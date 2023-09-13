Еврокомиссия опубликовала обновленную позицию о санкционном запрете по ввозу товаров из РФ. Амнистии для автомобилей с российскими номерами не будет.
Еврокомиссия разрешила россиянам ехать в ЕС в одежде и с предметами личной гигиены, но не на автомобилях
Еврокомиссия поздно вечером во вторник 12 сентября подтвердила санкционный запрет на ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами, но смягчила позицию по личным предметам лиц, которые въезжают в Евросоюз с территории РФ.
«Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода [санкций], таких как предметы личной гигиены или одежда, которую носят путешественники, или которая находится в их багаже и явно предназначена для сугубо личного использования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом», - сказано в обновленных разъяснения Еврокомиссии.
Таким образом Еврокомиссия сразу после введения Латвией и Литвой запрета на въезд российских авто, о чем стало известно вечером во вторник, подтвердила понедельничные устные заявления о том, что раздевать россиян на границах ЕС не планируется.
С 10:00 13 сентября прекращен пропуск автомобилей с российскими номерами и на российско-эстонской границе.