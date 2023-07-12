Каллас объяснила, почему Украину не берут в НАТО: «Никто не хочет вступать в войну»

«Никто не хочет непосредственно вступать в войну, никто не хочет распространять [на Украину] гарантии по статье 5 [пункт устава НАТО о коллективной обороне], пока идет война», - цитирует ERR комментарий Каллас о неготовности альянса принять Украину в свои члены.

В случае вступления Украины в НАТО сегодня «пришлось бы определить, как закончится война, когда закончится война», но по словам Каллас члены альянса «этого на самом деле не знают».

«Конечно, я также понимаю фрустрацию президента Зеленского, потому что он тоже хочет жить спокойно, как живем спокойно мы, находясь в НАТО. Но это столько, сколько мы можем предложить на данный момент», - ответила премьер Эстонии на критику украинского президента после отказа представителей стран НАТО назвать сроки вступления Украины в альянс.

«Беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины, - негодовал накануне в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. - Нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор».





11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда на это согласятся все союзники и будут выполнены все условия. Среди условий, которые должен выполнить Киев для вступления, Столтенберг назвал модернизацию институтов госуправления, включая сектор безопасности и обороны, борьбу с коррупцией и совместимость со стандартами НАТО.

Итоговые документы саммита НАТО говорят о «приглашении» Украины в альянс и о дорожной карте для Украины, как стать членом этого военно-политического союза, что само по себе очень важно, уверена Кая Каллас.

Кая Каллас в Киеве встречается с Владимиром Зеленским, 24 апреля 2023 года. Фото: EPA