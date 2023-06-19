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Вернуться в Россию, пока есть такая возможность, призывает уехавших спикер Госдумы Володин

rus.postimees.ee
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Вячеслав Володин ведет заседание Госдумы на котором выступает патриарх РПЦ МП Кирилл, 26 января 2023 года.
Вячеслав Володин ведет заседание Госдумы на котором выступает патриарх РПЦ МП Кирилл, 26 января 2023 года. Фото: AP / Scanpix

Председатель нижней палаты российского парламента, бывший замглавы администрации Путина Вячеслав Володин заявил, что вскоре у россиян, которые уехали их страны, может не остаться возможностей приехать на родину.

Один из рупоров Кремля, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением, в котором предупредил граждан РФ, которые уехали из страны после начала полномасштабной войны России с Украиной, что они могут никогда не приехать на родину.

«Гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет. Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть», - написал утром в понедельник Володин в своем Telegram-канале.

Чьи именно и какие конкретно решения могут лишить граждан России права возвращения в страну, Володин не уточнил, но напомнил недавние цитаты президента Чехии. Ранее Петр Павел напомнил о практике интернирования во времена Второй мировой войны, призывая внимательнее следить за гражданами РФ, которые живут за рубежом. Высказывания чешского президента вызвали волну критики не только в России, после чего ему пришлось делать дополнительное заявление с разъяснением своей позиции.

По данным Вячеслава Володина, на источник которых спикер Госдумы РФ не ссылается, в Россию вернулись больше половины граждан, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года.

«Более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию. Этот процесс продолжается», - заявил Володин.

О том, что достоверных данных об этой миграции не существует из-за закрытости ФСБ, ранее Rus.Postimees рассказывал независимый российский демограф Алексей Ракша.

После начала в РФ мобилизации в Департаменте полиции и погранохраны сообщали Rus.Postimees, что в Эстонии проживает около 37 000 мужчин, которые имеют российские паспорта. Количество граждан РФ, которые просят политического убежища в Эстонии в 2022 году выросло в 14 раз.

В конце мая Госдума приняла поправки, которые позволяют изымать згранпаспорта у призывников. Но фактически лишиться документа, который позволяет выехать из РФ, может кто угодно, объясняли журналисты издания «Важные истории».

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