Финляндия начала ревизию всех банковских вкладов граждан РФ и Беларуси

Министерство иностранных дел Финляндии дало сутки кредитным организациям страны для составления списков с именами владельцев вкладов, которые имеют российское и белорусское гражданство.

«Кредитные организации должны предоставить Министерству иностранных дел информацию о депозитах российских и белорусских клиентов на сумму более 100 000 евро», - сказано в сообщении на сайте МИД.

В прилагаемом к сообщению бланке финские банки помимо технических данных должны указать дату, место рождения и гражданство вкладчика, наличие у него вида на жительство и основания его получения, а также сумму вклада.

«Обязательство основано на пункте 1 статьи 5g Регламента Европейского Совета № 833/2014», - объясняет требование МИД Финляндии. Дедлайн для предоставления данных - 27 мая 2023 года.

Упомянутый регламент «об ограничительных мероприятиях в отношении поведения России, дестабилизирующего положение в Украине» впервые был принят властями ЕС летом 2014 года. В него неоднократно вносились правки. Требование отчета о вкладах граждан РФ на сумму превышающую 100 000 евро появилось еще год назад. В регламенте ЕС указано, что банки должны «предоставлять обновленную информацию о суммах таких депозитов каждые 12 месяцев».

Ранее власти Финляндии арестовали более 300 миллионов евро, которые в качестве платежа за поставку удобрений предназначались для дубайской компании связанной с другом Путина Аркадием Роттенбергом. До этого власти РФ заморозили банковские счета финских дипломатов в России.