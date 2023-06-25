Пригожин пытался выйти на связь с Путиным, но его никто не смог найти

Лукашенко же публично в итоге стал тем, кто «спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови».

После случившегося Пригожин будет вытеснен из политики в РФ и лишен того доступа к ресурсам, который он имел ранее, но мятеж ослабил и позиции Путина.

«Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде. Он "царь", "первый", но бляха-муха, когда надо - вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков», - добавил собеседник журналистов.



Евгений Пригожин лично кормит Владимира Путина в своем ресторане в Санкт-Петербурге в 2010 году. Фото: Scanpix

Дмитрий Песков утверждал, что в субботу Путин работал с документами в Кремле и получал всю информацию по ситуации от подчиненных. Однако самолет Путина, оснащенный оборудованием для управления армией, днем 24 июня вылетел из Москвы и пропал с радаров в районе Твери, сообщали «Важные истории».