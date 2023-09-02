Репортаж из Нарвы ⟩ Игра по-взрослому: зачем солидные горожане рвутся на сцену и что с того имеет их город

Я прошу актеров рассказать о себе. «В 2002 году я поступил в ГИТИС, - рассказывает Георг. - В 2006 был вынужден вернуться, не доучившись. Сергей, с которым мы тут играем, доучился. Оба - я раньше, он позже – были на курсе у Иосифа Райхельгауза при театре «Школа современной пьесы» в Москве. Оба играли в нарвском театре «Ильмарине», когда приезжали домой на каникулы. Вероятно, чтобы проверить, способно ли такое испытание убить в нас любовь к театру. Потом нам было негде применить себя здесь. Сергей ведет праздники и корпоративы, я десять лет занимался парфюмерией. После коронавируса мы поняли, что хотим что-то делать. И у горожан есть запрос. А структуры, которая бы этим занималась, нет», - резюмирует Георг.