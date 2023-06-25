Пригожин пытался выйти на связь с Путиным, но его никто не смог найти

Источники издания «Медуза» в российской власти утверждают, что шеф наемников ЧВК «Вагнер» во время похода на Москву пытался поговорить с Путиным, но президент России самоустранился, а его самолет исчез с радаров.
Владимир Путин в субботу 24 июня отказался от прямого диалога с Евгением Пригожиным, чьи вооруженные наемники за несколько часов дошли из Ростова-на-Дону почти до Москвы. Об этом со ссылкой на информированные источники близкие к администрации президента РФ сообщает в воскресенье издание «Медуза».
«Примерно в середине дня 24 июня Пригожин начал пытаться сам выйти на связь с Кремлем - и якобы даже пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить», - сообщают журналисты после общения с источником.
От кровавой развязки, в том числе спасло то, что Кремль увидел изменившийся днем в субботу настрой Пригожина, отмечают источники издания в российской власти. В итоге переговорами с главарем наемников ЧВК «Вагнер» занималась большая группа чиновников, в которую среди прочих входили глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Появление Александра Лукашенко в образе «спасителя России» от гражданской войны объясняется тем, что Пригожину был нужен максимально статусный собеседник. Пригожин настаивал на появлении в переговорах «первых лиц», но с учетом нежелания Путина контактировать с основателем ЧВК, у переговорщиков оказалось не так уж много вариантов.
«Пригожину нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры [сохранив лицо]. Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду - поэтому и согласился», - утверждает собеседник издания.
Лукашенко же публично в итоге стал тем, кто «спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови».
После случившегося Пригожин будет вытеснен из политики в РФ и лишен того доступа к ресурсам, который он имел ранее, но мятеж ослабил и позиции Путина.
«Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде. Он "царь", "первый", но бляха-муха, когда надо - вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков», - добавил собеседник журналистов.
Дмитрий Песков утверждал, что в субботу Путин работал с документами в Кремле и получал всю информацию по ситуации от подчиненных. Однако самолет Путина, оснащенный оборудованием для управления армией, днем 24 июня вылетел из Москвы и пропал с радаров в районе Твери, сообщали «Важные истории».
В воскресенье стало известно, что самолеты Путина вернулись в столицу, а Пригожин не выходит на связь.
Rus.Postimees восстановил хронологию публичных заявлений Пригожина, Кремля и некоторых чиновников во время так называемого «марша справедливости» в ходе которого боевики Пригожина уничтожили несколько вертолетов и один самолет и смогли беспрепятственно проехать сразу через три региона РФ в направлении Москвы.