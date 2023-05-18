Марго Паллосон: резидентура разведки РФ в Эстонии ликвидирована

Следующий гендиректор полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосон утверждает, что в республике нет резидентуры российской разведки, а наибольшую угрозу для безопасности представляют те, кто ездит в РФ.
«Резидентура российских спецслужб выслана из Эстонии, здесь нет разведывательной резидентуры, они не могут приехать в Эстонию в контексте действующих ограничений», - сказал Паллосон в интервью ERR.
По словам вступающего в должность начальника КаПо, наибольшую угрозу представляют жители Эстонии, ездящие в Россию.
«Большая часть вербовки, конечно, происходит на территории Российской Федерации, и, конечно, они компенсируют свою деятельность технической разведкой, - сказал контрразведчик. - За Эстонией можно очень успешно следить из Брюсселя, Берлина, Осло. Если все европейские службы будут активно сотрудничать, образуя единый фронт, это укрепит и эстонское государство».
Ранее в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) Rus.Postimees подтвердили данные ФСБ о двукратном за год росте числа жителей Эстонии, которые ездят в РФ.
Марго Паллосон отметил, что проработал в контрразведке двадцать лет, но в силу специфики работы оставался в тени. По его словам Россия потратила много усилий на попытки влиять в Эстонии изнутри, но безрезультатно.
Будущий глава КаПо призвал жителей Эстонии, которые сталкиваются с попытками вербовки, или уже завербованы, не бояться об этом сообщать.
«Я хотел бы сказать этим людям: свяжитесь с нами, мы поможем найти выход из такой ситуации», - обратился Марго Паллосон к согражданам.
По данным нового главы КаПо за 15 лет в Эстонии были осуждены 20 человек, которые сотрудничали с российскими спецслужбами, а только за последний год из стран ЕС было выслано 500 разведчиков из числа дипломатов.
В конце апреля журналисты четырех стран Северной Европы раскрыли личности десятков разведчиков, которые работали или продолжают работать в российских посольствах под дипломатическим прикрытием, причем треть или более сотрудников посольств, по мнению служб безопасности, являются шпионами.