Вернуться в Россию, пока есть такая возможность, призывает уехавших спикер Госдумы Володин

Председатель нижней палаты российского парламента, бывший замглавы администрации Путина Вячеслав Володин заявил, что вскоре у россиян, которые уехали их страны, может не остаться возможностей приехать на родину.
Один из рупоров Кремля, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением, в котором предупредил граждан РФ, которые уехали из страны после начала полномасштабной войны России с Украиной, что они могут никогда не приехать на родину.
«Гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет. Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть», - написал утром в понедельник Володин в своем Telegram-канале.
Чьи именно и какие конкретно решения могут лишить граждан России права возвращения в страну, Володин не уточнил, но напомнил недавние цитаты президента Чехии. Ранее Петр Павел напомнил о практике интернирования во времена Второй мировой войны, призывая внимательнее следить за гражданами РФ, которые живут за рубежом. Высказывания чешского президента вызвали волну критики не только в России, после чего ему пришлось делать дополнительное заявление с разъяснением своей позиции.
По данным Вячеслава Володина, на источник которых спикер Госдумы РФ не ссылается, в Россию вернулись больше половины граждан, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года.
«Более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию. Этот процесс продолжается», - заявил Володин.
О том, что достоверных данных об этой миграции не существует из-за закрытости ФСБ, ранее Rus.Postimees рассказывал независимый российский демограф Алексей Ракша.
После начала в РФ мобилизации в Департаменте полиции и погранохраны сообщали Rus.Postimees, что в Эстонии проживает около 37 000 мужчин, которые имеют российские паспорта. Количество граждан РФ, которые просят политического убежища в Эстонии в 2022 году выросло в 14 раз.
В конце мая Госдума приняла поправки, которые позволяют изымать згранпаспорта у призывников. Но фактически лишиться документа, который позволяет выехать из РФ, может кто угодно, объясняли журналисты издания «Важные истории».