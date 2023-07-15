Бюджет партии Koos трещит: соратники просят денег на защиту Айво Петерсона, а партнеры делиться не хотят

Кто реально руководит - не понятно пока

Также в конце мая уехал в Россию второй руководитель партии Олег Иванов. «Последние две недели я просыпался в Эстонии от звонков моих друзей, коллег и журналистов с одним и тем же сообщением: сегодня объявили, что ты арестован», - рассказал Иванов на Youtube канале прокремлевского пропагандиста Алексея Стефанова.

В интервью для Rus.Postimees Олег Иванов заявил , однако, что у правоохранительных органов Эстонии к нему нет никаких вопросов. После отъезда Иванова партией руководят Юлия Смоли и Эдуард Федотов. По словам члена правления партии Koos Федотова, пока неизвестно, когда считающийся на данном этапе руководителем партии Олег Иванов вернется в Эстонию.

Справка

Движение Koos возникло в конце марта 2022 года. На выборах в Рийгикогу в этом году члены объединения шли в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии. В январе Иванов рассказал Rus.Postimees, что альянс с Левой партией должен был продлиться до мая, поскольку суд не давал им права на регистрацию партии.

На парламентских выбрах Левая партия набрала 2,4 процента голосов, что дает ей право на скромное государственное финансирование в течение четырех лет. Однако недавно руководитель ОЛПЭ сообщил, что его партия не станет делиться госфинансированием с Koos/«Вместе». На запрос Rus.Postimees руководители Koos/«Вместе» это заявление по существу не прокомментировали.