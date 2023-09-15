Дела помойные: приключения журналистов на полигоне бытовых отходов

Правильно сортировать мусор надо уметь, только инструкции не помогают

Нас научат, как его правильно и экологично выбрасывать в грязный контейнер

На крупнейшей свалке все по предписаниям Евросоюза

Сортировка и вывоз мусора, наличие во дворах контейнеров для разных видов отходов, заинтересованность или равнодушие горожан, грамотное руководство свалок и мусорные директивы Евросоюза... Все это в последнее время смешалось, как в доме Облонских, и непонятно, правильно ли мы с вами ведем себя по отношению к упаковке из-под яиц или арбузной кожуре. Чтобы покопаться в мусоре, корреспонденты Rus.Postimees прошлись по помойкам и отправились на свалку.

Вот скажите, пожалуйста, вы умеете читать? Что, идиотский вопрос? А тогда зачем вы кладете в ящик, где написано Paber ja papp, не только картонную упаковку от телевизора, но и полиэтилен с пенопластом? А считать вы умеете? Тогда почему вы тащите эту коробку в ящик для бумаги в мусорном домике, а не в круглый контейнер для бумаги и картона, стоящий в трех метрах?

Фото: kuhuviia.ee.

Причем здесь умение считать? А притом, что этой упаковкой вы забили весь ящик, а вывоз мусора из «домика» – платный, а из контейнера – бесплатный. Да еще бравые мусорщики-терминаторы на красивой, мигающей разноцветными лампочками машине сбивают с толку подошедшую к помойке с тремя разными мусорными пакетами домохозяйку: «Бросай сюда, все равно в одну кучу свалим!»

А вы правильно сортируете? Похоже, что нет

Неладно у нас в городе с мусором, ой, неладно. С 1 июня сортировка мусора в Таллинне обязательна. И, как следствие, необходимо наличие в каждой квартире ведра с несколькими отделениями и пачки биоразлагающихся пакетов. Районные управы даже раздавали эти ведра всем желающим.

Альдер Харкманн. Фото: Кристьян Теэдема

Но в некоторых домах небольшие кухни, а в некоторых кухни-то большие, но мебель кухонная сконструирована так, что не полезет это ведро ни в один шкафчик. А захотите ли вы оставить его в кухонном интерьере, вопрос риторический!