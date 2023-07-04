«Нами правят людоеды». Павел Фахртдинов о песнях года войны, ненависти и надежде

- А как вообще стало известно о доносах?

- Меня пригласили поговорить. На Лубянку. Звонок на телефон, когда сразу понятно, что это не спам. Пришел. Заходишь в кабинет. С тобой начинает разговаривать человек.



Павел Фахртдинов в 2023 году Фото: из личного архива Павла Фахртдинова

«А чего меня боитесь», - спрашивает. «Я не боюсь. Я же пришел. Вы со мной поговорить же хотите», - отвечаю. «Правильно», - говорит человек. Стал мне рассказывать, что я не так родину люблю, не то пою. Сначала неприятные угрозы были, потом градус накала снижался. «Если ты будешь выступать здесь, то отныне на каждом твоем концерте будут наши люди», - предупредил. Я потом еще поездил, повыступал. Но стыдно выходить и не говорить то, о чем хочу сказать. Но теперь я здесь. Не хочу проверять.

- Во что ты веришь сейчас? Веришь, что Украина победит? Что вернешься домой? Что расчеловечивание отменяемо?

- Украина, безусловно, победит. Просто, потому что не Украина агрессор. Про дом. Я принял решение распаковать чемоданы в Париже. Я остаюсь здесь. Я запретил себе думать о надежде вернуться в Россию. Но я довольно давно готовился к этому, поэтому мне проще, чем тем, у кого переезд случился внезапно. Я начал готовиться еще после «закона Димы Яковлева», запрета на иностранное усыновление российских сирот в ответ на введение персональных санкций против российских чиновников. Я тогда охренел. Понял, что нами правят людоеды.



В 2014 году жена уехала готовить почву. Москва для меня уже 8 лет была точкой, где вещи лежали, куда я возвращался с гастролей. А сейчас я возвращаюсь в Париж. Распаковал чемоданы. Недавно у нас был тут Рома Либеров. Рассказывал про эмигрантов столетней давности. Его лекция подтвердила мои догадки, что очень много людей просто сошли с ума в ожидании скорого возвращения, ведь большевики не могут длиться долго. Цветаева вернулась, и что? Я так не хочу.

Отменяемо ли расчеловечивание? То, которое произошло уже, нет. Бучу никак не отменить. Можно ли не допустить новое расчеловечивание? Наверное. Но для этого нужен такой пласт работы… полностью ведь надо все делать заново, чтобы не допустить такого больше никогда. У меня нет ответа на этот вопрос. Я верю в то, что новое расчеловечивание невозможно, только если будет проведена огромная работа по очистке от ржавчины. Чтобы трубу покрасить или приварить, надо зачистить ее от ржи. Нужна зачистка, иначе не прилепится ничего. Отвалится на фиг…



Павел Фахртдинов в 2023 году Фото: из личного архива Павла Фахртдинова