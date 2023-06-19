Вернуться в Россию, пока есть такая возможность, призывает уехавших спикер Госдумы Володин

Один из рупоров Кремля, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением, в котором предупредил граждан РФ, которые уехали из страны после начала полномасштабной войны России с Украиной, что они могут никогда не приехать на родину.

«Гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет. Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть», - написал утром в понедельник Володин в своем Telegram-канале.

Чьи именно и какие конкретно решения могут лишить граждан России права возвращения в страну, Володин не уточнил, но напомнил недавние цитаты президента Чехии. Ранее Петр Павел напомнил о практике интернирования во времена Второй мировой войны, призывая внимательнее следить за гражданами РФ, которые живут за рубежом. Высказывания чешского президента вызвали волну критики не только в России, после чего ему пришлось делать дополнительное заявление с разъяснением своей позиции.

По данным Вячеслава Володина, на источник которых спикер Госдумы РФ не ссылается, в Россию вернулись больше половины граждан, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года.

«Более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию. Этот процесс продолжается», - заявил Володин.

О том, что достоверных данных об этой миграции не существует из-за закрытости ФСБ, ранее Rus.Postimees рассказывал независимый российский демограф Алексей Ракша.