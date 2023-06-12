«Найдем и убьем его». Пригожин подтвердил личность наемника ЧВК «Вагнер», который перешел на сторону ВСУ

«После соответствующих проверок, мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах. Принимая во внимание указ министра обороны РФ, мы предлагаем всем бойцам ЧВК «Вагнер» и других частных военизированных формирований, которые готовы сражаться за новую Россию против кровавой шайки Путина, последовать примеру Владислава!», - сказано в сообщении РДК с записью агитации военнопленных.

Никитин и Пригожин ранее уже вступали в заочную дискуссию. Командир РДК поддерживал резкую критику шефа ЧВК «Вагнер» в адрес военного руководства России после атаки Москвы беспилотниками. Пригожин после этого заявлял о готовности вести переговоры с РДК по вопросу обмена пленными. Россияне, воюющие на стороне ВСУ, неоднократно делали заявления с призывом к бойцам ВС РФ сдаватсья в плен в обмен на сохранение жизни.



В настоящее время бойцы РДК и легиона «Свобода России» контролируют несколько населенных пунктов на территории РФ в Белгородской области, куда они зашли еще 1 июня. После этого Никитин публиковал несколько видео, где он стоит в кадре вместе с группой пленных россиян.



Уже после начала этой операции на Белгородчине журналисты издания «Медиазона» опубликовали документальный фильм из серии интервью с представителями РДК и легиона «Свобода России».



