Урмас Рейнсалу снова призвал союзников вложиться в оборону

Осенью прошлого года Рейнсалу утверждал, что «жизненно необходимо», чтобы все страны НАТО тратили 3% от ВВП на оборону.

«На сегодняшней встрече я призвал союзников увеличить инвестиции в оборону как минимум до двух процентов от ВВП и поставил цель достичь 2,5 процента к 2030 году, - уточнил Рейнсалу. – Эстония в этом отношении еще более амбициозна, и мы уже поставили цель увеличить расходы на оборону до 3,2 процента ВВП к следующему году».

В начале этого года Урмас Рейнсалу говорил: «на каждый доллар, который США вкладывают в нашу безопасность, мы вкладываем около пяти долларов» и анонсировал, что расходы Эстонии на оборону в 2023 году вырастут примерно до 2,7 процента ВВП.

«В 2023 году наши расходы на оборону, достигнув 2,85 процента от ВВП, превысят миллиард евро, - в свою очередь, говорила премьер-министр страны Кая Каллас, представляя новые основы политики безопасности. - В 2022 году мы дополнительно направили на оборону больше 1,2 миллиарда евро».

По данным немецкой статистической компании Statista, Эстония пока является единственной страной, которая, помимо затрат на собственную оборону, жертвует Украине более одного процента от ВВП - 1,1 процента. Латвия, которая находится на втором месте, оказала Украине помощь в размере 0,93 процента от своего ВВП. Тройку лидеров замыкает Польша, которая пожертвовала 0,5 процента своего ВВП.