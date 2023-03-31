Группа «Кино» опубликовала фильм-концерт и готовится к единственному шоу в Балтии в 2023 году

На 10 июня 2023 года запланирован их единственный концерт в странах Балтии в 2023 году. «Кино» готовятся выступить на «Арена Рига» в столице Латвии. Концерты в Эстонии, или Литве не планируются.

Шоу в Риге неоднократно переносилось по независящим от группы причинам. Первоначально оно было намечено на ноябрь 2020 года. Затем на июнь 2021, а позже назывались даты в декабре того же года. Не состоялся концерт и в июне 2022 года.



Источники Rus.Postimees в менеджменте группы «Кино» пояснили, что музыканты готовы к выступлению в Риге 6 июня 2023 года.

«Если Латвия даст визы, мы приедем», - сказал наш собеседник в группе «Кино».

При этом оценить вероятность положительного ответа латвийских властей наш собеседник из группы не смог. Тем временем организаторы латвийского концерта «Кино» призывают ценителей творчества группы «не тянуть с покупкой билетов, поскольку мест на всех желающих в итоге может не хватить».

Музыканты группы КИНО на сцене в 2022 году. Задник сцены украшает стилизованный портрет лидера группы - Виктора Цоя. Группа воссоединилась и вернулась на сцену через 30 лет после трагической гибели Цоя в 1990 году. На 6 июня 2023 года намечен единственный концерт КИНО в странах Балтии - в Риге. Фото: Группа КИНО / facebook

«В связи тем, что этот первый за 30 лет и поистине исторический концерт на территории Евросоюза состоится только в Риге, и высоким спросом не только со стороны зрителей из Латвии,, но и Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Украины, Польши, Чехии, Германии, Англии, Ирландии, Испании и других стран Евросоюза - рекомендуем не откладывать покупку билетов на поздний срок», - предупреждают организаторы.