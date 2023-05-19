Запрет на транзит любых товаров из ЕС через Россию предлагает ввести Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к полному запрету транзита товаров Европейского Союза через Россию.
На фоне опасений, что всплеск торговли с третьими странами способствует уклонению от санкций, Кая Каллас призывает коллег по ЕС ввести запрет на транзит любых товаров через Российскую Федерацию. Премьер пояснила, что экспорт из Эстонии в Грузию, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан резко вырос по сравнению с показателями прошлого года, но есть сомнения, что многие товары достигли конечных пунктов назначения после транзита по территории РФ.
«Проще всего было бы запретить транзит всем странам, которые граничат с Россией, - цитирует премьер-министра Эстонии агентство Bloomberg. - Отдельные санкции Эстонии не решили бы проблему, потому что экспорт просто переместился бы в другую приграничную страну».
Ранее стало известно, что власти ЕС намерены обсудить запрет на транзит товаров через территорию России в рамках 11-го пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры могут коснуться высокотехнологичных товаров и транспортных средств, которые ВС РФ может использовать в военных целях. По данным Bloomberg, обсуждавшаяся ранее идея включения в новый санкционный пакет госкорпорации «Росатом», пока не нашла необходимой поддержки для введения соответствующих запретов.
Ранее Эстония договорилась с властями Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии и Польше об усилении таможенного контроля с Россией для недопущения обхода ранее принятых санкций. По данным СМИ в настоящее время РФ все еще удается получать из стран ЕС компоненты, которые могут быть использованы в военных целях.
15 мая в посольстве США в Таллинне представители Федерального бюро расследований (ФБР) вручили награды сотрудникам прокуратуры, налогово-таможенного департамента и полиции безопасности (КаПо) за помощь в борьбе с теми, кто пытается нарушать санкционный режим.
«Эстония является важным партнером для Соединенных Штатов, ведь мы вместе работаем, чтобы привлечь к ответственности российских нарушителей санкций. Мы горды тем, что имеем возможность поблагодарить работников КаПо, прокуратуры и налогово-таможенного департамента за их помощь и координацию в этих случаях. Они являются яркими примерами того, как наше сотрудничество с правоохранительными органами укрепляет коллективную безопасность», - сказал посол США в Эстонии Джордж П. Кент.
После этого стало известно об аресте в США двух граждан России, которые по данным Минюста США пытались наладить поставку авиационных деталей для российских авиа компаний, лишившихся доступа к легальному рынку запчастей из-за развязанной Путиным войны России с Украиной.