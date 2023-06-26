Что будет дальше с Пригожиным, Путиным, Шойгу и армией РФ

Сергей Ковальченко, независимый журналист, который покинул РФ

Независимый российский журналист Сергей Ковальченко анализирует работу российской пропаганды в условиях войны Путина с Украиной. Фото: из личного архива Сергея Ковальченко

Думаю, что Владимир Путин, несмотря на договоренности, будет пытаться наказать Пригожина. Не зря он произнес слово «предательство» в утреннем субботнем обращении к народу. Для Путина предательство - это самое плохое, что может сделать человек из его окружения. Неслучайно переговоры с Пригожиным вел президент Беларуси Александр Лукашенко, а не сам Путин. Я бы на месте Пригожина осторожно пил чай в гостях, кто знает, что туда добавят?

Сам Владимир Путин сейчас будет решать главную для себя задачу - любой ценой сохраниться у власти. Он будет пытаться нейтрализовать всех, кого считает угрозой для себя. И тут, конечно, нужно приготовиться последним оставшимся в РФ людям с оппозиционными взглядами. Их задушат первыми, потому что могут. Может быть, это случится не сразу, и будут ловить понемногу, но придут к каждому.

Что дальше с Шойгу? Владимир Путин никогда не принимает решений «под топот ног». Если Сергея Шойгу и отправят в отставку, то это будет не сейчас. Путин покажет всем, что отставка Шойгу будет его решением, а не решением, принятым под давлением бунтовщиков. Если решение об отставке министра обороны РФ будет принято сегодня или завтра, то это будет выражением слабости Владимира Путина.