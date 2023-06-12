Главарь ЧВК «Вагнер» пообещал казнить своего бывшего бойца, который заявил о готовности сражаться на стороне Украины.
«Найдем и убьем его». Пригожин подтвердил личность наемника ЧВК «Вагнер», который перешел на сторону ВСУ
Шеф российских наемников, известных как частная военная кампания «Вагнер», Евгений Пригожин подтвердил, что Владислав Измайлов, которого показали бойцы «Русского добровольческого корпуса», действительно был в российской ЧВК.
«Действительно Владислав Измайлов прибыл в ЧВК «Вагнер» из самарской колонии, и в ноябре месяце попал в плен. Владислав Измайлов - предатель. И я уверен, что он понесет достойное причитающееся предателям наказание согласно всем традициям ЧВК «Вагнер». Я надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою», - заявил Пригожин в Telegram-канале, где публикуются все комментарии «повара Путина».
В 2022 году соцсети публиковали видеозапись с предполагаемой казнью наемника ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, который сдался в плен ВСУ, и выражал готовность сражаться на стороне Украины. Неизвестные лица разбили мужчине голову кувалдой после того, как скотчем примотали беглого наемника к кирпичам. Пригожин тогда заявил, что видео с казнью - «прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании». После этого кувалда стала одним из символов российской Z-пропаганды.
В ночь на понедельник бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) опубликовали видеозапись, на которой к пленным российским военным обращается шеф корпуса Денис Никитин. Россиянин, который уже несколько лет сражается против российской армии за независимость Украины, предложил группе военнопленных из РФ вступать в ряды РДК. Из автобуса полного мрачных мужчин остаться в Украине и сражаться с российской армией изъявил желание только один - Владислав Измайлов
«Измайлов Владислав Сергеевич, 96-го года рождения, уроженец Самары. Отказываюсь от обмена и возвращения в РФ», - говорит мужчина на теле которого заметны тюремные татуировки.
«После соответствующих проверок, мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах. Принимая во внимание указ министра обороны РФ, мы предлагаем всем бойцам ЧВК «Вагнер» и других частных военизированных формирований, которые готовы сражаться за новую Россию против кровавой шайки Путина, последовать примеру Владислава!», - сказано в сообщении РДК с записью агитации военнопленных.
Никитин и Пригожин ранее уже вступали в заочную дискуссию. Командир РДК поддерживал резкую критику шефа ЧВК «Вагнер» в адрес военного руководства России после атаки Москвы беспилотниками. Пригожин после этого заявлял о готовности вести переговоры с РДК по вопросу обмена пленными. Россияне, воюющие на стороне ВСУ, неоднократно делали заявления с призывом к бойцам ВС РФ сдаватсья в плен в обмен на сохранение жизни.
В настоящее время бойцы РДК и легиона «Свобода России» контролируют несколько населенных пунктов на территории РФ в Белгородской области, куда они зашли еще 1 июня. После этого Никитин публиковал несколько видео, где он стоит в кадре вместе с группой пленных россиян.
Уже после начала этой операции на Белгородчине журналисты издания «Медиазона» опубликовали документальный фильм из серии интервью с представителями РДК и легиона «Свобода России».
Развязанная Путиным полномасштабная война России с Украиной продолжается уже 474 дня.