынешних русских наследниками оккупантов. Поначалу такие наблюдения выглядят очень здраво – говорящий выглядит гуманистом и носителем конструктивных идей. Но почему-то подозрительно быстро утомляют.

Достаточно вчитаться в заголовок интервью ERR, вышедшего по следам видеоподкаста Ксении Собчак. Режиссер Лось не разочаровался в Эстонии, он верит в Эстонию как в правовое государство, которое должно его защитить. Он будто ободряет это государство, страну и ее запутавшихся обитателей: смотрите, еще чуть-чуть, и вы сможете оправдать мое доверие!