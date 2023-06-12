Наемники ЧВК «Вагнер» переходят на службу в ВСУ

Пленный российский наемник согласился вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК), чтобы с оружием в руках воевать против российской армии. Официальные каналы РДК распространили видео, на котором командир корпуса Денис Никитин агитирует группу пленных мужчин, которые сидят в автобусе перед тем отправкой в сторону контролируемой ВС РФ территории.

«Я - командир РДК. Это подразделение русских, граждан России, которые с самого начала этой войны воюют за Украину. Воюют довольно успешно. У вас сейчас есть выбор. Вы можете быть обмененными в порядке процедуры. Можете принять участие в программе «хочу жить» и остаться в Украине. Есть третий вариант – продолжить воевать, но уже теперь на стороне добра и справедливости. Воевать в «Русском добровольческом корпусе» с другими гражданами России, но уже против путинской армии и Министерства обороны. Если среди вас есть желающие вступить в РДК, сейчас последний шанс», - обращается Никитин к пассажирам автобуса, как экскурсовод к туристам.

После этого один из мужчин поднимает руку. Ему дают слово.

«Измайлов Владислав Сергеевич, 96-го года рождения, уроженец Самары. Отказываюсь от обмена и возвращения в РФ», - говорит мужчина на теле которого заметны тюремные татуировки.

Россиянин пояснил, что до плена служил в ЧВК «Вагнер».