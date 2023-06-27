Отмененная Эстонским национальным музеем выставка израильских художников все-таки состоится в Тарту

Израильские художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков сообщили, что считают инцидент с Эстонским национальным музеем (ERM) исчерпанным. Ранее Rus.Postimees рассказывал о странной отмене выставки, которую у художников заказывал сам музей, и показывал нашумевшие работы.

«В последние дни мы получили несколько предложений для проведения выставки «АлефБет», за что всем большое спасибо. Мы остановились на предложении Государственного Художественного Музея в городе Тарту, потому что расцениваем это как шаг профессиональной солидарности, что для нас как художников очень важно», - написал Сергей Буньков на своей Facebook-страничке утром 27 июня.

Выставка работ, которые посвящены буквам ивритского алфавита, была заказана Эстонским национальным музеем летом 2022 года. 8 июня 2023 года художники получили письмо от директора музея, что проведение выставки в условиях войны России с Украиной невозможно, т.к. авторы работ «определяют себя как русские художники».

В ответ на возмущение Соостера и Бунькова, которые являются гражданами Израиля, выступают против развязанной Путиным войны и экспонируются в Украине прямо сейчас, музей изменил аргументы для отмены выставки.

Во втором письме художникам директор музея Керту Сакс указала на то, что тематика выставки не сочетается с уставом ERM, который посвящен сохранению наследия финно-угорских народов. Культурологи тогда напомнили менеджменту ERM, что «протоеврейский алфавит лег в основу греческого и латинского алфавитов, которым, между прочим, пользуются все представители финно-угорских народов».

Ситуацию пришлось комментировать и Министерству культуры Эстонии. Еще до того, как художники признали, что инцидент можно считать исчерпанным, чиновники заявили, что «рассматриваемая ситуация урегулирована».

Работы Соостера и Бунькова выполнены в технике офорта и имеют мультимедийное продолжение. Если смотреть на полотна художников через специальное приложение Artivive, они в буквальном смысле оживают.

Выставка «АлефБет» должна пройти в Тартуском художественном музее в 2026 году.