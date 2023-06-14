Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о пропаже одного из своих ближайших подельников, и просит помощи у украинской разведки. Депутат Госдумы Адам Делимханов пропал после ввода чеченских боевиков в Белгородскую область, где с начала июня воюющие на стороне ВСУ россияне удерживают несколько населенных пунктов.
«Брат» Кадырова и депутат Госдумы мог погибнуть в результате удара ВСУ
Один из самых одиозных российских лидеров, глава Чечни Рамзан Кадыров публично обратился с просьбой о помощи к представителям военной разведки Украины. По словам Кадырова один из самых близких его людей, депутат Госдумы Адам Делимханов пропал после отправки в Белгородскую область для борьбы с бойцами «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и легиона «Свобода России», которые с начала июня контролируют несколько населенных пунктов на территории РФ недалеко от границы с Украиной.
«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», - написал Кадыров в своем Telegram-канале в полдень 14 июня.
Адам Делимханов - бывший водитель одного из самых известных полевых командиров первой чеченской войны в 90-е годы Салмана Радуева. Но уже во время второй чеченской войны Делимханов перешел на сторону федеральных сил. Считается одним из тех, кто отвечал за физическую ликвидацию любых оппонентов клана Кадырова, как в РФ, так и за рубежом. Известен под кличкой «палач». Кадыров неоднократно называл его своим преемником.
Буквально накануне вечером Кадыров отчитался о переброске чеченского спецназа в Белгородчину для борьбы с бойцами РДК и легиона «Свобода России».
«По моему поручению дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов, встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и с руководством областного управления Росгвардии, - сообщал Кадыров вечером во вторник о «тесном контакте» своих боевиков с «другими российскими подразделениями». - На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона «Запад-АХМАТ» поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий».
С предложением перебросить в Белгородскую область своих боевиков Кадыров выступил 5 июня, на пятый день после начала операции РДК и легиона «Свобода России» в Шебекинском районе.
Однако по данным воюющего в ВСУ политолога Кирилл Сазонова Делимханов был ликвидирован в Запорожской области Украины в результате артиллерийского удара по колонне боевиков чеченского спецназа «Ахмат».
«Я уже писал, что разведка ССО подразделение «Бандерлоги» очень крутые. Так держите от ребят невероятную новость. Задвухсотили правую руку Кадырова – Делимханова. Работали именно «Бандерлоги» с группой Горизонт, подразделение Фобос и ОУВ Запорожья. С ним к Кобзону на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот человек личного состава. Разведка работала по поиску скопления вражеской техники, а здесь такой кортеж на внедорожниках. Руководство подразделения "Ахмат". Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже «Скорая помощь» не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через полчаса прилетели - 12 бортов», - написал Сазонов в своем Telegram-канале утром в среду.
В свою очередь российская пропаганда утверждает, что Делимханов жив.
«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив. Об этом «Звезде» сообщили в Госдуме, таким образом, опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова», - сообщает российский телеканал «Звезда».
В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что по приказу Кадырова уводит своих бойцов с Марьинского направления.
«Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова, найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило. Новая вводная для спецназа АХМАТ, выполним и этот приказ однозначно. АХМАТ-СИЛА РОССИЯ-МОЩЬ АЛЛАХ ВЕЛИК!», - написал Алаудинов.
«Троллинг какой-то», - прокомментировал происходящее журналист Олег Кашин.
Ранее между кадыровцами и наемниками Евгений Пригожина из ЧВК «Вагнер» произошла публичная стычка с взаимной критикой методов ведения войны. Пригожин первым предлагал своих бойцов для защиты Белгородской области. После этого стало известно о переходе наемников Пригожина на службу ВСУ.
О том, что удар по Адаму Делимханову и его боевикам связан с Пригожиным прямо заявил командир 72-й бригады минобороны РФ Роман Веневитин, которого ранее избивали наемники ЧВК Вагнер за минирование их позиций.
«Как я и утверждал раньше, в попытке дескридитировать меня, пригожинцы проговорились о фактах государственной измены. Они и раньше сотрудничали с разведкой противника, организовывая сливы местоположения наших подразделений. И вот это случилось опять. По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, который раньше пригрозил рассказать об источниках богатства Пригожина, являющегося поставщиком питания для нашей армии еще c 2006 года. Адам Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артилерийского обстрела. Работали украинские спецслужбы, которые «ведут» приоритетные цели. Работали прицельно и очень интенсивно, - написал Веневитин в своем Telegram-канале. - К сожалению, потери существенны. Для эвакуации были вызваны 12 бортов, которые к счастью сработали оперативно. Раненым предоставляется, насколько знаю, вся необходимая помощь. Возможно хоть этот инцидент заставит наконец начать принимать все необходимые меры в отношении лично Пригожина и других «бизнесменов» из командного состава группы Вагнер, которые всегда использовали Россию исключительно для личного обогащения, не гнушаясь даже прямым сотрудничеством с врагом!»
«Тут пошло уже чистое стравливание кадыровцев с пригожинскими со стороны Шойгу. Делимханов - это крупная фигура в окружении Кадырова. Это его друг. Человек с золотым пистолетом. Это будет история почище, чем с Захаром Прилепиным», - отозвался Telegram-канал «Занимательная конспирология».
Стоит напомнить, что именно сегодня истекает срок, который министр обороны Сергей Шойгу ранее дал на то, чтобы все воюющие на стороне Москвы подразделения заключили контракты на службу с Минобороны РФ. О том, как в этой связи будет действовать ЧВК «Вагнер», пока не сообщалось.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается 476 дней.