Дела помойные: приключения журналистов на полигоне бытовых отходов

- Правильно сортировать мусор надо уметь, только инструкции не помогают
- Нас научат, как его правильно и экологично выбрасывать в грязный контейнер
- На крупнейшей свалке все по предписаниям Евросоюза
Сортировка и вывоз мусора, наличие во дворах контейнеров для разных видов отходов, заинтересованность или равнодушие горожан, грамотное руководство свалок и мусорные директивы Евросоюза... Все это в последнее время смешалось, как в доме Облонских, и непонятно, правильно ли мы с вами ведем себя по отношению к упаковке из-под яиц или арбузной кожуре. Чтобы покопаться в мусоре, корреспонденты Rus.Postimees прошлись по помойкам и отправились на свалку.
Вот скажите, пожалуйста, вы умеете читать? Что, идиотский вопрос? А тогда зачем вы кладете в ящик, где написано Paber ja papp, не только картонную упаковку от телевизора, но и полиэтилен с пенопластом? А считать вы умеете? Тогда почему вы тащите эту коробку в ящик для бумаги в мусорном домике, а не в круглый контейнер для бумаги и картона, стоящий в трех метрах?
Причем здесь умение считать? А притом, что этой упаковкой вы забили весь ящик, а вывоз мусора из «домика» – платный, а из контейнера – бесплатный. Да еще бравые мусорщики-терминаторы на красивой, мигающей разноцветными лампочками машине сбивают с толку подошедшую к помойке с тремя разными мусорными пакетами домохозяйку: «Бросай сюда, все равно в одну кучу свалим!»
А вы правильно сортируете? Похоже, что нет
Неладно у нас в городе с мусором, ой, неладно. С 1 июня сортировка мусора в Таллинне обязательна. И, как следствие, необходимо наличие в каждой квартире ведра с несколькими отделениями и пачки биоразлагающихся пакетов. Районные управы даже раздавали эти ведра всем желающим.
Но в некоторых домах небольшие кухни, а в некоторых кухни-то большие, но мебель кухонная сконструирована так, что не полезет это ведро ни в один шкафчик. А захотите ли вы оставить его в кухонном интерьере, вопрос риторический!
«Если поместился один большой мешок, то может поместиться и несколько маленьких мешков, ведер и так далее. Вы будете удивлены, сколько упаковочных или биоотходов вы на самом деле создаете, если начнете собирать их по отдельности. При сборе отходов по типу вы будете удивлены тому, как мало смешанных бытовых отходов у вас на самом деле образуется!» – уверен Альдер Харкманн, руководитель организации по вторичному использованию Eesti Pakendiringlus.