Время коммента ⟩ Русское – не равно «российское»: Мнимые секреты Кремля напомнили, чему следует противостоять

Так называемые «секретные документы» Москвы о политике «мягкой силы» на балтийском направлении, о которых утром в среду, 26 апреля, сообщил центр расследований «Досье», уже вызвали облегченную реакцию – по крайней мере, в Эстонии. Кто-то считает, что путинские политтехнологи невысокого мнения о местных русскоязычных, которым достаточно самой примитивной пропаганды. Кто-то констатирует совпадение этого манифеста гибридной войны с обновленной месяц назад концепцией внешней политики России. Но уже понятно, что ничего нового в этих лежалых с 2021 года x-files не обнаружилось. Хотя это и не значит, что угрозы нет или она сколько-нибудь преувеличена.

Наоборот. Якобы секретные намерения России в отношении балтийских стран еще раз иллюстрируют, что 30 лет назад случился не распад, а полураспад СССР. И теперь в России его активно возрождают. Затяжная война в Украине уже показала, что у России больше нет другого выхода. Она обязательно попытается восстановить свое полноценное присутствие на Балтийском море. Еще год назад мысль о том, что Россия может взять и форсировать перешеек между Калининградской областью и Беларусью, вызывала тревогу. Сейчас ясно, что такие попытки – вовсе не из области предположений, а часть конкретного плана. Поэтому не стоит ждать, пока это произойдет. То есть слив не принес сенсации, зато усилил мотивацию.

Российский истребитель Су-27 эскортирует самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, следующего над нейтральными водами Балтийского моря летом 2019 года. Фото: Vadim Savitsky/Vadim Savitsky/TASS