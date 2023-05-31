Каллас считает маловероятным свое назначение генсеком НАТО

Премьер-министр Эстонии заявила о множестве причин, которые не позволят ей в 2023 году стать генеральным секретарем НАТО, но она не «париться» по этому поводу. Мировые СМИ с 2022 года называли Каллас одним из кандидатов на замену Йенса Столтенберга, но ее взгляды нравятся не всем союзникам.
Свое назначение на пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга премьер-министр Эстонии считает маловероятным. Об этом она заявила в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си в программе Newsnight.
«Я боюсь, что это крайне маловероятно. На это есть множество причин. Думаю, что одна из них состоит в том, что я открыто высказывала свое мнение по этому вопросу [недостаточность расходов на оборону членами НАТО]. Я представляю восточный фланг. Хотя мы в НАТО уже 20 лет, есть другие страны, которые считаются более подходящими», - сказала Кая Каллас.
'There are some countries that are considered to be more... eligible'— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) May 30, 2023
Estonian PM Kaja Kallas is asked if she could be the next leader of NATO, but says it’s 'highly unlikely' https://t.co/P0zxS1DNGF pic.twitter.com/czgMI47TSI
«Если бы мне предложили, то я бы подумала об этом, но пока нет причин париться по этому поводу», - рассмеялась Каллас на уточняющий вопрос о том, согласится ли она, если ей предложат пост генсека НАТО.
Во вторник Каллас провела в Таллинне переговоры с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, где в том числе говорила о необходимости дальнейшего увеличения расходов членов НАТО на оборону и вхождении Украины в альянс.
«Чтобы избавиться от серых зон в Европе, которые постоянно служат источником конфликтов, нам нужно, чтобы Украина после войны присоединилась к НАТО. В Вильнюсе необходимо дать Украине положительный сигнал в этом направлении», - заявила премьер Эстонии на встрече.
До этого в том числе о предстоящем в Вильнюсе 11-12 июля саммите НАТО Каллас общалась в Таллинне с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Каю Каллас в роли преемника Столтенберга журналисты The New York Times видели еще в конце 2022 года.
«New York Times может написать что угодно. Но вероятность того, что мне сделают такое предложение, крайне маловероятна», - комментировала такие сообщения Каллас в ноябре.
В прошлую среду издание Politico со ссылкой на свои источники среди высокопоставленных дипломатов ЕС сообщило, что помимо кандидатуры Каи Каллас на пост генсека НАТО сейчас рассматривается премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Впрочем, она сама отрицает связь между своей скорой поездкой в Вашингтон и возможным переходом на пост главы северо-атлантического альянса. Собеседники издания напоминали, что каждый новый генсек НАТО проходит неформальную процедуру согласования в США.
Ранее генсек НАТО с 2014 года Йенс Столтенберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру после окончания срока полномочий в сентябре 2023 года.
Сегодня в качестве возможных кандидатов так же обсуждаются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Беа Уоллес, уточняли журналисты Politico.
27 мая 2023 года источники Reuters сообщили, что «некоторые члены НАТО считают Каллас слишком ястребиной по отношению к России».