Василий Шумов: «Сам термин "русская культура" является чем-то дремучим»

Лидер московской рок-группы «Центр» Василий Шумов, чьи концептуальные пластинки всегда оставались в тени легенд «русского рока», но неизменно притягивали внимание думающей аудитории, рассказал в интервью* Rus.Postimees о своем понимании войн, сбывшихся предсказаниях своих песен и новой волне российской иммиграции.
Василий Шумов - бессменный лидер группы «Центр», которая появилась в Москве в 1980 году. После всесоюзного признания в конце «перестройки», благодаря пластинке 1989 года «Сделано в Париже», музыкант эмигрировал в США. Во второй половине «нулевых» он вернулся в Россию и активно включился в осмысление общественно-политических процессов Москвы. Его уникальный мрачный юмор всегда оставался узнаваемым, будь то песни времен СССР, сочинения о принципах капитализма, или более поздние, снова российские, аудио-визуальные сочинения и зарисовки о том, как Кремль конструировал свой тоталитаризм, а люди покорно подчинялись пропаганде. В настоящее время Шумов снова покинул Россию, но не перестал думать и работать на русском языке. Активно работает со своим YouTube-каналом.
* - Василий Шумов согласился на интервью по переписке. Мы отправили ему список вопросов. Он ответил на те, на которые смог.
- Василий, более опытные коллеги говорят, что помнят ваши приезды в Эстонию с вашей группой «Центр» еще во времена СССР. Говорят, что если слушатель был поумнее, он слушал концептуальные штуки «Центра», а не ленинградскую волну. А вы что помните о тех визитах в Таллинн и Эстонию?
- Я что-то не помню, чтобы «Центр» выступал в Таллинне, или в других местах Эстонии в период СССР… Может быть, я что-то забыл. Но мне кажется, что тогда мы не добирались с концертами до Таллинна. Я помню свое выступление у вас в сентябре 2016 года. Тогда я презентовал в форме творческого вечера свой фильм «Капитан Монтенегро», а также видео из моего нового на тот момент альбома «Василий Шумов. Мой район через 30 лет».
Что касается слушателей советского подпольного рока, которые как бы поумнее, то за «Центром» закрепилась репутация группы «концептуального рока». В советском музыкальном самиздате нас не очень жаловали, потому что мы не пели песни душераздирающими голосами, содержание песен было не всем понятно, или непонятно вообще никому. Поэтому у «Центра» и была репутация, что это группа «не для всех», и чтобы ее понять, нужно быть более-менее продвинутым слушателем.
Приведу для примера рассказ Петра Мамонова, лидера группы «Звуки Му» (Василий Шумов был автором идеи записи и продюсером самого первого студийного альбома «Звуки Му» - «Простые вещи» - прим.ред.). В середине 80-х «Звуки Му» приехали на гастроли в город Владивосток. После концерта за сцену, где разместились музыканты, пришли поклонники Мамонова. А у Петра были такие поклонники, которые во время концертов кричали: «Петя, отец родной! Петя, давай выпьем!» Вот они пришли за кулисы. Принесли с собой выпивку, портвейн, что-то еще. Пошло обсуждение концерта. Все были в приподнятом настроении.
Но сама атмосфера этого общения была для Мамонова не очень приятной, он мне потом говорил. Он чувствовал, что все происходит на каком-то совершенно низком уровне. Какие-то пьяные молодые люди с ним братаются. Все это было продолжением того сценического образа, в котором Мамонов находился на сцене во время концертов «Звуки Му».
Среди этой группы молодых людей, которые говорили «Петя, отец родной, давай выпьем», был один парень, который значительно от всех отличался. Он вообще ничего не говорил. Да и внешне отличался от поклонников Мамонова. Был просто, но строго одет. Сидел в сторонке, но смотрел на это общение. И Мамонов обратился к этому парню: «Ну как, тебе понравился наш концерт? Какие песни тебе нравятся. Что-то ты заскучал».
И парень ему ответил, что он слушает только группу «Центр». И Мамонова это как-то очень сильно тогда задело. И он мне сказал тогда: «Знаешь, я бы поменял всех этих поклонников, которые кричат мне про родного отца, на одного такого поклонника, как у группы "Центр". Так что это довольно интересное наблюдение, что у "Центра" были какие-то более продвинутые и интеллектуальные слушатели.
- Вы профессиональный эмигрант. Вы были знакомы с этим непростым процессом еще тогда, когда многие нынешние российские эмигранты еще не родились, а их родители были детьми. Я правильно понимаю, что вы снова покинули Россию, вернувшись туда лет 15 назад после отъезда в США в 1990 году? Почему вы уезжали в 90-м? Почему вернулись в нулевые? Почему вы уехали снова?
- Профессиональный эмигрант? Не знаю, что этот термин означает. Но, как в 90-м году я себя не считал эмигрантом, так и в этом году я себя так же не считаю эмигрантом. Эмигрант уезжает с целью пустить свои корни в другой стране. Как-то там обустроиться, найти работу, семью перевезти, детей в школу отправить там.
Я прожил в Лос-Анджелесе, в Южной Калифорнии, почти 20 лет. Все это время у меня не было ощущения, что я там останусь навсегда. Скорее, наоборот, у меня было ощущение, что я там в гостях. Скорее я там находился в арт-резиденции.
В Лос-Анджелесе я поступил и закончил арт-институт California Institute of the Arts, получил степень магистра, что мне позволило тогда же поработать преподавателем в университетах и институтах Калифорнии. Моя специальность была – современное искусство и новые медиа. Поэтому мое творчество расширилось в фото-арт, медиа-арт, видео-арт, экспериментальные фильмы. Поступив в 1995 году в этот арт-институт, я перешел из жанра рок-музыки в более широкое и более интересное, на мой взгляд, современное искусство. Под современным искусством подразумевается искусство после 1945 года.
Причина отъезда из Москвы в конце 80-х была довольно простая: мне просто было нечего делать. Жизнь изменилась к худшему. Мой круг общения развалился. Мои друзья, с которыми я общался, с кем мы обсуждали новые музыкальные течения, поэзию, не все, но большинство, двинулись в этот дикий советский кооперативный бизнес времен перестройки. Меня это совершенно не интересовало. Более того, мне было на него противно смотреть. А развиваться было интересно. Тем более, тогда стали появляться доступные компьютерные технологии для записи музыки. Можно было уже делать какое-то видео самому. Все это тогда произрастало из Калифорнии. У меня появилась возможность туда поехать. И я поехал (вторая жена Василия Шумова – Джуди Филдс, младшая сестра Джоанны Стингрей, которая в 80-е годы регулярно приезжала в СССР и помогала будущим легендам русского рока - прим.ред.).
В середине нулевых годов московский лейбл «Союз-мьюзик» предложил мне переиздать магнитофонные альбомы «Центра» на компакт-дисках, а также выпустить мои новые работы, как с группой, так и сольники. Начали выходить такие двойные релизы. Один альбом из 80-х, который был известен как магнитофонный альбом, второй современный. Когда стали выходить эти релизы, я стал приезжать в Москву и другие города на гастроли. Выходило два-три таких двойных релиза в год. Соответственно, я два-четыре раза приезжал на гастроли. Но жить в Лос-Анджелесе и регулярно ездить в Россию на гастроли мне было сложно и тяжело. В конце нулевых годов я в очередной раз приехал в Москву для концертов и немного задержался. Так получилось, что я женился и остался в Москве.
В последние лет десять моя жизнь сложилась таким образом, что я довольно часто бывал в бывшей Югославии. Снимал фильмы, занимался фото, артом. Некоторые композиции для альбомов «Центра» записывал в своей мобильной студии здесь, в бывшей Югославии. Весной 2022 года у меня были идеи на несколько проектов, музыкальных и художественных. Но в Москве опять сложилась какая-то неприятная атмосфера. Я зашел как-то в магазин, смотрю, а люди скупают тележками тушенку, сахарный песок, гречку, макароны. Такое ощущение, что люди готовятся к наступающему голоду. В руки давали не более двух килограммов сахара, пяти банок тушенки, и так далее. У меня сложилось ощущение, что моя песня, которую я записал в 2015 году, «Завтра нечего будет жрать», материализовалась.
Поэтому так же, как и в конце 80-х, мне показалось, что лучше оттуда уехать. И уехать туда, где я бы смог продолжать свои творческие проекты, продолжать свой рост как музыкант и художник, автор мультимедиа.
- Чем свежие эмигранты из России принципиально отличаются от тех, кто уезжал из СССР, а что у них общего? Как вы относитесь к тем, кто обвиняет уезжающих в трусости и неготовности бороться с режимом Путина?
- Отличие эмиграции конца 80-х и 2022 года, на мой взгляд, состоит в том, что в прошлом можно было подготовиться. Было время, чтобы собраться, спланировать все спокойно. Сейчас же люди не то, что собираются с мыслями и с планами… Сейчас люди, можно сказать, катапультируются. В этом разница. Как я вижу, сейчас уезжает большое количество молодых людей. Катапультируются люди в рассвете сил. Люди в рассвете своей карьеры бросают все и сматываются оттуда.
А что касается вот этих вот расплодившихся обвинителей, которые говорят «ты не борешься, ты убегаешь», у меня просто чувство омерзения к этим сволочам, которые сидят где-то у себя в комфорте и поучают, как надо бороться! Люди пытаются вырваться из ада, а какие-то злобные совки, обустроившиеся в Евросоюзе, поучают!
- Можно ли понять тех российских артистов, кто не согласен с происходящим, но молчит? Даже иносказательно не высказываются.
- Время громких высказываний уже осталось позади. Что можно высказывать, когда и так все ясно? Более того, артисты и музыканты вообще не обязаны никому ничего высказывать. Думаю, что лучше оставить людей в покое. Не домогаться до них, чтобы они делали громкие высказывания, заявления. Время слов закончилось. Когда падают бомбы, летят ракеты, едут танки, какие могут быть высказывания?!
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При этом в YouTube появилось большое количество людей, которые, уехав из РФ, выбрали себе способ существования - трындеж в интернете. Целый день они трындят и трындят, высказываются, критикуют. Новая индустрия говорунов! Я не причисляю музыкантов и артистов к этим интернет говорунам, которые говорят, и это реальная цитата, «у меня сегодня было восемь интервью». Не стоит причислять музыкантов, художников, тех, кто занят творческими проектами вот к этим интернет болтунам.
- Известно, что вы активно влились в общественное движение в РФ конца нулевых, начала десятых. Бывали на акциях протеста, работали с теми, кто стремился удержать Россию от сползания в диктатуру. Эти ваши активности сказались на вашем решении снова покинуть Россию?
- Речь идет о событиях 2011-2012 года, то есть о событиях, которым более десяти лет. В наше время десять лет – это огромная дистанция. Огромные изменения произошли за эти десять лет. Обсуждать те события, когда люди хотели честных выборов, теперь выглядит совершенно как-то даже неуместно, на мой взгляд.
- Можете назвать несколько собственных решений прошлого, о которых вы жалеете?
- В плане творчества это всегда похожая история. Когда записывается альбом, есть какие-то композиции, какая-то подборка текстов. И есть такой момент, когда альбом надо выпускать. При этом всегда существует задняя мысль, что что-то здесь не доделано. Я прекрасно знаю, что, раз альбом вышел, то это все. Возвращаться к нему, что-то там пересводить, менять слова - будет поздно. У меня было несколько моментов, когда я сожалел, что я выпустил альбом, а надо было что-то в нем заменить или доделать, но я этого не сделал. На бытовом фронте и в личной жизни, наверное, это череда каких-то катастроф, провалов, фиаско. В молодости мог бы быть поразборчивее в отношениях с девушками, чтобы отношения с ними не заканчивались в стиле фильмов нуар (Шумов - коллекционер фильмов нуар, в начале нулевых он записал об этом песню «Темный угол», а позже сделал одноименный минисериал - прим.ред.).
Когда я жил в Лос-Анджелесе, где у меня был круг общения из ребят музыкантов, работников телеиндустрии, кино, моих друзей по хоккейной команде, у американцев была какая-то помешанность на замене своего личного автомобиля. Если машине два-три года, ее нужно менять. Надоело, наскучило, появились новые модели. И очень много разговоров именно об этом. «А какая у тебя машина? А какаую ты хочешь новую взять?» И я попал под влияние этого своего круга общения. Довольно часто менял автомобили. У меня однажды было три новых Volkswagen Beetle. Сперва черный, потом желтый, потом серебристый. Все это занимает кучу времени, бюрократии, вовлечения кредитной истории, выбрасывания денег. Кончилось все тем, что я приобрел Mercedes-Benz E-320. Менял машины, как перчатки. Сейчас я понимаю, что это была совершенно идиотическая история. Я занимался этим только потому, что попал под влияние жизни. Это совершенно все не обязательно! И на фига я все это делал?
В то же время, глядя в прошлое, я до сих пор не знаю, правильно я поступил, или нет. Сожалеть об этом, или нет. Было ли это шибкой, или наоборот, правильным решением. Приведу пример. Году в 1986 кинорежиссер Сергей Соловьев начинал подготовку к съемкам фильма «Асса». Он пригласил туда, в частности, группу «Кино». Соловьев предложил мне включить в фильм композицию группы «Центр» - «Вспышка». Эта композиция есть на альбоме 1984 года «Чтение в транспорте». Это по форме такая сценка, где я говорю девушке «Вспышка слева! Вспышка справа!» А девушка по фамилии Иванова отвечает: «Есть!» Все это сопровождается вальсом, который играл музыкант Юрий Царев на Hohner Clavinet D6.
При этом у Сергея Соловьева план был таким, что эта композиция должна быть перезаписана, а в фильме ее будет исполнять мальчик Бананан. В сцене, где главный герой этого фильма будет играть «Вспышку», а женский голос будет от главной героини. То есть, не будет группы «Центр». Участие группы будет номинальным - авторство. Поразмыслив, посоветовавшись с ребятами из состава группы тех лет, я отказался. Выяснилось, что эта сцена уже была вписана в сценарий. Мой отказ ломал там что-то. Мне стали звонить помощники режиссера. Приезжали в гости. Пытались уговорить. Но я ни в какую. «Спасибо, "Центр" отказывается от вашего предложения. Удачи с фильмом».
И с тех прошло уже много лет, фильм «Асса» все смотрели, многие помнят. Фильм получил большую популярность в то время. И я до сих пор для себя не решил, правильно я поступил тогда, или нет, отказавшись от участия.
- «Политика и алкоголизм тесно связаны друг с другом», - сказали вы в одном из недавних подкастов. Вы там рассказывали про два своих альбома времен знаменитых московских протестов 2011-2012 годов – «Мне хорошо. Часть первая» и «Мне хорошо. Часть Вторая». Помните свои ощущения о будущем в те дни, когда многим в Москве показалось, что Путина можно остановить? Могли себе представить сегодняшнюю реальность тогда? Почему я об этом спрашиваю: я в то время был корреспондентом независимых медиа в РФ, ходил на уличные акции регулярно. После одной из акций в кафе грелись. Пожилые яблочники сидели за соседним столиком, они мрачно сказали, что скоро наступит совсем тоталитаризм. Мы, молодые, смеялись над стариками. А тоталитаризм наступил.
- Это, опять же, про события 12-летней давности. Насколько я помню, те протесты в Москве имели совершенно четкую мотивацию. Люди требовали честных выборов. На выборах в Госдуму в 2011 году были вскрыты фальсификации в пользу партии «Единая Россия». Люди выходили на улицу массово. Требовали отмены результатов, перевыборов. Но никто не говорил о демонтаже системы или о революции. Так же вместе с требованием честных выборов люди требовали упрощения регистрации партий. Молодые политики пытались добиться допуска до выборов. Люди хотели попасть в Думу, чтобы через честные выборы со своими сторонниками иметь возможность влиять на политическую жизнь страны. Но не помню революционных требований.
Из известных рок-музыкантов в то время практически никто не участвовал в протестах, не поддерживал их. Помню, что был большой концерт на Красной площади после избрания Медведева президентом. И там всем известные музыканты играли. Никакой оппозицией они не являлись. Некоторые, наоборот, были с властью по самые помидоры. Некоторые из них теперь переобулись. Теперь они эту власть не поддерживают. Выступают против. А я помню, как организаторы митингов 2011-2012 годов на проспекте Сахарова и на Болотной площади сетовали, что не могут собрать музыкантов для культурной программы на концертах на митингах. К кому ни обращаются, все отказываются. Боялись. Было, что терять. Или даже говорили, что не поддерживают протесты, потому что все там радикалы.
И сегодня, когда поезд ушел, когда поздно уже что-то говорить и протестовать, появляются те же музыканты. Они протестуют. Ролики снимают. Так ведь этим надо было заниматься лет десять назад. Но тогда у них все было хорошо. У них был телеэфиры, корпоративы, гастроли, спонсоры. Они были героями мероприятий типа «День города».
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А что касается альбома «Мне хорошо. Часть первая», записанного в том самом 2011 году, то практически все треки на нем отражают мое состояние тогда. И, наверное, мою интуицию, которая мне подсказывала, что грядет в недалеком будущем. Последняя песня на том альбоме называется «Новая общность людей». Приведу фрагмент текста:
Новая общность людей
Не будет жить при коммунизме
Значит, новая общность людей
Будет жить при фашизме
- Почему у оппонентов российской власти не получилось эффективно ей противостоять? Не нашлось хорошей новой песни, как в 80-е, чтобы была слышна та самая пульсация вен?
- Если мы продолжаем разговор о событиях в Москве в 2011-2012 годах, то можно вспомнить о лидерах тех протестов. Кто постоянно выходил на сцену, кто участвовал во всевозможных мероприятиях, связанных с этими митингами. Тогда даже была попытка провести свои собственные честные выборы. Называлось все это – выборы в координационный совет оппозиции. Была голосовалка по паспорту, чтобы избежать фальсификаций. И были избраны несколько десятков человек, чтобы координировать протестное движение и добиваться результатов. На этих выборах было много желающих, многие пытались попасть в этот координационный совет. У них были планы работать, продвигать идеи протеста. Избрали. Поручили заниматься вопросами протеста и демократических преобразований. Много тысяч людей принимали участие в избрании.
Но чем все это закончилось: через несколько заседаний этого совета, которые транслировались в интернете, чтобы все желающие могли посмотреть, там начался дикий срач. Друг против друга срались все. Что привело к полному развалу этого координационного совета. Все, кто был туда избран, не оправдали никакого доверия. Полностью провалились как лидеры чего-либо. После чего все эти избранники продолжили свою активную деятельность в своих сектах. Вокруг многих возникли такие секты. Секта Навального. Секта свидетелей выборов. И так далее.
Вы говорите, что песни не нашлось про пульсацию вен. А я думаю, что песня была готова для такого рода лидеров. Она называется «И вновь продолжается срач». В оригинальной песне нужно просто поменять пару имен и названий. Вместо «Ленина» и «юный октябрь», который «впереди», поставить фронтменов текущего срача. Кстати говоря, эти срачи продолжаются до сих пор!
- Среди записей того времени у вас был трек «Постсоветские царьки-молодцы». Сегодня импорт всего, что нужно Кремлю, несмотря на санкции, идет в Россию, в том числе как «транзит» для тех самых «постсоветских царьков». Царю в Кремле помогают начальники бывших республик СССР. СССР - вечен?
- Эти постсоветские царьки, установившие личные диктатуры на постсоветском пространстве, являются как бы продолжателями, подражателями традиций, которые установлены африканскими диктаторами царьками. Там же еще с 70-х годов некоторые остаются президентами, или как они там себя называют. Если не ошибаюсь, на сегодня в Африке идентифицировано более двадцати диктаторов и несменяемых президентов. Не так давно увидел новость, что в какой-то там стране президент принял непростое решение, переписал Конституцию и отменил количество сроков, которые он может быть президентом. То есть, постсоветские царьки не так уж новы. Все эти технологии наработаны с 70-х годов прошлого века. Все эти «выборы», «оппозиционные кандидаты». Много раз обкатано.
СССР – не вечен. А африканские выборы и африканские царьки несменяемые, они, скорее всего, надолго. Если кому интересна эта тема, то я могу порекомендовать альбом группы «Центр» 2020 года – «Абсолютное почтение человека». В первой части этого альбома, которая называется «Диктатор третьего мира любуется собой», я провел исследование вечных президентов Африки. Рекомендую послушать оттуда «За любимым руководителем!», «Преданы только вам!», «Корзины цветов», «Вождь».
- 24 февраля 2022 года вы опубликовали сингл «Нет войне! Нет! Нет! Нет!» Через год вы опубликовали трек «Твоя. Любимая. Война.» Для тех, кому важны простые и понятные ответы, как вы сегодня воспринимаете войну России и Украины? Что в этой войне лично вас больше всего возмущает или удивляет? Чего лично вы ждете, читая новости о том кошмаре, который происходит в Украине?
- Краткая история написания песни «Нет войне! Нет! Нет! Нет!» Я спал утром 24 февраля 2022 года. Потом посмотрел в телефон. Вижу сообщение в мессенджере. Написал мой знакомый парень из Москвы. У нас с ним есть общие знакомые из Одессы. Друзья из Одессы написали ему, что у них началась война. Лежу. Пытаюсь понять, что это все началось. И у меня в ушах заиграла песня группы Shocking Blue «Не выходи замуж за железнодорожника», где в припеве поется «No! No! No!»
Эту песню я играл еще в школьном ансамбле. И вот это самое «Нет! Нет! Нет!» стало основой этой песни, которую я в тот же день записал и опубликовал. А песня «Твоя любимая война» была написана через год, в феврале 2023 года, уже с группой «Центр», после того как «Центр» возобновил студийную работу. И в этой песне я как бы озвучил идею о том, что в это время, то есть сегодня, проходит не только война в Украине. Многие конфликты вооруженные случаются параллельно войне в Украине. В этих конфликтах гибнут люди. Сомали, Южный Судан, Сирия, и в десятках мест земного шара. Невозможно замкнуться только на одной войне. И только о ней думать и говорить. Поэтому композиция так и называется – «Твоя любимая война».
Понятно, что для националистов своя любимая война в той стране, где они находятся. Националисты, как правило, и являются причиной войны. Поэтому, на мой взгляд, если человек, как поется в этой песне, не является «упоротым националистом», то он не может замкнуться только на одной своей любимой войне и думать только о ней. Невозможно думать об одной войне, а на убийства в другой стране смотреть и рассуждать «а вот там пусть делают, что хотят, мне до них дела нет, пусть перебьют друг друга, как хотят, потому что у меня другая любимая война». В XX веке был такой термин - «чума XX века». Так называли СПИД. Болезнь, которая унесла тысячи, если не миллионы жизней. Я думаю, что чумой XXI века является национализм. Национализм, на мой взгляд, является причиной большинства конфликтов и войн в современном мире.
- Василий, вы человек «русской культуры». Хотя бы по факту работы на русском языке, не говоря о прочих связях с Россией. Где вы сегодня видите признаки «отмены русской культуры»? Какой портрет активистов в ваших глазах рисует практика этих попыток борьбы с «имперскостью»? Есть ли тут вообще проблема, на ваш взгляд?
- На мой взгляд, сам термин «русская культура» является чем-то дремучим. Это термин из дремучего прошлого времен империй, когда каждая страна имела своих националистов. В Германии они кричали «Германия – все! Слава Германии!» В Австрии они кричали, что «все – это Австрия» и «слава Австрии» и так далее. Мы живем в XXI веке. На мой взгляд, мир стал един. И, соответстенно, мир имеет единую культуру. Поэтому все эти приставки «русская», «мексиканская», «французская», «немецкая», дальше можно целый день добавлять эти приставочки националистические, совершенно нерелевантны в двадцатых годах XXI века. Существует просто культура всего мира.
В биографии каждого художника, музыканта, любого творца культурных ценностей есть место, где он родился и вырос. Но это в принципе не так важно. Важны его работы, картины, фильмы, песни. Но это нормально для человека, который интересуется современным искусством. А для националиста важно не это. Для националиста важен его рейх. Возьмите любую страну, найдите там националиста, он будет орать «слава моему Рейху». И все художники, музыканты, писатели, которым довелось родиться в рейхе этого националиста, будут для него его национальными авторами. Дело дошло до того, что сейчас националисты ходят по музеям и требуют, чтобы в залах музея бирки под экспонатами переписывались, чтобы был указан правильный рейх, из которого произрос тот или иной художник или скульптор.
Всех националистов, даже если они закончили университет, знают языки, что-то читали, объединяет одно – отсутствие интеллекта. А когда у человека отсутствует интеллект, он сможет и принять теорию, что Земля плоская, что Солнце вращается вокруг Земли. До тех пор, пока на авансцене мировых событий будут националисты, а каждый националист будет иметь свою кричалку про славу своего рейха, мира на Земле не будет. Войны будут продолжаться. А мировая культура будет страдать, потому что эти националисты ее рушат. «Могилы наших мамонтов здесь! Мы будем погибать за могилы наших мамонтов!» Они будут продолжать тянуть мировую культуру в могилы своих мамонтов, а мир будет ходить по кругу, если не сваливаться в эту воронку, которую устраивают националисты всех мастей.
- В вашем YouTube-канале есть рубрика «Курс доллара». Она отсылает к знаменитой серии Дэвида Линча, где он каждый день рассказывал прогноз погоды у себя на YouTube - David Lynch's Weather Report. Видели? В чем смысл ваших репортажей о курсах валют? Далеко ли до доллара по 200 рублей, что подсказывает опыт?
- Мой видеоблог курс доллара появился летом 2020 года. У меня была мысль сделать что-то типа блога, где можно говорить о новых записях, своих выставках. В свое время у «Центра» вышел альбом, который назывался «Курс доллара». Альбом рассматривал как общую идею состояние человека для которого главное в жизни – курс доллара. Человека, у которого вся жизнь в режиме обменника. Бывает, едешь в машине, слушаешь новости, а в заключении - курс доллара. Я посмотрел историю курса доллара. Во время выхода этого альбома в 2001 году курс доллара был 29 рублей. С тех пор доллар только хорошел! Вы только посмотрите, как похорошел доллар с 2001 года! Сегодня он - 100. Вы спрашиваете, будет ли он по 200 рублей? Отвечаю: слушайте выпуски моего влога «курс доллара», чтобы держать руку на пульсе.
- Вы можете назвать точное количество альбомов группы «Центр» и сольных альбомов?
- Их количество зависит от того, как считать. Например, включать ли сборники и концертные альбомы. Самый известный альбом «Центра» «Сделано в Париже» по сути является сборником. Или альбом «Центра» в серии «Легенды русского рока», который выходил в 90-е годы. И это тоже известный сборник. Или концертный альбом 1983 года «Центр В Севере». Такая же картина с сольными альбомами Василия Шумова. Считать ли сольным альбомом наш альбом с Мамоновым «Русские поют»? или совместный альбом с Агузаровой Nineteen Ninety's? Поэтому для простоты рассчетов я бы сказал сегодня так: у «Центра» - 40 альбомов, у Василия Шумова – 15.
- В новой реальности ваши гастроли невозможны, или это вопрос времени? Вы говорили, что ваша концертная деятельность «на паузе».
- Все верно. Сейчас концертная деятельность на паузе. Больше занят студийной работой и художественными проектами. Паузы в концертной деятельности у меня уже бывали. Когда я переехал в Лос-Анджелес, у меня была пауза в шесть лет. Так что пауза - это нормально.
Официальный сайт Василия Шумова и группы «Центр» – centromania.com