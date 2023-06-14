Шеф ЧВК «Вагнер» считает позором службу в армии РФ

Главарь наемников ЧВК «Вагнер» заявил, что заключение контрактов с Минобороны РФ - это позор, поэтому никто из его бойцов не будет подчиняться требованию Шойгу. Российские военные обвинили Евгения Пригожина в работе на ВСУ и в причастности к гибели бойцов спецназа Кадырова.
14 июня истекает срок, который министр обороны РФ Сергей Шойгу дал для того, чтобы все наемники, участвующие в нападении на Украину, перешли на легальную службу в российской армии. Однако ЧВК «Вагнер» не намерена подчиняться этому требованию, заявил днем в среду Евгений Пригожин.
«Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет, - сказал "повар Путина" днем в среду. - Если она [структура Минобороны] приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении».
При этом Пригожин философски заметил, что полностью отказываться от гарантий российского государства его наемники не готовы.
«Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу», - сказал Пригожин, выразив уверенность, что Путин и его чиновники «найдут компромиссное решение» по статусу ЧВК.
В настоящее время частные военные компании в РФ фактически вне закона. Госдума так и не стала рассматривать законопроект о легализации ЧВК. Пригожин неоднократно в том числе нецензурно критиковал руководство Минобороны РФ и лично Сергея Шойгу.
Фактический отказ Пригожина подчиняться Шойгу прозвучал на фоне обвинений в адрес ЧВК «Вагнер» в их работе на ВСУ. Ранее в среду командир 72-й бригады минобороны РФ Роман Веневитин, который ранее побывал в плену у пригожинцев за минирование их позиций, заявил, что ЧВК виновна в массовой гибели боевиков Кадырова и возможной смерти преемника главы Чечни Адама Делимханова.
«Как я и утверждал раньше, в попытке дескридитировать меня, пригожинцы проговорились о фактах государственной измены. Они и раньше сотрудничали с разведкой противника, организовывая сливы местоположения наших подразделений. И вот это случилось опять. По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, который раньше пригрозил рассказать об источниках богатства Пригожина, являющегося поставщиком питания для нашей армии еще c 2006 года. Адам Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артилерийского обстрела. Работали украинские спецслужбы, которые «ведут» приоритетные цели. Работали прицельно и очень интенсивно. К сожалению, потери существенны. Для эвакуации были вызваны 12 бортов», - написал Веневитин в своем Telegram-канале. (Орфография оригинала сохранена.)
Кстати, бойцы Кадырова одними из первых под видеокамеры заключили контракты с Минобороны РФ после появления соответствующего предписания от Шойгу.
Ранее между кадыровцами и наемниками Евгений Пригожина из ЧВК «Вагнер» произошла публичная стычка с взаимной критикой методов ведения войны. В понедельник стало известно о переходе наемников Пригожина на службу в ВСУ.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается 476 дней.