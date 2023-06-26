Эксперты Rus.Postimees, годами изучающие внутреннюю политику России, которую ведет Владимир Путин, не склонны встраиваться в хор аналитиков, которые спешат похоронить хозяина Кремля после демарша ЧВК «Вагнер». Система устояла, а требования Пригожина не выполнены, констатируют наши собеседники.
Что будет дальше с Пригожиным, Путиным, Шойгу и армией РФ
От вопросов - что это было - наблюдатели перешли к поиску ответов на следующие вопросы - о том, что будет дальше. Какая судьба ждет Пригожина после того, как Путин на всю страну заявил о предательстве и ноже в спину? Что будет с министром обороны Шойгу, которого шеф ЧВК «Вагнер» прямо обвинил в гибели десятков тысяч российских солдат, назвав бабой и тварью? Что будет с самим Путиным, который просто исчез на время разрешения этой невиданной в современной истории России ситуации, которую следователи ФСБ трактуют как мятеж? И можно ли говорить о влиянии «марша справедливости» головорезов бывшего повара Путина на положение российской армии в Украине?
На эти вопросы специально для Rus.Postimees ответили эксперты, которые много лет профессионально занимаются независимой аналитикой внутренней политики путинской России.
Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», остается в РФ
Логично, если в карьере Пригожина возникнет пауза - до выяснения обстоятельств. Чаще такие паузы заканчиваются забвением, реже - уходом в жесткую оппозицию или возвращением.
Путин продолжает держать паузу, оставляя события незавершенными - в том числе в вопросе о том, менять кадровую конфигурацию или нет. Выбор между «все пропало» и «а что случилось?» пока не сделан - но его логично было бы сделать однажды, с учетом факторов предвыборной кампании.
Шойгу эффективен в роли громоотвода (как когда-то Медведев). Поэтому вопрос в том, что важнее - роль громоотвода (и в целом непревращение армии в политического субъекта) или иные KPI, внезапно поставленные перед армией в последние полтора года.
Фронты живут пока своей отдельной логикой, как экономика. Похоже, что эффект будет, но, возможно, он будет носить отложенный характер.
Сергей Шелин, независимый обозреватель, аналитик, который покинул РФ
На мой взгляд, важнее судьбы Пригожина - судьба его феодальной дружины, в какой степени она сохранится. Сейчас делается попытка подчинить вагнеровцев. Именно эта попытка спровоцировала мятеж Пригожина – требования заключить контракты с Министерством обороны (ранее Сергей Шойгу потребовал до 14 июня всем участникам войны в Украине, которые работают на стороне Москвы, заключить контракты с Минобороны РФ, Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не подчинится этому требованию, потому что это «путь позора» - прим.ред.). Думаю, что это требование останется вне зависимости от того, сменится, или не сменится руководство в Минобороны.
Роль Пригожина как самостоятельной фигуры сойдет на нет в любом случае, останется он жив, или нет. Ни капли не удивлюсь, если Пригожина попытаются ликвидировать. Тем более что Пригожин сам уничтожал кувалдой так называемых «предателей». Если такое несчастье случится с ним самим, то это будет вполне в его собственном стиле.
Сама по себе путинская система, несомненно, показала свою слабость. Но у нее же нет никаких конкурентов внутри страны, кроме вот таких дружин пригожинского типа. Так что, если система справится с такими, как вагнеровцы, то она вполне может продолжать свое существование. Но дальше - вопрос о личных обстоятельствах правителя. Надо подождать несколько дней, чтобы посмотреть, пошатнулись ли личные позиции Путина внутри системы. Это возможно, но не обязательно.
Например, если в ближайшие дни Шойгу будет смещен, то это будет говорить о том, что Путину пришлось нарушить собственный стиль кадровых перемен, который он якобы не осуществляет под давлением. Это станет одним из индикаторов того, что власть Путина уменьшилась и ему приходится идти навстречу требованиям верхушечных группировок. Вообще смещение Шойгу назрело. Если смещение будет в течение месяца, то оно впишется в обычный путинский стиль. Незаметно, тихо и спокойно.
Если же Шойгу усидит, это будет говорить о том, насколько абсурдны представления Путина о действительности. Шойгу абсолютно некомпетентен в любом смысле. И как военачальник, и как министр. Если Путин будет за него цепляться, то, с одной стороны, это будет означать, что Путин еще может сохранить своего человечка, то есть его личная власть внутри системы сохраняется. Но, с другой стороны, это будет говорить, что сам Путин работает над крахом своей системы, потому что где Шойгу, там поражения. Будут и военные поражения, и разгул воровства. Сохранение Шойгу будет означать, что система идет вразнос.
Как эти события влияют на ситуацию на фронтах, я сказать не смогу. Я не военный специалист.
Утром 26 июня Сергей Шойгу появился на публике. Минобороны показало без звука кадры некоего совещания с мрачным министром обороны РФ, которое якобы состоялось на фронте в Украине.
Сергей Ковальченко, независимый журналист, который покинул РФ
Думаю, что Владимир Путин, несмотря на договоренности, будет пытаться наказать Пригожина. Не зря он произнес слово «предательство» в утреннем субботнем обращении к народу. Для Путина предательство - это самое плохое, что может сделать человек из его окружения. Неслучайно переговоры с Пригожиным вел президент Беларуси Александр Лукашенко, а не сам Путин. Я бы на месте Пригожина осторожно пил чай в гостях, кто знает, что туда добавят?
Сам Владимир Путин сейчас будет решать главную для себя задачу - любой ценой сохраниться у власти. Он будет пытаться нейтрализовать всех, кого считает угрозой для себя. И тут, конечно, нужно приготовиться последним оставшимся в РФ людям с оппозиционными взглядами. Их задушат первыми, потому что могут. Может быть, это случится не сразу, и будут ловить понемногу, но придут к каждому.
Что дальше с Шойгу? Владимир Путин никогда не принимает решений «под топот ног». Если Сергея Шойгу и отправят в отставку, то это будет не сейчас. Путин покажет всем, что отставка Шойгу будет его решением, а не решением, принятым под давлением бунтовщиков. Если решение об отставке министра обороны РФ будет принято сегодня или завтра, то это будет выражением слабости Владимира Путина.
Что дальше с фронтом? Думаю, что Евгений Пригожин достоин звания «Герой Украины» после того, что он сделал в субботу. Пригожин захватил в Ростове-на-Дону центр управления фронтом, парализовал на сутки управление войсками, получил доступ к информации о текущем положении дел на фронте. Его вагнеровцы уничтожили шесть вертолетов МО РФ, два из которых - ценнейшие вертолеты радиоэлектронной борьбы. Еще не понятно, кто те 10 военных, которые погибли в сбитом пригожинцами ИЛ-18. Был уничтожен огромный резервуар с авиационным керосином в Воронеже, что затруднит вылеты российской авиации на фронте. Ну и, наконец, пригожинский путч мог демотивировать и так не сильно мотивированную армию.
Пригожин показал, что в стране и армии идет раздрай. В такой ситуации шансы Украины отвоевать свое увеличились еще больше.
Федор Крашенинников, независимый политолог, который покинул РФ
Пригожин в любом случае больше не субъект. Никакой роли он играть не будет, или ему не дадут это делать (в понедельник, 26 июня, стало известно, что, вопреки заявлениям Кремля, уголовное дело в отношении Пригожина по статье «вооруженный мятеж», которое с вечера пятницы расследует ФСБ, не закрыто - прим.ред.). Убьют ли его? Ничему не удивлюсь.
У Путина все хорошо, не вижу никаких проблем. В каком месте вертикаль не сработала? В том, что вагнеровцы прошли три региона без сопротивления, а в Ростове-на-Дону отдельные гражданские лица приветствовали его боевиков? Про три региона - может быть, была команда не сопротивляться, чтобы не было жертв? И кто сказал, что люди в Ростове выходили приветствовать восстание против Путина? Тем более, что против Путина никто и не восставал. И что доказывает, что в огромном Ростове нашлось несколько тысяч фанатов «Вагнера» и войны с Украиной? Да, люди скандировали в адрес полиции «позор». Но сколько их было? Единицы, десятки, сотни?
Что касается судьбы Шойгу. Он пользуется доверием Путина и пока остается на своем месте, так что нет темы для обсуждений. Возможно, Путин оценивает его таланты не так, как мы. Многие пишут об этом так, как будто Пригожин взял Москву. Но система решила проблему. Я не вижу никаких свидетельств того, что у Пригожина в Москве были союзники.
Моя позиция, что Пригожин восставал не против Путина, а почему-то решил, что сможет смести Шойгу. И проиграл. Остальные ожидания и надежды - это все выдавание желаемого за действительное.
Судя по всему (и по тому, что говорят западные эксперты), на ситуацию на фронте все это никак не повлияло.
Григорий Голосов, независимый политолог из Санкт-Петербурга, который продолжает работать в России
Это действительно был мятеж. Цель его была ровно такой, как и говорил Пригожин – побудить политическое руководство России к смещению военного руководства. То есть цель была добиться, чтобы Путин сместил Шойгу. Эта цель не была достигнута. Но Пригожину удалось продемонстрировать, что на тот момент, когда мятеж начинался, он представлял собой довольно значительную военную силу.
Судьба самого Пригожина дальше не предрешена, потому что у него достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя от покушений. Серьезную опасность для него представляло разрешение этой ситуации, когда он оставался на территории России. А сейчас Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин на территории России не останется, что ему предложено поехать в Беларусь. Поедет ли он в Беларусь, а если поедет, то задержится ли там, это нам не известно. Повторяю, у Пригожина достаточно возможностей, чтобы обеспечить себе хорошее убежище. Тут всесилие Путина переоценивать не следует.
Полагаю, что психологический эффект этих событий на российский правящий класс, на политизированную часть общества был достаточно сильным. Он был неоднозначным. С одной стороны, конечно же, Путин продемонстрировал слабость. То, что было привлечено к переговорам иностранное государственное лицо, а именно президент Беларуси по официальной версии сыграл решающую роль в разрешении кризиса, не красит Путина в глазах правящего класса и общества.
Однако нужно понимать и то, что эти события напугали какие-то части и правящего класса, и общества. Хотя официальная риторика о том, что общество сплачивается вокруг Путина, конечно, нелепа, потому что такие явные проявления слабости со стороны политического лидера не вызывают желания сплотиться вокруг него (некоторые российские депутаты сообщили, что не имеют претензий к ЧВК «Вагнер» - прим.ред.), я все же полагаю, что у некоторой части правящего класса этот испуг вызывает желание отказаться от наиболее рискованных экспериментов с политической властью. Не поддаваться соблазну стимулировать какие-то политические изменения. Именно потому, что даже не Путин лично, а вся система продемонстрировала слабость.
Не нужно особенно играть умом, чтобы предположить, что после попытки мятежа зависимость Путина от силовиков усилится (читайте колонку Юлии Латыниной «Путина берут под защиту» - прим.ред.). Другое дело, что сами силовики продемонстрировали большую слабость. По официальной версии они же вообще не сыграли никакой роли в том, чтобы кризис разрешился.
Сопротивления не было оказано со стороны ни одной силовой структуры. Действительно, отсутствие сопротивления на пути колонны мятежников позволило избежать жертв. И я полагаю, что на самом деле это не пустой аргумент, что сопротивление не было оказано во избежание кровопролития. Но все же главная причина, по которой сопротивление не было оказано, в том, что его некому было оказывать на всем пути следования вагнеровской колонны до Липецкой области. Ну и его не очень хотели оказывать, потому что о переговорах, которые кто-то вел с Пригожиным, было известно. То есть от сопротивления воздерживались на этом фоне.
Этот инцидент не повлиял на ход боевых действий. Когда говорят, что для Украины открылось окно возможностей в субботу, это не соответствует действительности. Диспозиция войск вследствие пригожинского мятежа никак не изменилась. Боевые действия шли в обычном режиме. Они и не могли идти в необычном режиме, потому что никакие силы с фронта не были отвлечены на подавление мятежа. Окно возможностей могло открыться, если бы события приобрели кровавый оборот. Однако этого просто не произошло.
По неподтвержденным данным, во время движения вагнеровцев сначала в Ростов-на-Дону из Украины, а потом в сторону Москвы из Ростова-на-Дону, были сбиты несколько вертолетов российской армии, которые пытались наносить удары по наемникам. СМИ сообщали и об уничтожении военного самолета. Информацию об уничтожении вертолетов во время мятежа активно комментировал сам Евгений Пригожин. Шеф ЧВК «Вагнер» не выходит в публичное информационное пространство с вечера субботы, когда сообщил о прекращении марша своих бойцов на Москву.