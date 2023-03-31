Группа «Кино» опубликовала фильм-концерт и готовится к единственному шоу в Балтии в 2023 году

Легендарная группа Виктора Цоя опубликовала фильм-концерт за два месяца до единственного шоу в странах Балтии, которое намечено на 10 июня в Риге. Rus.Postimees узнал, что на данный момент ясности о самой возможности музыкантов «Кино» попасть в Латвию нет.
Музыканты одной из самых известных советских рок-групп «Кино» опубликовали на YouTube запись своего концерта 2021 года, который состоялся в Москве.
«В кинотеатрах по четвергам, как правило, выходят премьеры. У нас своя КИНОпремьера! Публикуем концерт, снятый в 2021 году. Мы очень довольны этой съемкой. Смотрите и приходите на концерты тура-2023. Сравните, как изменилась программа за два года», - написали музыканты в своих соцсетях.
На опубликованном концерте были исполнены 24 песни, начиная от культовых «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и «Перемен», до романтических песен раннего периода и песни «Кукушка», которая никогда не исполнялась на концертах при жизни Виктора Цоя. Звучание отдельных партий заметно отличается от того, что было опубликовано ранее группой в ее нынешнем составе.
Реюнион музыкантов состоялся в 2012 году, ради записи музыки к неизвестной песне Виктора Цоя «Атаман». Песня была спета лидером «Кино» на магнитофон под гитару незадолго до его трагической смерти в 1990 году и сохранена Натальей Разлоговой, с которой музыкант прожил несколько последних лет своей жизни.
В 2019 году гитарист Георгий Каспарян, басист раннего состава группы и многолетний участник группы «Аквариум» Александр Титов вместе с басистом «Кино» с 1986 года Игорем Тихомировым объявили о возвращении на сцену.
Музыканты играют полноценные рок-концерты с использованием отреставрированных записей голоса Виктора Цоя. Старт гастролей был отложен из-за пандемии COVID-19. Каждое шоу проходит с непременным аншлагом.
На 10 июня 2023 года запланирован их единственный концерт в странах Балтии в 2023 году. «Кино» готовятся выступить на «Арена Рига» в столице Латвии. Концерты в Эстонии, или Литве не планируются.
Шоу в Риге неоднократно переносилось по независящим от группы причинам. Первоначально оно было намечено на ноябрь 2020 года. Затем на июнь 2021, а позже назывались даты в декабре того же года. Не состоялся концерт и в июне 2022 года.
Источники Rus.Postimees в менеджменте группы «Кино» пояснили, что музыканты готовы к выступлению в Риге 6 июня 2023 года.
«Если Латвия даст визы, мы приедем», - сказал наш собеседник в группе «Кино».
При этом оценить вероятность положительного ответа латвийских властей наш собеседник из группы не смог. Тем временем организаторы латвийского концерта «Кино» призывают ценителей творчества группы «не тянуть с покупкой билетов, поскольку мест на всех желающих в итоге может не хватить».
«В связи тем, что этот первый за 30 лет и поистине исторический концерт на территории Евросоюза состоится только в Риге, и высоким спросом не только со стороны зрителей из Латвии,, но и Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Украины, Польши, Чехии, Германии, Англии, Ирландии, Испании и других стран Евросоюза - рекомендуем не откладывать покупку билетов на поздний срок», - предупреждают организаторы.
Стоит отметить, что группа «Кино» не участвует в пропагандистских играх нынешних российских властей. Использование песен Виктора Цоя в целях пропаганды войны не согласовывается с музыкантами. Более того на старте полномасштабной военной агрессии России в Украине и раскручивании российской пропагандой ядерной истерики, группа «Кино» опубликовала современную версию антивоенной песни Виктора Цоя «Безъядерная зона», где разрушенный сельский дом на фоне желтого поля и голубого неба постепенно восстанавливается и становится жилым.
Весной 2022 года была представлена совместная запись «Кино» с лидером группы Tequilajazzz Евгением Федоровым. Музыканты перепели антивоенную песню группы «Объект Насмешек» середины 80-х годов «Любовь к оружию». О смыслах этого высказывания Евгений Федоров говорил в интервью для Rus.Postimees.
После воссоединения музыканты «Кино» выпустили серию видеоклипов, которые доступны на их официальном YouTube-канале. Последние три ролика были записаны вместе с приглашенными музыкантами. В современной версии песни «Место для шага вперед» появилась партия трубы в исполнении петербургского музыканта Романа Парыгина.
В новом прочтении песни «Закрой за мной дверь» на рояле сыграл Александр Дубовой.
В одном из главных гимнов грустных романтиков всех времен «Когда твоя девушка больна» появились скрипки Гули Наумовой и Алексея Гусарова, а также виолончель Наталии Назаровой.
Группа «Кино» после воссоединения представила несколько новых пластинок. Первым стала запись их первого публичного появления 31 января 2021 в петербургском порту «Севкабель». В 2022 году был издан альбом «12-22», где были представлены 18 песен Виктора Цоя в новом прочтении.
Песня Виктора Цоя «Перемен» стала одним из символов протестов в Беларуси 2020 года. Группа «Кино» после этого смогла выступить в Минске и исполнить эту легендарную песню, которая еще в позднем СССР была одним символов времени ожидания освобождения. Освобождения многих стран от контроля Москвы, которое и произошло всего через несколько лет.
В Таллинне ежегодно сотни фанатов Виктора Цоя вспомнают его песни в день его трагической смерти. Смотрите наш репортаж с концерта памяти 15 августа 2022 года.
Джоанна Стингрей о Викторе Цое: «Каждый чувствует в его песнях что-то свое»