Кремль обманул? Пригожин остается фигурантом дела о мятеже

На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), главным фигурантом которого является «главнокомандующий» ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено. Об этом утром в понедельник сообщает издание «Коммерсантъ».

«Дело продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России», - уточняют источники журналистов.

О возбуждении уголовного дела по статье вооруженный мятеж в ночь на субботу сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ (НАК). Сообщение пришло после того, как подразделения ЧВК «Вагнер» вошли на территорию Ростовской области с оккупированной территории Украины. Тогда Евгений Пригожин уже заявлял об уничтожении вертолетов военной авиации России, которые по словам главаря наемников пытались атаковать колонны ЧВК «Вагнер».

После установления контроля над штабом Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отказа выдать вагнеровцам министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова Пригожин сообщил о походе на Москву. Пройдя три области по федеральной трассе «Дон», колонна наемников Пригожина повернула назад. В Кремле подтвердили, что в результате переговоров Пригожина с Лукашенко была достигнута договоренность прекратить переброску наемников к Москве. Песков утверждал, что уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто, а сам он переедет в Беларусь.

В воскресенье 25 июня ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что Генпрокуратура России якобы отменила собственное решение о признании законным постановления следователя ФСБ о возбуждении дела о мятеже. В самом ведомстве генпрокурора РФ Игоря Краснова эту информацию не подтверждали.

Евгений Пригожин хранит молчание с вечера субботы, когда он заявил об отводе своих боевиков обратно в полевые лагеря. По статье 279 УК РФ ему грозит до двадцати лет лишения свободы.