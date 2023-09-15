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Дела помойные: приключения журналистов на полигоне бытовых отходов
Фото: Денис Антонов.
Вера Копти Денис Антонов
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  • Правильно сортировать мусор надо уметь, только инструкции не помогают
  • Нас научат, как его правильно и экологично выбрасывать в грязный контейнер
  • На крупнейшей свалке все по предписаниям Евросоюза

Сортировка и вывоз мусора, наличие во дворах контейнеров для разных видов отходов, заинтересованность или равнодушие горожан, грамотное руководство свалок и мусорные директивы Евросоюза... Все это в последнее время смешалось, как в доме Облонских, и непонятно, правильно ли мы с вами ведем себя по отношению к упаковке из-под яиц или арбузной кожуре. Чтобы покопаться в мусоре, корреспонденты Rus.Postimees прошлись по помойкам и отправились на свалку.

Вот скажите, пожалуйста, вы умеете читать? Что, идиотский вопрос? А тогда зачем вы кладете в ящик, где написано Paber ja papp, не только картонную упаковку от телевизора, но и полиэтилен с пенопластом? А считать вы умеете? Тогда почему вы тащите эту коробку в ящик для бумаги в мусорном домике, а не в круглый контейнер для бумаги и картона, стоящий в трех метрах?

Фото: kuhuviia.ee.

Причем здесь умение считать? А притом, что этой упаковкой вы забили весь ящик, а вывоз мусора из «домика» – платный, а из контейнера – бесплатный. Да еще бравые мусорщики-терминаторы на красивой, мигающей разноцветными лампочками машине сбивают с толку подошедшую к помойке с тремя разными мусорными пакетами домохозяйку: «Бросай сюда, все равно в одну кучу свалим!» 

А вы правильно сортируете? Похоже, что нет

Неладно у нас в городе с мусором, ой, неладно. С 1 июня сортировка мусора в Таллинне обязательна. И, как следствие, необходимо наличие в каждой квартире ведра с несколькими отделениями и пачки биоразлагающихся пакетов. Районные управы даже раздавали эти ведра всем желающим.

Альдер Харкманн.
Альдер Харкманн. Фото: Кристьян Теэдема

Но в некоторых домах небольшие кухни, а в некоторых кухни-то большие, но мебель кухонная сконструирована так, что не полезет это ведро ни в один шкафчик. А захотите ли вы оставить его в кухонном интерьере, вопрос риторический!

«Если поместился один большой мешок, то может поместиться и несколько маленьких мешков, ведер и так далее. Вы будете удивлены, сколько упаковочных или биоотходов вы на самом деле создаете, если начнете собирать их по отдельности. При сборе отходов по типу вы будете удивлены тому, как мало смешанных бытовых отходов у вас на самом деле образуется!» – уверен Альдер Харкманн, руководитель организации по вторичному использованию Eesti Pakendiringlus.

«Если места под раковиной мало, используйте другие помещения. Пакет с залоговой тарой можно ведь держать на балконе или в гардеробе. Откройте свои чакры и найдите умное и простое в использовании решение для сортировки в домашних условиях», - призывает господин Харкманн. Что ж, завтра же попробуем!

Для пищевых отходов требуются биоразлагающиеся пакетики. Но говорят, что в них пищевые отходы мгновенно начинают издавать пренеприятнейший запах, тогда как во вредных, маленьких, в которые в магазинах помидоры да огурцы складывают, помои, извините за прозу жизни, дольше продержатся не одорируя окружающее пространство. Но вот в таких пакетах биоотходы отправлять в контейнер теперь нельзя. Бумажные быстро намокают. Что делать?

Оксана Романова.
Оксана Романова. Фото: Ээро Вабамяги.

Вот что советует член совета и руководитель внутреннего контроля Eesti Keskkonnateenused AS Оксана Романова: «Вы можете собирать биоотходы и в самый обычный, целлофановый пакет, но когда вы идете выбрасывать мусор, вы должны содержимое целлофанового пакета высыпать в контейнер для биоотходов, а пакет вы должны выбросить уже в контейнер для обычных смешанных бытовых отходов. Потому что этот пакет не разлагается, это микропластик. Нельзя допустить, чтобы он попал в природу».

«Есть и биоразлагаемые пакеты, но при их использовании нужно проявлять ответственность. Нужно проследить, чтобы такие пакеты соответствовали стандарту, потому что в действительности не все то, что называется биоразлагаемым, в действительности таковым является. Например, бывает, что период распада у таких пакетов очень большой», - объясняет руководитель внутреннего контроля.

Квест: как вынести мусор на помойку

А теперь представьте себе, что вы идете выносить биомусор по совету г-жи Романовой. Одной рукой вы поднимаете крышку специального, обычно очень грязного контейнера, и каким-то образом фиксируете ее в открытом виде, другой – развязываете свой неправильный пакетик и выворачиваете все его содержимое в контейнер, затем одной рукой закрываете его, потому что в другой у вас все тот же вредный пакетик. Потом вы переходите к контейнеру для смешанных отходов и проделываете ту же манипуляцию. И, с облегчением вздохнув от чувства выполненного долга, отправляетесь… куда? Домой, мыть и дезинфицировать руки? Или на автобусную остановку? Или на вас были одноразовые перчатки, которые тоже нужно куда-то выбросить… Страшное дело!

Наши контейнеры для мусора, как правило, грязны и внешне не очень привлекательны. Хотя попадаются и новые, которые очень скоро теряют свой первоначальный вид. 

На собрании одного из квартирных товариществ долго и темпераментно обсуждали проблему сортировки мусора и его распределения по специальным контейнерам. Речь шла как раз не о биоотходах, а о старой мебели и остатках строительных материалов. Все присутствующие согласились и проголосовали за то, что отправлять в контейнеры крупногабаритный мусор нельзя. Через несколько дней кто-то, видимо, под покровом ночи, вынес на помойку матрас, унитаз, старый ламповый телевизор и книжную полку. No comments!

Мусорные ящики в городском ландшафте

Александр Тараскин.
Александр Тараскин. Фото: личный архив.

«Местные самоуправления должны заниматься планировкой общественных пространств, например, где разместить мусорные ящики и контейнеры для сбора упаковки - все это должно быть организовано в инфраструктуре обращения с отходами и должным образом спроектировано. Статистика показывает, что в местах, где есть сбор упаковки, образуется меньше отходов. Поэтому важен как продукт, так и архитектурный дизайн, который должен вдохновлять потребителей, производителей и специалистов по упаковке. Экономика замкнутого цикла охватывает все сферы нашей жизни», – объяснил ведущий специалист отдела природных ресурсов Агентства окружающей среды Александр Тараскин.

«В среднем в период с 2010 по 2020 год на одного жителя Эстонии приходилось около 159 кг упаковочных отходов в год. Если говорить об их типах, то больше всего образуется отходов бумажной и картонной упаковки, а также пластиковой упаковки, за ними следуют отходы стеклянной, металлической и деревянной упаковки. В 2019-2021 годах уровень переработки отходов пластиковой упаковки незначительно приподнялся до 42%», - отметил Тараскин. По его словам, местные самоуправления Эстонии заслуживают похвалы, но, к сожалению, им не хватает специалистов в соответствующей области.

Вы знаете, брошенная членом экипажа мусорной машины фраза никак не забывается. Неужели в самом деле на свалке все сваливается в одну кучу, и сортировать мусор не стоит даже и начинать? Что с ним, родным нашим мусором, происходит на городской свалке или, простите, теперь она называется Центром по переработке отходов - Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS. Мы побывали в Йыэляхтме, где с 1998 года располагается главное скопище столичного мусора. Член правления предприятия, которое на 100% принадлежит городу Таллинну, Марти Вийрмяэ, ответил на все наши вопросы. Да еще и показал свалку как она есть.

Свалка – как она есть

В 2017 году компания вышла на рынок услуг по организованному вывозу мусора. И теперь обслуживает Кесклинн вместе со Старым городом, Мустамяэ, Виймси и Нымме. Помойки остальных районов города опустошают другие транспортные компании, специализирующиеся на вывозе мусора. Но он все равно весь свозится в Йыэляхтме.

Член правления Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS Марти Вийрмяэ.
Член правления Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS Марти Вийрмяэ. Фото: Денис Антонов.

«А всем, кто хочет привезти сюда строительный или крупногабаритный мусор самостоятельно, мы предоставляем такую возможность. Предприятие работает практически ежедневно. Каждый может сложить отходы, образовавшиеся после ремонта дачи или уборки гаража, на прицеп или в машину и привезти к нам», - говорит Вийрмяэ. 

Вийрмяэ показывает нам часть территории рядом с въездом, где стоят контейнеры, куда собирают как раз то, что в помойку около дома складывать не надо: старую электронику, сломанную мебель, кафельную плитку... За возможность сдать отходы нужно заплатить, но деньги это небольшие.

Электронику отправляют для дальнейшей разборки на запчасти фирме-партнеру. Другой же мусор, который мы с вами сортировали, да не высортировали, идет не столько на складирование в мусорные кучи, которые таки возвышаются над территорией как горный хребет, сколько на дальнейшую, глубокую сортировку.

Если сравнить объемы мусора, который складируется - а именно это слово употребляют на свалке - в те самые огромные кучи, по которым запросто разъезжают и не проваливаются бульдозеры, с объемами перерабатываемых отходов, то в последнее время количество того мусора, который идет в дело, увеличивается и будет увеличиваться в дальнейшем.

По директиве ЕС, к 2030 году складировать можно будет не более, а лучше менее 10 тысяч тонн в год. 

Для этого в Центре по переработке отходов сортировка продолжается: разбирают мебель, снимают металлические детали, сливают химикаты, стекло и пластик - в переплавку. Биоразлагающийся мусор превращается в компост, который Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS не без успеха продает.

Часть отходов измельчается и превращается в топливо для ТЭЦ Иру. Что касается пластиковых пакетов, в которых мусор, как правило, и попадает на свалку, их отделяют от содержимого и сжигают. Так что выходит, что не надо бояться выбрасывать биоотходы в пакетиках, их в любом случае уничтожат.

Хичкоку бы понравилось

Журналисты прекрасно помнят, какая туча птиц постоянно кружила над ныне закрытой пяэскюлаской свалкой. По беспрестанно кричащим птицам и еще по мерзкому запаху разлагающегося мусора месторасположение этой гигантской помойки было заметно издалека. 

Честно скажем: во время нашего похода по свалке в Йыэляхтме особого запаха мы не почувствовали. Но дело не в том, что туда привозят исключительно парфюмированные отходы. Просто так работает роза ветров, так что запах был более чем терпимый. 

Птичье царство на свалке.
Птичье царство на свалке. Фото: Денис Антонов.

Птиц там, конечно, множество, и они очень агрессивны. Поэтому ходить по территории нужно обязательно в каске. Вийрмяэ рассказал интересную историю. Как-то во время собрания он заметил, что в кустах около конторы прячется человек с огромным телеобъективом.

«Папарацци? Конкуренты? - забавно, но мы были озадачены, - рассказывает руководитель Центра по переработке отходов. - Однако выяснилось, что это - орнитолог, наблюдатель за птицами, которого привлекли наши чайки. После этого случая мы открыли территорию для посетителей. Конечно, вход свободен относительно, о посещении нужно договариваться, чем пользуются различные образовательные, и не только, организации.

В ожидании свежего мусоровоза?
В ожидании свежего мусоровоза? Фото: Денис Антонов.

Так вот, о птицах. Мы видели даже аистов, которые решили не охотиться на лягушек, а поживиться пищевыми отходами.

Аист на свалке - что-то новенькое.
Аист на свалке - что-то новенькое. Фото: Денис Антонов.

«А есть ли на свалке крысы?» - поинтересовались мы у Вийрмяэ. «Есть, но мало. Смотрите, сколько тут чаек! В сущности, и чайки, и крысы находятся в одной пишевой цепочке, и крысе в борьбе с чайкой за лакомый кусочек не поздоровится. К тому же, у нас тут живут и кошки», - ответил Вийрмяэ. Да, одну мы заметили, правда, она не захотела фотографироваться. 

Глас народа 

И, как всегда, наш тематический опрос на улицах Таллинна. На этот раз высказаться о сортировке бытового мусора и проблемах, связанных с его вывозом, согласились женщины. 

Кристина.
Кристина. Фото: Денис Антонов.

«Разделение мусора давно вошло в мою жизнь, и мои друзья и знакомые к этому тоже привыкли. Не всегда условия этому способствуют, но есть внутреннее ощущение, что огрызок яблока и стеклянную банку бросить в один мусорный бак уже рука не поднимется, - поделилась своим опытом Кристина. - Если дома сразу разделяешь отходы, то правильно выкидывать легко».

«У меня на кухне есть разные пакеты для разного вида мусора, а для бумаги и картона отдельный бумажный пакет. Проблема не в том, что люди не хотят сортировать мусор. У нас есть баки для разного сорта мусора, но машина забирает все сразу. В одну машину все баки, понимаете?» - к сожалению, Кристина была не в курсе, какая фирма забирает мусор жителей ее дома.

Редко кто из горожан может ответить на вопрос, какая фирма вывозит мусор с их помоек на свалку.
Редко кто из горожан может ответить на вопрос, какая фирма вывозит мусор с их помоек на свалку. Фото: Вера Копти.

Похоже, что проблема одной кучи существует не только во дворе нашей первой интервьюируемой. Пожалуй, это тема для еще одного расследования. Смотрите, что говорит Линда!

Линда.
Линда. Фото: Денис Антонов.

«Вот не знаю, нужно его разделять или не нужно, но я разделяю. Смысла нет. У нас все сваливают в одну кучу. Приезжает мусоровоз и забирает все баки одновременно. Это неправильно. Я знаю, что в ресторанах, магазинах за каждым видом мусора приезжает разный транспорт, и отходы отвозят в разные места. Понятно, что так легче отходы перерабатывать. А тут получается бессмыслица какая-то. Мы разделяем, потом в машине смешивают, а  потом на свалках опять разделяют...» - недоумевает Линда.

Интересная картина получается: в мусорных домиках и контейнерах мы видели чистый бедлам, а жительницы Таллинна как одна сортируют свои отходы! Честное слово, мы не выбирали только экологически правильные ответы. Видимо, тем, у кого в домашних мусорных ведрах тоже царит беспредел, было стыдно, и они поэтому отказывались беседовать с нашим корреспондентом.

Алла.
Алла. Фото: Денис Антонов.

«У меня очень мало мусора набирается. Конечно, стоят отдельные ведерки для трех видов мусора: стекло, бумага, пластик. Продуктовый мусор, такой, что идет в перегной, я собираю в биоразлагающийся пакет. Когда набирается, то в биоотходы отношу. У нас в семье давно так заведено. Сейчас у меня две дочки уже отдельно живут, но и у них в семьях все отдельно собирается, ну, мусора у них побольше. С семьи воспитание идет, а сортировка мусора - это культура, это чистая экология», - сказала нам Алла.

Среди участниц опроса одна оказалась жительницей Маарду. И вот что она рассказала: «У нас с сортировкой мусора проблем нет. Мы живем в Маарду, и на нашей улице ни одно квартирное товарищество не имеет баков для разного вида отходов. Так что нет баков, нет сортировки, нет проблемы».

Анна.
Анна. Фото: Денис Антонов.

Так вскрылась еще одна проблема! Похоже, что темой мусора можно заниматься бесконечно! 

«Я не знаю, как в других районах нашего города, но в центральном Каллавере с контейнерами проблема еще в том, что их мало и они постоянно перегружены крупногабаритным мусором. Я, конечно, сортирую, но это для души, для очистки совести», - подтвердила Анна из Маарду.

По-другому относятся к мусору жители частных домов. Биоотходы они используют для приготовления компоста, что сейчас всячески приветствуется. Повторим на всякий случай, что Центр по переработке отходов в Йыэляхтме - крупнейший производитель компоста. Вот что рассказала Сигрид, которую наш корреспондент увидел во дворе ее дома.

Сигрид.
Сигрид. Фото: Денис Антонов.

«Мусор для меня бесценен. У меня двор в цветах, несколько плодовых и декоративных деревьев, смородина, малина. Ничего не выкидывается из биологических остатков. Для этого есть большие контейнеры, где я делаю компост и потом использую для растений. А что касается стекла, жестяных банок, то это все в разные баки. Мы в семье используем сортировку отходов с начала девяностых годов, как купили этот дом и начали ухаживать за землей. Очень хорошо, что город наконец-то догадался ввести это разделение отходов в обязанность людям. Это наш долг перед будущими поколениями, чтобы сохранить красоту природы», - поделилась опытом Сигрид.

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