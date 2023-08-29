Ошибка главы правительства не в том, что у членов ее семьи нашлись токсичные деловые связи, а в нежелании достойно реагировать на этот вызов. Чем дольше Кая Каллас раздраженно отмахивается, тем меньше ее политический капитал, который так вырос в прошлом году на дрожжах войны.
Время коммента ⟩ Кая Каллас не самурай, харакири не будет: скандал с премьер-министром выявил механизм выживания страны
Прошла неделя с тех пор, как СМИ начали писать, что компания, частично принадлевшая мужу премьер-министра Эстонии, продолжала вести бизнес в России параллельно ее агрессии в Украине. Вскоре выяснилось, что общество находится на той стадии правового сознания, где нужно отвечать за действия родственников. Приблизительно, как в сталинском СССР. Оказалось также, что и обвиняемая сторона не лыком шита. Извинения приносятся с вопиющим презрением, а призывы объясниться тонут в «загруженном расписании» главы правительства.
На стороне обвинителей – факты, которые становятся аргументами только в свете заявлений обвиняемой стороны. Если бы Кая Каллас не убеждала с таким жаром весь мир, что с Россией следует разорвать любые отношения, не было бы и смысла в том, чтобы затевать эту операцию, спекулирующую на родственных связях премьер-министра.
Это не значит, что Каллас была неправа или что ей при всей кристальной правоте следовало заявлять о своей позиции на полтона ниже. У граждан могут быть любые мнения, но круг обязанностей премьер-министра определяет закон и корректирует кабинет правительства. На мой взгляд, происходящее значит лишь то, что любая бескомпромиссность имеет свою цену. Ее оплату сейчас и выбивают политические оппоненты Каи Каллас и все, кому она, скажем так, «не нравится».
Такие схемы называются у российских чекистов не очень приятным словом «многоходовочка». Мне не удалось найти четких указаний на то, что послужило причиной заявления генерального директора компании Stark Logistics Кристьяна Краага, сделанного, по данным ERR, «на прошлой неделе» относительно даты появления первых материалов по теме. Вырисовывается картина, при которой CEO успешной эстонской компании не выдержал и обратился в общественно-правовое СМИ, чтобы поделиться с миром сложностью положения вверенного ему бизнеса. Дальше все было делом техники.
Финансовым директором и совладельцем компании является высокий статный мужчина – Арво Халлик. Так уж складывается - сюрприз! – что по совместительству он муж красивой женщины – премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Я сознательно объективирую здесь обоих в гендерном смысле. Это показывает, как устойчивы для нас так называемые «естественные» связи, из-за которых происходит перенос ответственности. «Муж и жена - как это по-русски? – одна сатана», «Куда муж, туда и жена» - да, в таких случаях еще говорят: «народ не ошибается».
В городском, так называемом «цивилизованном» обществе, члены которого бравируют своим индивидуализмом и независимостью, не принято акцентировать эти «традиционные ценности». Тем более, что сейчас они подняты на щит как раз в соседней стране-агрессоре, а здесь у нас их выраженными носителями являются только «отец и сын в шляпах», а в менее оголтелой версии – умеренные националисты из партии «Отечество». Партия Реформ, известная как прогрессивная, была и есть выше этого. Поэтому никаких компромиссов с этими инсинуациями быть не может.
Скелеты полезли из шкафа, распихивая друг друга. И немудрено. Эстония имеет с Россией свою самую протяженную границу, а северо-восток страны до начала полномасштабного вторжения в Украину был связан с соседями теснейшим образом. Торговля, туризм, транзит – что там еще на букву «т»? Граница – не рольставня, которую можно закрыть с помощью пульта дистанционного управления из Таллинна. Каким-то компаниям удалось выскочить из обязательств быстро, каким-то нет. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и вероятность сознательного затягивания ухода из страны-агрессора. Если на деньгах кровь не видна, - например, хорошо оттерта, - легко получать эти деньги до последнего.
Как справедливо говорила и продолжает говорить премьер-министр Эстонии, каждый сам ищет свой моральный компас. Партия реформ – носители духа предпринимательства и позитивного индивидуализма, который был и остается залогом успеха независимой Эстонии. Это хороший крепкий хит, давно ставший классикой. Согласно городской, или цивилизованной этике, компас премьер-министра отличается от компаса жены, которая хоть и убоится мужа своего, но может и скалкой наподдать при случае.
Муж, во всяком случае, из компании ушел - как тут останешься? Вот только речь о независимости служебной позиции премьер-министра уже не идет. По ходу развития сюжета вспомнилось, как еще в июне премьер-министр одолжила компании своего мужа 350 000 евро «как частное лицо». По словам Халлика, деньги пошли на инвестиции в разные предприятия, поскольку семья строит дом в волости Куусалу. На него, слегка пожаловался Халлик, уходит много денег, так что нужно, чтобы деньги работали – приносили доход.
Хорошо, что у кого-то есть такая возможность, например, у премьер-министра. Но, исходя из поданных за три года деклараций о доходах, даже при полном отсутствии трат на себя и свою семью на личных счетах Каи Каллас могло в сумме оказаться чуть менее 250 000 евро. Откуда еще 100 000? Допустим, это гонорары за лекции, интервью, мало ли. Но тут объект дремучих традиционалистских нападок дает слабину. Верность ценностям индивидуализма и предпринимательства заставляет премьер-министра реагировать нервно, но гордо. Коротко реакция в цензурном виде сводится к формуле: не ваше дело, идите к черту.
Это и есть самая неаккуратная часть в исполнении премьер-министра. Истеричное запирательство и ссылки на отсутствие времени для общения с комиссией Рийгикогу – плохой путь для сохранения лица. Видимо, это Каю Каллас больше не волнует. Понятно, что с такой замшелой оппозицией, насквозь пропитанной мизогинией (иррациональной ненавистью к женщинам, которую питают мужчины консервативных взглядов – прим. ред.), можно не считаться. А уж что там думают абстрактные «люди», мнение которых так важно в деревнях, уж и вовсе не имеет значения.
Тут возникает неловкая подмена. Люди – это ресурс демократии, что о них ни думай. Не просто терпеливо разъяснять, где мухи, а где котлеты. А более того - инициировать дебаты, которые бы позволили Партии реформ представить все преимущества своей продвинутости как парламенту, так и общественности с помощью СМИ. Вот что напрашивается в ситуации, когда правительство шатается, как гнездо на ветру в преддверии принятия бюджета. Сейчас приоритет ясен – это нормализация обстановки в компактном обществе, привыкшем договариваться лично, на расстоянии вытянутой руки. Но пока готовности к этому у рассерженного премьер-министра не просматривается. Что приближает ее политическое фиаско.
Эта поучительная история наглядно обнаруживает, что Эстонию губит лицемерие и высокомерие. Странно в нынешних условиях топить друг друга в луже, когда рядом хлипкая дамба удерживает океанский напор. Еще более странно нежелание сильного состоявшегося политика признать ошибки. В том числе осознать, что радикальное осуждение всех, кто в специфическом положении Эстонии не успел наглухо закрыться от России, может ударить и по тебе.