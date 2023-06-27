ФСБ закрыла уголовное дело о мятеже ЧВК «Вагнер»

Уголовное дело по статье вооруженный мятеж в отношении главаря наемников ЧВК «Вагнер» прекращено. Об этом после 11 утра 27 июня сообщили российские государственные информационные агентства со ссылкой на ФСБ.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», - цитирует российская пропаганда сообщение центра общественных связей ФСБ.



О том, что дело в отношении Евгения Пригожина, по которому ему грозило до 20-ти лет лишения свободы, возбуждено ФСБ, поздно вечером в пятницу сообщил Национальный антитеррористический комитет России. За два часа до этого сообщения боевики Пригожина вошли в Ростов-на-Дону, чтобы задержать министра обороны РФ Сергея Шойгу. Евгений Пригожин заявлял, что Шойгу удалось бежать из штаба Южного военного округа.



«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба, для того чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней. Зачем он наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», - сказал Пригожин.

Евгений Пригожин в захваченном штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону утром 24 июня 2023 года. Фото: Telegram-канал "Кепка Пригожина"