Музыкант Павел Фахртдинов, который покинул Россию, но не перестал петь и думать на русском, накануне единственного концерта в Таллинне рассказал Rus.Postimees о своих песнях последнего года. Года, который стал кошмаром для миллионов и украинцев, и россиян. И о песнях, которые слушают и в России, и в Украине.
«Нами правят людоеды». Павел Фахртдинов о песнях года войны, ненависти и надежде
Павел Фахртдинов выступит в Таллинне 6 июля в баре Põhja Öökull. Мы поговорили с российским музыкантом, который выпустил несколько антивоенных клипов, но не был так же заметен, как супер-стар вроде Земфиры, БГ, или ДДТ. При этом поговорить на Лубянку позвали именно нашего собеседника. Нам он рассказал намного больше, чем человеку в кабинете центрального офиса ФСБ.
- Павел, к своему стыду, я узнал ваши песни, только когда Артемий Троицкий попросил помочь ему собрать русскую антивоенную музыку 2022 года для лекций. Понятный список из мэтров мне показался скучным, и тут вдруг выпал ваш «Праздник победы над человечностью». Вы помните, когда и почему вы написали эту песню? Или правильнее будет спросить, после чего?
Или марш на парад,
Или под статью.
Праздник победы над
Человечностью.
Наряжает брата брат
В цинковый костюм
В Праздник победы над
Человечностью...
- Я начал писать этот текст, когда я ехал в автобусе из Мюнстера в Гамбург. 5 мая 2022 года это было. После чего? После 24 февраля я жил в состоянии перманентного шока, если говорить приличными словами. Абсолютная подавленность. Процитируем Влади «Как это б**** возможно». Одним щелчком уничтожить вообще все… И я помню, что думал в тот день, как он сможет отмечать 9 мая?! Какой праздник? Праздник победы над чем? И вдруг в автобусе песня начала писаться сама. Не мог сказать, что конкретно после Бучи, или конкретно после Днепра, или после Краматорска. Но конкретно в этом состоянии ох******я. Не вся песня родилась в том автобусе. Но дописалась как раз 9 мая.
- В кадре хорошо передано безумие той самой удали…
- Да… Я показал песню своей подруге Лене Майоровой. Она ей очень понравилась. Лена - хороший фотограф, режиссер клипов и кино. И она сразу сказала, что у нее есть идея. Полностью все взяла на себя. Я там не участвовал почти никак. Пришел. Снялись. Спасибо ей.
- Свежая работа «Человек, от которого плохо всем». Вам не кажется, что сублимирование зла в одном поганеньком дяденьке, который в общем-то всю свою профессиональную карьеру занимался гадостями, это слишком удобно?
- Полностью с этим согласен. Но уверяю тебя, что я бы не взялся за написание этой песни без последнего четверостишья, которое разруливает то, о чем ты спрашиваешь.
Хватит терпеть
Посмотри на черты в зеркале
И реши
Если решишь, что он не ты
Значит, нужно спешить…
Умный Миша Сегал (автор текста, кинорежиссер и сценарист - прим.ред.) понимал, что если не будет четвертого куплета, то получится не то, что пошло, но будет попахивать инфантилизмом. Он не мог этого не понимать. И на самом деле может показаться, что зло здесь концентрируется в одном человеке по фамилии Путин. Но, с другой стороны, а как же я? Условный «я», который сидит и не делает всего того, что он может делать, весь тот объем добра. И в момент этой ленности происходит зло. А я не попытался помешать. Условный «я» пишу в это время гадости в интернете кому-то, не проявил должной эмпатии, или сочувствия, когда мог. Мы все участники зла. А еще есть те, кто пишут доносы.
- Это отдельный вопрос. Мне интересно другое понять. Есть же и звери, которые тараканищу добровольно кланяются. Что вы думаете о коллективной ответственности россиян за войну?
- Я как раз приверженец понимания, что я сам несу ответственность за весь этот ужас. Безусловно. То, что мы с тобой уехали из своей страны, в которой родились, это тоже наша ответственность. Хотим, или нет. Я понимаю, что я несу ответственность, что я один из тех, кто…
- Возможно, это высказывание важно для самих авторов, которые уехали из-за войны, как осознание самих себя после долгих лет в общем-то успешной работы в России? Автор текста Михаил Сегал годами же снимал комедии, работал с теми, кто прекрасно встроен в систему в РФ сейчас.
- Михаил сделал много кино. И не только комедии. Я, к своему стыду, зашел на его сайт, только когда он мне открыл страничку, сидя здесь, у меня на кухне. И его комедии – довольно умные комедии.
- Тем, кто давно понимает суть режима, этот клип может показаться странной недосказанностью. Тем же, кто верит пропаганде РФ, вообще будет непонятно, что за мужик пафосно ходит по заграничному пляжу и от кого ему плохо…
- Клип придумал Миша. Было бы нелепо мне, некиношному человеку, влезать в киношные дела состоявшегося художника. И мне вся часть с Мишей понравилась очень. Если ты спрашиваешь про реакцию на эту работу, то сейчас все очень быстро же. В первые два дня его перепостили все, кто мог. От «Ходорковский Live» до «Дождя».
- Я у Миши Козырева увидел.
- Но этот клип не для того, чтобы перевернуть мир. Он не набрал миллионы просмотров. Быстрое время сейчас. События, которые намного более важны, чем этот клип, происходят с безумной частотой. Внимание переключается на более важные события, чем клип двух эмигрантов. Открыл ли он кому-то наши имена, я понятия не имею.
- Еще одна недавняя песня - «Ненависть». Мне показалось, или эта работа адресована другу в Украине. Сильно ошибаюсь?
- Почти нет. Почти не ошибаешься. Изначально идея этого текста возникла из-за того, что я потерял друзей украинцев. Я для них стал потерянным человеком. Они живы. Но я для них умер.
- Просто, потому что ты оттуда?
- Мне очень трудно говорить на эту тему. Не эмоционально, а сформулировать трудно. Я понимаю, что для моих друзей украинцев я «оттуда». Видимо, на их взгляд, я не проявляю должной эмпатии, не нахожу более точных слов, чтобы оставаться с ними на одной стороне. Они мне как-то сказали: «Паш, ты не на нашей стороне. Ты на свой стороне». И они правы. Пока идет война, я не возражаю украинцам, не комментирую их в социальных сетях, просто потому что это неэтично. Я никогда не испытывал тот объем ужаса, который свалился на них. Я пытаюсь это все отрефлексировать. Почему они ненавидят меня, как мне это пережить… Они имеют право на любую эмоцию. Но и мне нужно как-то это внутри себя понять, чтобы жить.
И если жутко в оглушительной взрывной тишине
Ребра мира твоего ломает война
Если ненависть – кирпич в твоей последней стене
То пусть не рухнет стена
Я их благодарю за то, что я им полезен как объект ненависти. Спасибо им большое за это. Но я постарался уйти от конкретных людей и попробовал отрефлексировать тему ненависти в принципе. На тему любви написано очень много песен. А на тему ненависти в попытке подумать о ней с выгодой для себя, найти психотерапевтический эффект, песен немного.
- При этом песня не минорная, а скорее жизнерадостная музыкально.
- У меня жена послушала эту песню, а она ученый-лингвист. Сказала, что это одна из самых христианских песен, которые она слышала. Христианская идея в этой песне отражена через такой парадокс… Но, пойми меня правильно. Я не хвастаюсь. Я говорю как человек со стороны. Стараюсь так говорить.
- Еще в мае 2022 году вышел альбом «Песни Эдгара По» твоей группы «Проект ХБ». Он как будто написан для тех парней в России, кто подрос, но еще не протянул руку Сатане…
Кончилось кино
Пора идти по домам
Все это знают
Актеры гасят свет
И нервно жмутся к углам
Держу культями сто грамм
Не помогает…
- Это вообще удивительный альбом. Группа «Проект ХБ» существовала с 2011 года. Никакого коммерческого успеха она не принесла. Три раздолбая. Мы с Лешей Вдовиным и Максом Демидовым решили поиграться в рок-звезд. Потрясти башками. Потом появился Димон Дубров. Кстати, человек из Горловки. И песня «Не помогает» - его песня. Альбом был задуман сильно до войны. Мы же в ковид не играли. Решили, что на этом альбоме мы не стремимся делать что-то, что, может быть, возьмут на радио, или снимут успешный клип. Единственный адресат альбома – мы сами. Чтобы нам самим хотелось его слушать в плеере. Писали все дома в пандемию. Каждый свой кусочек. В декабре 2021 – январе 2022 собрали воедино. В 2022 году дописали несколько бантиков звуковых. Пару недель назад переслушал. И офигел сам, насколько он вдруг попал. Немыслимо.
- Война для многих висела в воздухе задолго до 24 февраля…
- Да. А когда началось, группа наша перестала существовать. Но, возвращаясь к твоему вопросу о том, для кого это, кроме нас. Хотелось бы, чтобы его услышали многие люди. «А иначе зачем на земле этой грешной живу?» - как пел Окуджава. Пусть слушает любой, кто пытается думать. Я против того, чтобы это использовали, как песни Цоя на парадах в России теперь… Как эти сатанисты пели «пожелай мне удачи в бою»…
- Так многие же буквально трактуют тексты песен.
- Я в детстве тоже ни во что не врубался.
- В базовую конструкцию, что человека нельзя убивать, я врубался и в детстве.
- Я про песни. О чем пел Цой. Мне было 8 лет, и я услышал «война дело молодых, лекарство против морщин». Совершенно пустая фраза для ребенка, который не понимал, что такое Афганистан, например. Но именно эти фразы Цоя упали в подсознание. Эти песни были внутри нас. И дальше они были взаимосвязаны с нами. Не важно, врубаешься или нет сразу. Важно услышать. Почва не всегда сразу плодородная.
- Буквально на днях переслушивал последний релиз Pink Floyd, который в прошлом году внезапно был издан в поддержку Украины с Андреем Хлывнюком из «Бумбокс». И тут же мне Youtube выкинул твою песню «Космос» 2021 года, где и «Пинк Флойд» прямым текстом есть, и гитара напоминает Гилмора. Вспоминая известную фразу «Юра, прости мы все про***ли», хочу спросить, а почему мы все проб***ли?
- Я не знаю. Если дать простой и быстрый отчет. Но я задаю себе вопрос. И ответ на него не получается простым. Мы все про***ли, потому что мы никогда не знали, что такое свобода. Мы никогда не умели ей распоряжаться. Так сложилось исторически. Ты, мы – крепостные. За нас думает барин, а барину все по хер, потому что за барином сообщество бояр, там решит голова, над ним губернатор и дальше до царя батюшки. А ему на все по херу, потому что он царь батюшка.
Мы никогда не могли распоряжаться своим. Никогда не было ничего своего. Есть корова. Пришел барин. Ему корова нужнее. Или комиссар придет за той же коровой. История сложилась так, что мы никогда не были свободными. Не понимаем, что с ней делать, со свободой. Мы с тобой были пацанами в 90-е, но, судя по воспоминаниям современников, которые раскрыли крылья тогда, многие не знали, что делать с этой самой свободой. Многие сгорели. Кто в бандитизме, кто в нищете, кто в наркотиках.
- К слову, про свет в твоей музыке. В апреле опубликована акапельная песня «Нету меня одинокей». Это же, чтобы не сойти с ума?
- Да. Я эмигрант. Нас таких много, но мы каждый по своим углам. Каждый эмигрант внутри себя рефлексирует, что ушла почва из под ног. И чтобы не сойти с ума, нужна была светлая красивая песня…
- Вам там помогает французский хор. Французы песню поняли?
- Наверное, нет. У меня не было задачи донести до них текст. Они понимают музыку. И музыку они понимают очень хорошо.
- Репетировали не очень много, раз они работают с листа?
- Там сложная аранжировка. Часто голоса атональные. Им необходима партитура в руках. Это хор профессионалов. Им легче читать с листа. Репетировали немного, это правда.
- Женя Федоров из Текиладжазз рассказывал нам, что, к его радости, Украина остается страной, которая активно слушает его песни, если верить счетчикам Spotify. У тебя есть фидбэк оттуда?
- Мне регулярно оттуда люди пишут, что у меня отличные песни. У меня друг в теробороне. Он сейчас непосредственно в боях. Он постоянно с моими песнями.
- То есть, помимо ненависти, есть и другой полюс оттуда?
- Да. Но, я еще раз акцентирую, что песня «Ненависть» не про Украину. Она про человеческую ненависть как таковую. И там в клипе сюжет про мужчину и женщину.
- В прошлом году на грушинском фестивале под Самарой ты неожиданно спел Обійми «Океана Ельзи». Песня Вячеслава Вакарчука звучит в России в 2022 году. Это уже почти акционизм. Никто не настучал на тебя потом?
- Я и «праздник победы» там спел. Настучали, конечно. Но кто настучал, не знаю. Я до этого приезда давно там не был. Я спел на площадке своих близких друзей – «Междуречье». Где были все свои. Была тысяча слушателей. Пели вместе. Я почувствовал, что могу петь все, что могу. Потом еще где-то спел «Праздник победы». Доносов было несколько. Но в органах тебе не говорят, кто конкретно написал на тебя донос.
- А как вообще стало известно о доносах?
- Меня пригласили поговорить. На Лубянку. Звонок на телефон, когда сразу понятно, что это не спам. Пришел. Заходишь в кабинет. С тобой начинает разговаривать человек.
«А чего меня боитесь», - спрашивает. «Я не боюсь. Я же пришел. Вы со мной поговорить же хотите», - отвечаю. «Правильно», - говорит человек. Стал мне рассказывать, что я не так родину люблю, не то пою. Сначала неприятные угрозы были, потом градус накала снижался. «Если ты будешь выступать здесь, то отныне на каждом твоем концерте будут наши люди», - предупредил. Я потом еще поездил, повыступал. Но стыдно выходить и не говорить то, о чем хочу сказать. Но теперь я здесь. Не хочу проверять.
- Во что ты веришь сейчас? Веришь, что Украина победит? Что вернешься домой? Что расчеловечивание отменяемо?
- Украина, безусловно, победит. Просто, потому что не Украина агрессор. Про дом. Я принял решение распаковать чемоданы в Париже. Я остаюсь здесь. Я запретил себе думать о надежде вернуться в Россию. Но я довольно давно готовился к этому, поэтому мне проще, чем тем, у кого переезд случился внезапно. Я начал готовиться еще после «закона Димы Яковлева», запрета на иностранное усыновление российских сирот в ответ на введение персональных санкций против российских чиновников. Я тогда охренел. Понял, что нами правят людоеды.
В 2014 году жена уехала готовить почву. Москва для меня уже 8 лет была точкой, где вещи лежали, куда я возвращался с гастролей. А сейчас я возвращаюсь в Париж. Распаковал чемоданы. Недавно у нас был тут Рома Либеров. Рассказывал про эмигрантов столетней давности. Его лекция подтвердила мои догадки, что очень много людей просто сошли с ума в ожидании скорого возвращения, ведь большевики не могут длиться долго. Цветаева вернулась, и что? Я так не хочу.
Отменяемо ли расчеловечивание? То, которое произошло уже, нет. Бучу никак не отменить. Можно ли не допустить новое расчеловечивание? Наверное. Но для этого нужен такой пласт работы… полностью ведь надо все делать заново, чтобы не допустить такого больше никогда. У меня нет ответа на этот вопрос. Я верю в то, что новое расчеловечивание невозможно, только если будет проведена огромная работа по очистке от ржавчины. Чтобы трубу покрасить или приварить, надо зачистить ее от ржи. Нужна зачистка, иначе не прилепится ничего. Отвалится на фиг…
Павел Фахртдинов выступит в Таллинне 6 июля в баре Põhja Öökull.