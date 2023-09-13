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Еврокомиссия разрешила россиянам ехать в ЕС в одежде и с предметами личной гигиены, но не на автомобилях

rus.postimees.ee
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен показывает на российский берег во время совместного с премьер-министром Эстонии Каей Каллас осмотра эстонско-российской границы в Нарве, 10 октября 2022 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен показывает на российский берег во время совместного с премьер-министром Эстонии Каей Каллас осмотра эстонско-российской границы в Нарве, 10 октября 2022 года. Фото: REUTERS / Janis Laizans

Еврокомиссия опубликовала обновленную позицию о санкционном запрете по ввозу товаров из РФ. Амнистии для автомобилей с российскими номерами не будет.

Еврокомиссия поздно вечером во вторник 12 сентября подтвердила санкционный запрет на ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами, но смягчила позицию по личным предметам лиц, которые въезжают в Евросоюз с территории РФ.

«Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода [санкций], таких как предметы личной гигиены или одежда, которую носят путешественники, или которая находится в их багаже и явно предназначена для сугубо личного использования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом», - сказано в обновленных разъяснения Еврокомиссии.

Обновленная позиция Еврокомиссии по запрету на ввоз товаров из РФ, 12 сентября 2023 года.
Обновленная позиция Еврокомиссии по запрету на ввоз товаров из РФ, 12 сентября 2023 года. Фото: finance.ec.europa.eu

Таким образом Еврокомиссия сразу после введения Латвией и Литвой запрета на въезд российских авто, о чем стало известно вечером во вторник, подтвердила понедельничные устные заявления о том, что раздевать россиян на границах ЕС не планируется.

С 10:00 13 сентября прекращен пропуск автомобилей с российскими номерами и на российско-эстонской границе.

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