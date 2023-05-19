Три тысячи евро за правду о войне. Оппозиционер Евгений Ройзман осужден, но остался на свободе

«Не соглашайтесь, не сдавайтесь. Просто оставаться при своем мнении - это уже какая-то победа, если ты сумеешь свое мнение донести до других. Просто не сдаваться, - после чего Ройзман ответил на вопрос, почему он перестал столь же активно, как раньше, появляться в интернете с новыми видеороликами на разные темы. - После 24 февраля я не понимаю, о чем разговаривать. Потому что, когда идет война и гибнут люди, не о чем говорить вообще».

Стоит напомнить, что в России война с Украиной называется «специальная военная операция», и множество людей были наказаны именно за то, что называли войну войной. Тогда же одна из зрительниц стрима спросила Евгения Ройзмана, как отговорить мужа идти на войну: он отправился в военкомат, потому что у семьи много долгов.