Нарва – город, переживающий взлет социального театра. Он существует не чтобы развлечь людей за деньги, а чтобы они улучшали качество своей жизни. Это досуг, терапия и социальная работа. Для маленьких городов, продолжающих воевать со своим депрессивным статусом, такое в новинку. Придумавшая театр Miks Mitte художница Татьяна Сонина возразила бы, что занимается этим много лет. Но все же с большими перерывами. Теперь появились предпосылки для возобновления традиции.
Репортаж из Нарвы ⟩ Игра по-взрослому: зачем солидные горожане рвутся на сцену и что с того имеет их город
Прогремевшая в ноябре 2022 года постановка «100% Нарва» показала, что и в маленьком городе можно собрать 100 горожан, готовых рассказать со сцены о себе. Это была мощная инвестиция в собирательный образ города и его представление большому миру. Подготовкой этого серьезного шоу послужили документальный спектакль «Моя Нарва», выпущенный там же, на Vaba Lava, в январе того же года с участием горожан. Затем в июне уже в городском пространстве состоялась иммерсивная прогулка «Край», где актеры перемешивались с обычными жителями.
Miks Mitte не конкурирует с этой линией, а предлагает ее дополнить – почему бы и нет? Занятые в этой истории люди бескорыстно служат искусству, потому что делают это в свободное время. Да и Татьяна Сонина, хотя и преподает в Кесклиннаской гимназии Нарвы, пишет картины, делает интерьеры и костюмы, не считает себя режиссером. На встречу она приходит вместе с актерами своего спектакля, который пока был показан всего один раз, хотя и с большим успехом.
Любительский театр профессиональных актеров
Произошло это пятого мая на сцене все того же театрального центра Vaba Lava. Три актера сыграли пьесу Валентина Красногорова «Его донжуанский список». Двое мужчин – Георг Руди и Сергей Рымар, и одна женщина – Серафима Колодкина. Обычный треугольник, стандартная схема, только весь проект очень странный. Без бюджета, без режиссера, с участием людей, получивших очень хорошее артистическое образование, но по жизни занимающихся очень разными вещами.
Валентин Красногоров – родился в Ленинграде почти 89 лет назад. После Второй мировой войны окончил Таллиннский политех (позднее ТТУ, TalTech). Химик-технолог, изобретатель, доктор технических наук, в зрелом возрасте занялся драматургией и написал более 80 пьес, которые переведены к настоящему времени на десятки языков. В их числе не только основные европейские, но также монгольский и фарси. Вступил еще в советский Союз Писателей по рекомендации драматургов Григория Горина и Виктора Розова, один из которых был врачом, а другой имел техническое образование. Красногоров не считает это случаем коррупции, ссылаясь на пример композитора Александра Бородина – также химика по основной профессии.
Георг Руди в первую очередь был поражен тем, что после премьеры к ним начали обращаться зрители с буквальной просьбой: «Возьмите нас!». «Запрос был мощный, - говорит Георг. - Исходя из него, мы написали большой проект и подали его в министерство культуры. Расчет был на то, что нам достанется небольшая часть денег, которые фонд интеграции раздавал в Ида-Вирумаа. Но ничего не получил, кажется, ни один театральный проект из региона».
Сейчас минкульт, по словам энтузиастов, может им хотя бы дорогу в Таллинн оплатить. Осталось осенью собрать зал, и они на это рассчитывают. В начале августа они намеревались показать сокращенную версию спектакля на открытом воздухе в Нарва-Йыэсуу, но, по словам Сониной, камерный, интимный спектакль с большим трудом адаптируется под уличную площадку. «Если бы вечером была абсолютная темень вечерами, было бы еще ничего. Зритель не отвлекался бы на птичек и собачек. Но это надо осени ждать».
Выбор пьесы, по словам Татьяны, связан с тем, что это хорошая традиционная драматургия с обильным текстом на хорошем русском языке. «Это лирическая комедия с элементами комедии ситуаций, – поясняет Георг. – При этом история жизненная, чтобы зритель узнавал себя, а не путался в условностях». Прежде чем выбор был сделан в пользу этой пьесы, команда просмотрела около 600 текстов. По мнению Сониной, Георг делает «кокетливые заманушки», говоря о лирической комедии. «На самом деле материал хирургически проверенный, попадающий на разные болевые точки».
Дадите денег – будет проект
Наконец, подходит Серафима Колодкина. Она продюсер нарвской Vaba Lava, поэтому всегда занята. И без того доброжелательная Татьяна теплеет еще больше. «Серафима проделала огромную работу. В таком объеме сценического текста для нее это был дебют. Я не сомневалась, что у нее все получится, когда увидела ее в спектакле-прогулке «Край» Эдуарда Теэ. Я видела, как она держит людей, не произнося ни слова. Это редкое свойство».
В новой постановке Серафима говорит довольно много. Это свойство ее героини: в жизни актриса и продюсер предпочитает высказываться сразу по существу. «Как только в Нарву зашла Vaba Lava, - говорит она через минуту после своего появления, – она сразу начала заниматься театральными проектами с участием горожан. Но вы же понимаете, что это бюджеты и профессиональная команда, а тут местные жители, которым ничего не платят, это хобби. Vaba Lava дала площадку и то, наверное, потому что я здесь работаю. То есть это пока не проект».
Поэтому проект и был задуман как состоящий из трех стадий – сначала пилотный спектакль своими силами, дальше для желающих мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству и так далее, и наконец, новая постановка по специально написанной по этому случаю пьесе нарвского драматурга и телеведущего Михаила Комашко. Денег нет – все зависло?
«Нет! – Сонина настроена решительно. - Мы такие люди, что все равно будем это делать! Я всю жизнь занималась театром на волонтерских началах, например, молодежным, где Георг и Сергей начинали заниматься». Обращаю внимание на смущение, с которым собеседники произносят слово «волонтерский». Георг отвечает, что диктор на ERR, когда произносил это слово, иронично улыбался (что легко проверить). Разглядев, что я не улыбаюсь, произнося слово «волонтерский», мои собеседники переглядываются с очевидным облегчением.
Человеческий капитал театра горожан
«Я знала, что в этом спектакле самая сложная роль - женская. У меня были пробы этого материала со старшими школьниками, и я видела, как мальчики прут напролом (крупный мужчина Георг делает малозаметное движение и становится немного меньше - прим. ред.), а девочки ломаются и не могут выдержать нагрузку. Мне нужен был удивительный человек. Им оказалась Серафима».
В прошлом году в Нарве снимали фильм «Выбор», где Сонина участвовала как художник и снималась в эпизодической роли. Там же снялись мужчины ее будущего спектакля. А потом была «100% Нарва» и стало ясно, база для возникновения театра горожан уже готова. «Она состоит из выросших любителей, которые стали профессионалами и успели поиграть на разных сценах, не только здесь», - раскрывает Сонина смысл своего инсайта.
Я прошу актеров рассказать о себе. «В 2002 году я поступил в ГИТИС, - рассказывает Георг. - В 2006 был вынужден вернуться, не доучившись. Сергей, с которым мы тут играем, доучился. Оба - я раньше, он позже – были на курсе у Иосифа Райхельгауза при театре «Школа современной пьесы» в Москве. Оба играли в нарвском театре «Ильмарине», когда приезжали домой на каникулы. Вероятно, чтобы проверить, способно ли такое испытание убить в нас любовь к театру. Потом нам было негде применить себя здесь. Сергей ведет праздники и корпоративы, я десять лет занимался парфюмерией. После коронавируса мы поняли, что хотим что-то делать. И у горожан есть запрос. А структуры, которая бы этим занималась, нет», - резюмирует Георг.
Серафима Колодкина не согласна - такой структурой уже является театральный центр, где происходит наша встреча. Серафима получила одну из самых сложных специальностей в области искусства; она балерина. Окончила академию в Таллинне, жила в России, в Бельгии, вернулась в Нарву. «У меня был опыт организационной работы на киносъемках, потом захотела попасть и попала в кадр, - делится Серафима. - Есть несколько ролей (шпионский нуар «О2» Маргуса Паю, короткометражки «S77» и «Воспоминания о прошлом» - прим. ред.), а в театре опыта не было. На репетиции заменить могла. Но была за сценой и постепенно перешла на сцену. После социального проекта «Моя Нарва» Татьяна позвонила и сказала, что делает спектакль со своими школьниками - хотим дать тебе роль, приходи, почитаем. Я пришла, а там взрослые люди. Мы сделали читку, я была в шоке от объема текста. Но как-то сквозь это пришлось пройти», - и тень улыбки.
Для Татьяны Сониной это жизненно важные исполнители. «Я художник, написавший свыше 800 портретов. Для меня человек - особая ценность, поэтому я увидела, что именно эти люди дают этим ролям краски, которые были нужны. Я не режиссер, они все сами сыграли. Я художник». Впрочем, Татьяна быстро сдается: «Ну да, это как бы я ставлю. Но они не должны об этом ничего знать, это секрет». Поскольку за столом сидят два актера из трех, занятых в спектакле, мы все неподдельно смеемся.
Что будет дальше?
«Пока мы с Сергеем готовим читку, - рассказывает Георг. - Правда, это не пьеса, а «Дневники домового» Евгения ЧеширКо. У нас и композитор есть, которому я из своего кармана плачу. Хотели на проектные деньги, но судьбу заявки вы знаете. Может, режиссера Даяну Загорскую позовем, чтобы она эту читку, грубо говоря, за неделю по углам развела. Мы тут любим читки».
Прошлой осенью Vaba Lava принимала знаменитый фестиваль «Любимовка» (ныне в эмиграции), и для Георга это была особая радость. 20 лет назад он уже участвовал в этом празднике читок театре Райхельгауза. В марте этого года состоялась читка книги нарвского писателя Александра Ежова «Виктор Перемесов и другие». Как уточняет Серафима, автор сам пригласил Юлию Ауг и Загорскую, чтобы они почитали эту книгу со сцены, организация была целиком частной.
Сейчас идут переговоры с площадками Таллинна и Йыхви по поводу гастролей осенью. Скоро и Vaba Lava даст ответ, когда сможет предоставить зал для повторных показов. Люди очень ждут. «В мае спектакль приняли восхитительно, - Сонина прикрывает от счастья глаза. - Зал был набит, люди в проходах стояли, а я ходила, как лев в клетке между звуковиком и световиком! Но ведь все сложилось. И не просто на один раз и выдохнуть, а так, что люди к нам побежали с просьбами взять их играть».
Людям в городе это очень нужно, и не только молодежи, у которой есть свободное время. Серафима добавляет, что сейчас ее театральный центр готовится к участию в фестивале «Австрийская осень» в Граце. «В конце июля объявляли в Нарве кастинг, искали актера в возрасте 50+. Пришло 80 человек, мы не знали, что делать». Пришлось отказывать этим невероятно счастливым людям с горящими глазами, которые не просто хотят прокатиться в Австрию. А они уходили в надежде, что будут еще кастинги, и они обязательно придут.