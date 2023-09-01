Василий Шумов: «Сам термин "русская культура" является чем-то дремучим»

Из известных рок-музыкантов в то время практически никто не участвовал в протестах, не поддерживал их. Помню, что был большой концерт на Красной площади после избрания Медведева президентом. И там всем известные музыканты играли. Никакой оппозицией они не являлись. Некоторые, наоборот, были с властью по самые помидоры. Некоторые из них теперь переобулись. Теперь они эту власть не поддерживают. Выступают против. А я помню, как организаторы митингов 2011-2012 годов на проспекте Сахарова и на Болотной площади сетовали, что не могут собрать музыкантов для культурной программы на концертах на митингах. К кому ни обращаются, все отказываются. Боялись. Было, что терять. Или даже говорили, что не поддерживают протесты, потому что все там радикалы.



И сегодня, когда поезд ушел, когда поздно уже что-то говорить и протестовать, появляются те же музыканты. Они протестуют. Ролики снимают. Так ведь этим надо было заниматься лет десять назад. Но тогда у них все было хорошо. У них был телеэфиры, корпоративы, гастроли, спонсоры. Они были героями мероприятий типа «День города».