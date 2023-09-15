РАЗБОР ⟩ Не ответила за танк, ответит за улицы: что не так с поводом для увольнения мэра Нарвы Катри Райк

Борьба за власть в Нарвском городском собрании на этой неделе приняла крутой оборот: центристы из двух фракций объединились в одну и сразу же было внесено предложение о вынесении вотума недоверия мэру Катри Райк (СДПЭ). Со стороны это выглядит как довольно очевидное желание центристов вернуть город под свой контроль.

Сама Катри Райк считает, что причина ее приближающейся отставки в том, что она не продлила трудовые договоры с руководителями учебных заведений Нарвы, не имеющими нужной языковой категории.

Однако закон требует, чтобы вотум недоверия был как-то внятно обоснован. «Хотим назначить другого мэра, этот не нравится» - это не та причина, которая может быть официально заявлена, поэтому в ход пошла привычная тема об исторических ценностях.

11 сентября, когда состоялось заседание Нарвского горсобрания, Алексей Евграфов сказал журналисту Rus.Postimees, что главной причиной для выражения вотума недоверия стал тот факт, что мэр города проигнорировала решения горсобрания по переименованию названных в честь красноармейцев улиц. Эти улицы, по словам политика, «имеют огромное значение для нарвитян».