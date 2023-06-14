«Брат» Кадырова и депутат Госдумы мог погибнуть в результате удара ВСУ

«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив. Об этом «Звезде» сообщили в Госдуме, таким образом, опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова», - сообщает российский телеканал «Звезда».



В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что по приказу Кадырова уводит своих бойцов с Марьинского направления.



«Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова, найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило. Новая вводная для спецназа АХМАТ, выполним и этот приказ однозначно. АХМАТ-СИЛА РОССИЯ-МОЩЬ АЛЛАХ ВЕЛИК!», - написал Алаудинов.



«Троллинг какой-то», - прокомментировал происходящее журналист Олег Кашин.



Ранее между кадыровцами и наемниками Евгений Пригожина из ЧВК «Вагнер» произошла публичная стычка с взаимной критикой методов ведения войны. Пригожин первым предлагал своих бойцов для защиты Белгородской области. После этого стало известно о переходе наемников Пригожина на службу ВСУ.



О том, что удар по Адаму Делимханову и его боевикам связан с Пригожиным прямо заявил командир 72-й бригады минобороны РФ Роман Веневитин, которого ранее избивали наемники ЧВК Вагнер за минирование их позиций.



«Как я и утверждал раньше, в попытке дескридитировать меня, пригожинцы проговорились о фактах государственной измены. Они и раньше сотрудничали с разведкой противника, организовывая сливы местоположения наших подразделений. И вот это случилось опять. По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, который раньше пригрозил рассказать об источниках богатства Пригожина, являющегося поставщиком питания для нашей армии еще c 2006 года. Адам Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артилерийского обстрела. Работали украинские спецслужбы, которые «ведут» приоритетные цели. Работали прицельно и очень интенсивно, - написал Веневитин в своем Telegram-канале. - К сожалению, потери существенны. Для эвакуации были вызваны 12 бортов, которые к счастью сработали оперативно. Раненым предоставляется, насколько знаю, вся необходимая помощь. Возможно хоть этот инцидент заставит наконец начать принимать все необходимые меры в отношении лично Пригожина и других «бизнесменов» из командного состава группы Вагнер, которые всегда использовали Россию исключительно для личного обогащения, не гнушаясь даже прямым сотрудничеством с врагом!»



«Тут пошло уже чистое стравливание кадыровцев с пригожинскими со стороны Шойгу. Делимханов - это крупная фигура в окружении Кадырова. Это его друг. Человек с золотым пистолетом. Это будет история почище, чем с Захаром Прилепиным», - отозвался Telegram-канал «Занимательная конспирология».



Стоит напомнить, что именно сегодня истекает срок, который министр обороны Сергей Шойгу ранее дал на то, чтобы все воюющие на стороне Москвы подразделения заключили контракты на службу с Минобороны РФ. О том, как в этой связи будет действовать ЧВК «Вагнер», пока не сообщалось.