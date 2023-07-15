На минувшей неделе суд снова продлил срок содержания под стражей Айво Петерсона - одного из основателей движения и партии Koos/«Вместе». Сопартийцы рассчитывают, что через два месяца дело пойдет в суд. Сейчас они просят своих сторонников помочь деньгами, чтобы обеспечить Петерсону защиту.
Бюджет партии Koos трещит: соратники просят денег на защиту Айво Петерсона, а партнеры делиться не хотят
После того, как Айво Петерсон был 11 марта взят под стражу, срок его задержания уже продляли. 9 мая прокуратура продлила его на два месяца. Теперь, когда два месяца прошло, суд продлил срок содержания од стражей еще на два месяца.
Представитель партии Koos/«Вместе» Юлия Смоли сообщает в соцсетях, что по окончанию этого срока дело должно пойти в суд. По ее словам, досудебный процесс стоит шесть тысяч евро на и еще как минимум пятнадцать тысяч нужно будет на судебный процесс.
Всего, таким образом, нужно не менее 21 тысячи евро, ведь процесс может оказаться длительным и сумма может вырасти. Это, по словам Смоли, очень большие деньги для партии, поэтому она просит сторонников помочь. Смоли называет дело Петерсона «политическим заказом».
Напомним, что в марте Департамент полиции безопасности задержал Айво Петерсона и еще двух человек по подозрению в создании контактов, направленных против Эстонской Республики. По словам бывшего уже генерального директора КаПо Арнольда Синисалу, у полиции объективно нет возможности преследовать людей по политическим мотивам.
«Что важно иметь в виду, так это многоступенчатый надзор [за полицией]. Во всех демократических странах обыски и задержания санкционируются судом по ходатайству прокуратуры. То есть для незаконного политического заказа нужно, чтобы сначала полицейский «съехал крышей», потом еще и прокурор тронулся, а следом за ними и судья, санкционирующий обыск. Этот фильтр очень плотный, он столько сумасшедших не пропустит», - сказал гендиректор КаПо.
Кто реально руководит - не понятно пока
Также в конце мая уехал в Россию второй руководитель партии Олег Иванов. «Последние две недели я просыпался в Эстонии от звонков моих друзей, коллег и журналистов с одним и тем же сообщением: сегодня объявили, что ты арестован», - рассказал Иванов на Youtube канале прокремлевского пропагандиста Алексея Стефанова.
В интервью для Rus.Postimees Олег Иванов заявил, однако, что у правоохранительных органов Эстонии к нему нет никаких вопросов. После отъезда Иванова партией руководят Юлия Смоли и Эдуард Федотов. По словам члена правления партии Koos Федотова, пока неизвестно, когда считающийся на данном этапе руководителем партии Олег Иванов вернется в Эстонию.
Справка
Движение Koos возникло в конце марта 2022 года. На выборах в Рийгикогу в этом году члены объединения шли в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии. В январе Иванов рассказал Rus.Postimees, что альянс с Левой партией должен был продлиться до мая, поскольку суд не давал им права на регистрацию партии.
На парламентских выбрах Левая партия набрала 2,4 процента голосов, что дает ей право на скромное государственное финансирование в течение четырех лет. Однако недавно руководитель ОЛПЭ сообщил, что его партия не станет делиться госфинансированием с Koos/«Вместе». На запрос Rus.Postimees руководители Koos/«Вместе» это заявление по существу не прокомментировали.