Лукашенко: я привел армию Беларуси в полную боевую готовность

«30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом, - считает Лукашенко и добавляет: Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность».

Президент Беларуси выступает на церемонии вручения генеральских погон. Туда приглашены руководители военных и силовых структур, главы СМИ и журналисты.

Также Лукашенко заявил, что «не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин». И сообщил, что во время мятежа ЧВК им были отданы распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

Он признался, что вместе с Путиным они «ситуацию упустили, а потом думали, что рассосется, а оно не рассосалось».

Вчера поздно вечером с экстренным заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, однако по сути не сказал ничего судьбоносного, как это анонсировалось его пресс-службой. Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер» и заявил, что наемников ЧВК попытались использовать втемную. Президент РФ предложил бойцам «группы Вагнера» подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к родным или уйти в Беларусь.

Сегодня утром стало известно, что бизнес-джет шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прилетел на аэродром Мачулищи под Минском. После этого Минобороны РФ сообщило, что военная техника ЧВК Вагнера будет передана в подразделения вооруженных сил, идет подготовка к передаче. Практически одновременно ФСБ сообщила, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.