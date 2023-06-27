ФСБ закрыла уголовное дело о мятеже ЧВК «Вагнер»

Чекисты выполнили условия сделки с Пригожиным.
Уголовное дело по статье вооруженный мятеж в отношении главаря наемников ЧВК «Вагнер» прекращено. Об этом после 11 утра 27 июня сообщили российские государственные информационные агентства со ссылкой на ФСБ.
«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», - цитирует российская пропаганда сообщение центра общественных связей ФСБ.
О том, что дело в отношении Евгения Пригожина, по которому ему грозило до 20-ти лет лишения свободы, возбуждено ФСБ, поздно вечером в пятницу сообщил Национальный антитеррористический комитет России. За два часа до этого сообщения боевики Пригожина вошли в Ростов-на-Дону, чтобы задержать министра обороны РФ Сергея Шойгу. Евгений Пригожин заявлял, что Шойгу удалось бежать из штаба Южного военного округа.
«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба, для того чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней. Зачем он наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», - сказал Пригожин.
Утром 24 июня колонны ЧВК «Вагнер» двинулись к Москве. Не дойдя около 200 километров до столицы, вечером в субботу Пригожин заявил, что разворачивает своих наемников обратно. После этого в Минске заявили, что в переговорах с шефом вагнеровцев участвовал лично Александр Лукашенко, а в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет закрыто, а сам он уедет в Беларусь.
Однако 26 июня уголовное дело в отношении Пригожина чекисты продолжали расследовать.
27 июня стало известно, что частный самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском. Накануне стало известно, что в Беларуси началось строительство баз для ЧВК «Вагнер».
Вечером в понедельник Владимир Путин выступил со странным заявлением, где фактически подтвердил амнистию для участников вооруженного мятежа, которые уничтожили несколько армейских вертолетов и самолет в ходе своего похода на Москву.
О том, что может быть дальше с Пригожиным, Шойгу, Путиным и российской армией, Rus.Postimees днем в понедельник рассказали эксперты, которые профессионально исследуют внутреннюю политику РФ.