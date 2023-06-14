Шеф ЧВК «Вагнер» считает позором службу в армии РФ

14 июня истекает срок, который министр обороны РФ Сергей Шойгу дал для того, чтобы все наемники, участвующие в нападении на Украину, перешли на легальную службу в российской армии. Однако ЧВК «Вагнер» не намерена подчиняться этому требованию, заявил днем в среду Евгений Пригожин.

«Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет, - сказал "повар Путина" днем в среду. - Если она [структура Минобороны] приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении».

При этом Пригожин философски заметил, что полностью отказываться от гарантий российского государства его наемники не готовы.

«Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу», - сказал Пригожин, выразив уверенность, что Путин и его чиновники «найдут компромиссное решение» по статусу ЧВК.

В настоящее время частные военные компании в РФ фактически вне закона. Госдума так и не стала рассматривать законопроект о легализации ЧВК. Пригожин неоднократно в том числе нецензурно критиковал руководство Минобороны РФ и лично Сергея Шойгу.