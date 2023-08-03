Финляндия закроет небо израильскими противоракетами. У Эстонии таких нет

Одна из систем ПРО Израиля закроет небо Финляндии. Об этом сообщает министерство обороны Израиля, уточняя, что правительство США одобрило продажу Хельсинки противоракет комплекса, известного как «Праща Давида».

«После получения одобрения администрации США министерство обороны Израиля, министерство обороны Финляндии, FDF (силы обороны Финляндии) и Rafael Advanced Systems (разработчик системы «Праща Давида») примут участие в церемонии подписания соглашения о закупках на сумму около 316 миллионов евро», - сказано в сообщении министерства обороны Израиля.





«Праща Давида» - это современная система противоракетной обороны, которая разрабатывалась в начале XXI века и производится совместно Министерством обороны Израиля и Агентством противоракетной обороны США. Именно поэтому она не может быть продана без согласия Вашингтона. Система была принята на вооружение в 2017 году. В 2023 году она впервые была применена для отражения ракетной атаки на Израиль. Разработчики утверждают, что ракеты этой системы перехватывает передовые угрозы, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и многое другое на расстоянии 40-300 километров. Эксперты отмечают, что система способна уничтожать российские ракеты «Искандер».

«Это важный шаг в сторону реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией. Уверен, что это соглашение станет новой вехой в сотрудничестве между нашими странами, которое улучшит наш ответ на глобальные и региональные вызовы», - заявил израильский министр обороны Йоав Галант, выразив благодарность министру обороны США за поддержку сделки.



В прошлые годы Израиль неоднократно выражал обеспокоенность экспортными поставками российского оружия на Ближний Восток. В ноябре 2022 года глава совета по нацбезопасности еврейского государства Эяль Хулата выразил протест России в связи с возможным использованием на территории Украины беспилотников приобретенных у Ирана. Хулата предостерег Москву от шагов по наращиванию торговли оружием, предупредив о последствиях.

Ранее стало известно, что власти США согласовали модернизацию нескольких десятков систем реактивного-залпового огня, которые стоят на вооружении Финляндии.



В 2023 году Финляндия стала новым членом НАТО, что вдвое увеличило сухопутные границы РФ с членами этого альянса. В страну продолжают бежать россияне, которые не хотят служить в армии РФ.