Время коммента ⟩ Кая Каллас не самурай, харакири не будет: скандал с премьер-министром выявил механизм выживания страны

Прошла неделя с тех пор, как СМИ начали писать, что компания, частично принадлевшая мужу премьер-министра Эстонии, продолжала вести бизнес в России параллельно ее агрессии в Украине. Вскоре выяснилось, что общество находится на той стадии правового сознания, где нужно отвечать за действия родственников. Приблизительно, как в сталинском СССР. Оказалось также, что и обвиняемая сторона не лыком шита. Извинения приносятся с вопиющим презрением, а призывы объясниться тонут в «загруженном расписании» главы правительства.

На стороне обвинителей – факты, которые становятся аргументами только в свете заявлений обвиняемой стороны. Если бы Кая Каллас не убеждала с таким жаром весь мир, что с Россией следует разорвать любые отношения, не было бы и смысла в том, чтобы затевать эту операцию, спекулирующую на родственных связях премьер-министра.

Это не значит, что Каллас была неправа или что ей при всей кристальной правоте следовало заявлять о своей позиции на полтона ниже. У граждан могут быть любые мнения, но круг обязанностей премьер-министра определяет закон и корректирует кабинет правительства. На мой взгляд, происходящее значит лишь то, что любая бескомпромиссность имеет свою цену. Ее оплату сейчас и выбивают политические оппоненты Каи Каллас и все, кому она, скажем так, «не нравится».

Кая Каллас выступает перед мировыми СМИ на саммите ЕС в Брюсселе, 30 июня 2023. Фото: Virginia Mayo/AP