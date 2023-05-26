Обзор ⟩ «Кого надо депортация»: как государству сделать русскоязычных журналистов еще более пугливыми

Не будем искать параллели со случаем «Дождя», который проявил известную неаккуратность и оказался в эпицентре скандала прошлой осенью. Впрочем, у читающих на английском посетителей сайта увеличиваются шансы вспомнить, чем NEPLP известен за пределами Латвии. Что касается раздела на государственном языке, то его носитель получает представление о той позитивной роли, которую медиарегулятор играет в информационном пространстве страны. О том, что иногда ему приходится настаивать на своих решениях, подменяя аргументы, здесь ничего не сказано.

Журналисты, пишущие и говорящие на русском языке в странах, которые граничат с Россией, в той или иной степени сознают, что этот язык не может восприниматься сейчас совершенно нейтрально. Следует ли добиваться положения, при котором они не просто будут думать, прежде чем сказать или написать что-либо, а вовсе откажутся от права подавать голос и производить высказывание? Означает ли твердость позиции латвийского совета по электронным СМИ, что написанное и сказанное журналистами этой европейской страны может принести им не только привычные нападки, но и ощутимые материальные издержки?

Эрика Сташкевич. Фото: Скриншот facebook.com

«Я должна была стать адвокатом закона»

Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET

Медиарегулятор NEPLP следит за тем, чтобы электронные СМИ Латвии не преступали закон. В случае чего они реагируют. Подозреваю, что в каждой стране есть некое учреждение, которое следит за тем, чтобы медиа работали согласно Конституции. Если в законе прописаны правила, кто-то определенно должен следить за их соблюдением. Другой вопрос, что такая инстанция ни в коем случае не может быть политически мотивированной. А в Латвии все больше говорят о том, что решения независимой беспристрастной организации обнаруживают усиливающееся влияние политики.

Что же касается использования слова «депортация» в нашем прямом эфире, то есть экспертное заключение о его некорректном использовании. Мы на это ответили, что не знали о наличии списка слов, которые должны использоваться только в специфическом значении. NEPLP на это нам возразил, что дело, оказывается, не в слове «депортация», а в том, что ведущие нашего прямого эфира не были достаточно точны и нейтральны в ходе обсуждения вопроса.

Дело осложнилось тем, что политик, приглашенный в эфир, ввел в дискуссию тему касательно поправок к закону об иностранцах. Это очень горячая и болезненная тема, у этих предложений есть сторонники, есть противники. И когда политик заговорил об этом, мы, как нам было заявлено, повели себя непрофессионально, не дав достаточного контекста и не поправив политика. Мы должны были не использовать его формулировку, а, вероятно, разъяснить, что у этого слова есть однозначно негативная коннотация для нашей страны. Мы должны были дополнительно раскрыть суть этого закона, но не сделали этого. Таким образом, решение NEPLP акцентирует не слово как таковое, а непрофессиональное поведение, проявленное ведущими.

И вот тут мы задаемся вопросом: если действительно речь идет о нашем непрофессионализме, почему для его оценки не было привлечено журналистское сообщество? Кто в данном случае берет на себя оценку профессионализма журналиста, работающего в прямом эфире? Получается, что моя просьба раскрыть то, о чем говорит гость передачи, оценивается как непрофессиональный ход. Тогда что же профессионально? Я делаю вывод, что я должна была оппонировать политику, выступая на стороне закона!