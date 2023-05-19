Три тысячи евро за правду о войне. Оппозиционер Евгений Ройзман осужден, но остался на свободе

Бывший мэр Екатеринбурга, один из лидеров российской оппозиции, который даже на фоне развязанной Путиным войны не захотел покинуть Россию, по делу о «дискредитации» ВС РФ приговорен к денежному штрафу.
Суд в уральской столице России, четвертом по численности городе страны Екатеринбурге, вынес обвинительный приговор бывшему мэру Евгению Ройзману по уголовному делу, возбужденному из- за нескольких высказываний политика о войне.
«Признать виновным и окончательно назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей», - озвучил в пятницу решение судья Николай Тараненко.
Ранее назначить Ройзману денежный штраф, а не сажать в тюрьму, суд просил и гособвинитель. Статья позволяла посадить оппозиционера на срок до пяти лет.
Ройзман был задержан в августе 2022 года. На время следствия его не помещали в следственный изолятор. Он мог жить у себя дома, но был ограничен в своих привычных действиях. Фактически Ройзмана заставили замолчать. Буквально за месяц до ареста политик опубликовал совместную фотографию с коллегами по оппозиции, каждый из которых в тот момент уже находился в тюрьме. На фото, помимо Ройзмана, были Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин.
Я один на свободе pic.twitter.com/FMBl4JuYid— Евгений Ройзман (@roizmangbn) July 13, 2022
Уголовное дело о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК) было возбуждено по совокупности протоколов об административных правонарушениях. Чтобы оказаться в тюрьме по новым российским нормам, достаточно двух таких протоколов. У Ройзмана перед обысками летом прошлого года их накопилось три. Его штрафовали за пост в Telegram-канале, твит и стрим в YouTube, где его спросили, как сопротивляться войне в условиях тотальной военной цензуры и новых уголовных статей.
«Не соглашайтесь, не сдавайтесь. Просто оставаться при своем мнении - это уже какая-то победа, если ты сумеешь свое мнение донести до других. Просто не сдаваться, - после чего Ройзман ответил на вопрос, почему он перестал столь же активно, как раньше, появляться в интернете с новыми видеороликами на разные темы. - После 24 февраля я не понимаю, о чем разговаривать. Потому что, когда идет война и гибнут люди, не о чем говорить вообще».
Стоит напомнить, что в России война с Украиной называется «специальная военная операция», и множество людей были наказаны именно за то, что называли войну войной. Тогда же одна из зрительниц стрима спросила Евгения Ройзмана, как отговорить мужа идти на войну: он отправился в военкомат, потому что у семьи много долгов.
«Деньги нужны, чтобы закрыть долги. Деньги нужны, чтобы содержать детей, дать им образование. Это понятно. Но здесь все очень просто. Ты хочешь убивать чужих детей, чтобы жили твои дети? У меня были такие моменты, когда мы объявили войну наркоторговцам (Евгений Ройзман стал известен в 90-е благодаря своему фонду «Город без наркотиков» - прим.ред.). Задерживаешь наркоторговца, а он говорит: "У меня сын болеет, мне надо торговать наркотиками, я вынужден, чтобы его вылечить". Я ему говорю: "Ты хочешь убить чужих детей, чтобы вылечить своего?" И здесь ровно тот самый случай», - отвечал Ройзман.
Этот стрим был полностью изучен во время суда.
Гособвинение посчитало вину Ройзмана доказанной как раз за использование слова «война», а также словосочетание «вторжение на чужую территорию» и слово «зига», которым политик охарактеризовал литеру Z, активно используемую пропагандистами войны в РФ.
От своих слов Ройзман не отказался. Вину не признал. Но оспаривать решение суда не будет.
«Апелляция может быть только в таком плане: почему орден-то не дали? Мы люди трезвые, в нынешней ситуации все понимаем», - ответил оппозиционер на вопрос журналистов об обжаловании приговора.
Евгений Ройзман остается одним из немногих узнаваемых во всей стране российских оппозиционных политиков, которые, заявляя о своей антивоенной позиции, отказываются покидать страну. Осенью 2022 году Минюст включил Ройзмана в реестр иностранных агентов. В январе 2023 года в мэрии Екатеринбурга был открыт барельеф с профилем политика. Уголовное преследование не повлияло на эту традицию увековечивания градоначальников города. Ройзман был мэром Екатеринбурга в 2013-2018 годах. Уже после отставки он продолжал регулярный прием граждан и помогал всем, кто просил его о помощи.
В своем последнем слове Ройзман перечислил всех тех, кто написал поручительства за него, призывая суд не позориться.
Среди поручителей, в том числе, оказалась примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Ранее на этой неделе другой российский оппозиционер был приговорен к семи годам лагерей на публичную поддержку Украины и рассуждения о целесообразности казни Владимира Путина как военного преступника. Московский активист Михаил Кригер во время процесса пел украинские песни прямо в зале суда.
По данным правозащитников из организации «ОВД-Инфо», после начала полномасштабной войны Путина с Украиной в России насчитывается уже 537 фигурантов антивоенных уголовных дел. Количество приговоров, в том числе к реальному лишению свободы, растет каждый месяц. Больше 30 фигурантов этих уголовных дел подверглись пыткам. По административным статьям, связанным с антивоенными действиями, осуждены уже более 6000 россиян.