Каллас считает маловероятным свое назначение генсеком НАТО

Свое назначение на пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга премьер-министр Эстонии считает маловероятным. Об этом она заявила в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си в программе Newsnight.

«Я боюсь, что это крайне маловероятно. На это есть множество причин. Думаю, что одна из них состоит в том, что я открыто высказывала свое мнение по этому вопросу [недостаточность расходов на оборону членами НАТО]. Я представляю восточный фланг. Хотя мы в НАТО уже 20 лет, есть другие страны, которые считаются более подходящими», - сказала Кая Каллас.

'There are some countries that are considered to be more... eligible'



Estonian PM Kaja Kallas is asked if she could be the next leader of NATO, but says it’s 'highly unlikely' https://t.co/P0zxS1DNGF pic.twitter.com/czgMI47TSI — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) May 30, 2023

«Если бы мне предложили, то я бы подумала об этом, но пока нет причин париться по этому поводу», - рассмеялась Каллас на уточняющий вопрос о том, согласится ли она, если ей предложат пост генсека НАТО.

Во вторник Каллас провела в Таллинне переговоры с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, где в том числе говорила о необходимости дальнейшего увеличения расходов членов НАТО на оборону и вхождении Украины в альянс.



Кая Каллас с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Фото: Jürgen Randma