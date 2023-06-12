Наемники ЧВК «Вагнер» переходят на службу в ВСУ

Россиянин, который воевал в рядах ЧВК «Вагнер», перешел на службу в подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус».
Пленный российский наемник согласился вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК), чтобы с оружием в руках воевать против российской армии. Официальные каналы РДК распространили видео, на котором командир корпуса Денис Никитин агитирует группу пленных мужчин, которые сидят в автобусе перед тем отправкой в сторону контролируемой ВС РФ территории.
«Я - командир РДК. Это подразделение русских, граждан России, которые с самого начала этой войны воюют за Украину. Воюют довольно успешно. У вас сейчас есть выбор. Вы можете быть обмененными в порядке процедуры. Можете принять участие в программе «хочу жить» и остаться в Украине. Есть третий вариант – продолжить воевать, но уже теперь на стороне добра и справедливости. Воевать в «Русском добровольческом корпусе» с другими гражданами России, но уже против путинской армии и Министерства обороны. Если среди вас есть желающие вступить в РДК, сейчас последний шанс», - обращается Никитин к пассажирам автобуса, как экскурсовод к туристам.
После этого один из мужчин поднимает руку. Ему дают слово.
«Измайлов Владислав Сергеевич, 96-го года рождения, уроженец Самары. Отказываюсь от обмена и возвращения в РФ», - говорит мужчина на теле которого заметны тюремные татуировки.
Россиянин пояснил, что до плена служил в ЧВК «Вагнер».
«Опа! Господин Пригожин, судьба снова связывает нас с вами таким затейливым, причудливым образом. Но раз человек сам изъявил желание, давайте против судьбы и волеизъявления добровольного не будем переть. Я уверен, что это был достойный солдат в ваших рядах. Теперь это будет достойный боец РДК», - говорит шеф РДК Никитин на камеру после слов пленного наемника.
Чем занимался мужчина до того как попал в ЧВК «Вагнер», не сообщается. Известно, что в наемники Пригожина в 2022 году набирали заключенных из российских колоний в том числе осужденных по тяжким статьям.
Никитин и Пригожин ранее уже вступали в заочную дискуссию. Командир РДК поддерживал резкую критику шефа ЧВК «Вагнер» в адрес военного руководства России после атаки Москвы беспилотниками. Пригожин после этого заявлял о готовности вести переговоры с РДК по вопросу обмена пленными.
В воскресенье каналы «Русского добровольческого корпуса» распространили еще одно видео, где Денис Никитин разговаривает с тремя ранеными мужчинами. Утверждается, что все они были пленены во время рейда в Белгородскую область и будут переданы российской стороне, как те солдаты ВС РФ, кто сложил оружие в обмен на обещание оказания медицинской помощи.
С 1 июня на Белгородчине продолжаются бои после того, как бойцы РДК и легиона «Свобода России» смогли занять несколько населенных пунктов на территории РФ. Rus.Postimees рассказывал о развитие событий на следующий день и спустя неделю после начала операции.
В марте Rus.Postimees поговорил с шефом РДК после их первой успешной операции на территории России. Денис Никитин в том числе рассказывал о том, как ему удалось стать военнослужащим ВСУ.
Развязанная Путиным полномасштабная война России с Украиной продолжается уже 474 дня.