Центристы в Нарвском городском собрании возложили на мэра Катри Райк вину за недостаточную защиту, по их мнению, важных для нарвитян исторических ценностей. Правда, после вмешательства председателя Центристской партии Михаила Кылварта версия о причинах недоверия поменялась. История с памятником-танком повторяется, даже если допустить, что руководство партии велело выбрать более нейтральный повод.
РАЗБОР ⟩ Не ответила за танк, ответит за улицы: что не так с поводом для увольнения мэра Нарвы Катри Райк
Борьба за власть в Нарвском городском собрании на этой неделе приняла крутой оборот: центристы из двух фракций объединились в одну и сразу же было внесено предложение о вынесении вотума недоверия мэру Катри Райк (СДПЭ). Со стороны это выглядит как довольно очевидное желание центристов вернуть город под свой контроль.
Сама Катри Райк считает, что причина ее приближающейся отставки в том, что она не продлила трудовые договоры с руководителями учебных заведений Нарвы, не имеющими нужной языковой категории.
Однако закон требует, чтобы вотум недоверия был как-то внятно обоснован. «Хотим назначить другого мэра, этот не нравится» - это не та причина, которая может быть официально заявлена, поэтому в ход пошла привычная тема об исторических ценностях.
11 сентября, когда состоялось заседание Нарвского горсобрания, Алексей Евграфов сказал журналисту Rus.Postimees, что главной причиной для выражения вотума недоверия стал тот факт, что мэр города проигнорировала решения горсобрания по переименованию названных в честь красноармейцев улиц. Эти улицы, по словам политика, «имеют огромное значение для нарвитян».
Этот комментарий вполне согласуется с тем, что Евграфов ранее говорил об истории Нарвы. После выборов в парламент он сказал в интервью Илье Смирнову: «Нам говорят, что то была оккупация Эстонии, а мы говорим, что была борьба с нацизмом... Я не отрицаю оккупацию, но утверждаю, что тот же Игорь Графов, погибший на берегу реки Нарва, отстреливаясь от фашистов, никак не думал, что он оккупирует Эстонию. Он думал, что бьет гадов, освобождая землю от нечисти. Это герои не только Советского Союза, а мирового масштаба».
Однако уже к среде, 13 сентября, концепция вотума недоверия кардинально изменилась и улицы стали неважны. Евграфов сказал, что «решение по переименованию улиц никоим образом не связано с вотумом недоверия Катри Райк». Мы не знаем, повлиял ли на эту смену риторики визит в Нарву председателя партии Михаила Кылварта, но уже вечером 13 сентября он тоже дал телеинтервью, в котором назвал причину про переименование улиц неубедительной.
Еще в понедельник, сразу после оглашения Евграфовым первой версии, мы задали председателю Центристской партии Михаилу Кылварту вопрос, согласен ли он с тем, что нарвские центристы отправят в отставку Катри Райк из-за табличек с солдатами Красной Армии.
Ответа от Михаила Кылварта мы не получили, но из телеинтервью в среду узнали, что переименование улиц он не считает весомым аргументом. Теперь, как видим, и у Алексея Евграфова аргументация поменялась.
И тут нельзя не вспомнить, что Алексей Евграфов не впервые разыгрывает карту советского прошлого чтобы обвинить мэра.
Танк убрали, правительство простили
Вспомним июль 2022 года. Председатель оппозиционной фракции «На благо Нарвы» в Нарвском городском собрании Алексей Евграфов не поддерживает передачу расположенного в черте города советского танка-памятника военному музею. «Для жителей Нарвы - это символ освобождения города от фашизма», - заявляет он.
Ответственность на мера Евграфов возложил, сославшись на вектор: «У нас уже не первый раз такая ситуация, когда мэр уходит от прямого ответа, сваливая все на горсобрание. Это неправильно. Мэр как представитель исполнительной власти отчасти должна задавать и политический вектор».
К середине августа 2022 года депутаты горсобрания не смогли договориться о демонтаже танка-памятника. Тем самым они передали инициативу правительству. Как мы знаем, танк в августе прошлого года демонтировали. И что же потом?
А потом депутаты горсобрания грозили правительству судом. Тогда Алексей Евграфов тоже возглавлял временную комиссию горсобрания по историческому наследию. Он раздавал комментарии о том, что оппозиция выдвинет проект решения о необходимости опротестовать государственные постановления.
По словам Евграфова, ее цель - дать задание управе опротестовать решение департамента полиции и погранохраны и обжаловать протокол об изъятии танка на хранение за пределами Нарвы. Как мы знаем, до реального обжалования в суде дело так и не дошло.
Нарвские депутаты решили не давать горуправе задание оспаривать в суде демонтаж танка. 19 членов горсобрания посчитали, что Нарва упустила свой шанс оставить танк и не нужно вступать во вредный для города спор с государственными властями.
Поскольку поначалу улицы все же были главной версией в пользу вотума недоверия, а также потому что Алексей Евграфов оставил их в качестве второстепенной причины для недовольства, мы все-таки выяснили у компетентных людей, что должна была делать Катри Райк, чтобы не остаться виноватой в переименовании улиц, как в демонтаже танка.
Горсобрание могло оспорить решение министра, мэр - нет
Какие возможности есть у мэра чтобы остановить процесс? Выяснилось, что все полномочия в руках горсобрания были, но почему-то оно не воспользовалось ими.
Старейшина Йыхви Марис Тоомель рассказала, что постановление министра как правоустанавливающий акт может оспорить местное собрание в порядке, предусмотренном для конституционного надзора.
Местное собрание - волостное или городское - может подать заявление в Госсуд и попросить признать постановление министра недействительным, если оно противоречит положениям Конституции о полномочиях самоуправлений. Мэр оспорить постановление министра не может. «В целом я считаю нужным отметить, что вотум недоверия это всегда политическая акция и причина для вотума указывается только потому, что закон этого требует», - резюмировала Марис Тоомель.
Исполнительный директор Эстонского союза городов и волостей Вейкко Лухалайд отметил, что ему, как стороннему наблюдателю, кажется, что переименование улиц - причина несколько надуманная, скорее повод для вотума недоверия. Он также объяснил, что у мэра здесь не было пространства для маневра, бороться с министерством должно было горсобрание.
«Когда министр выносит постановление на основании закона, то мэр не может его просто не выполнять, - сказал Лухалайд. - Более того, у мэра нет правовых возможностей оспаривать основания этого постановления. Такое право есть у городского собрания, но не у мэра. В том случае, когда у собрания есть основания считать, что постановление не соответствует закону, оно может обратиться в Госсуд. Госсуд имеет право проверить соответствие постановления нормам конституции. Тут все в руках горсобрания».
Rus.Postimees задал также пообщался с руководителем отдела политики в отношении местных самоуправлений Министерства по делам регионов и сельскому хозяйству Антсом Оравом.
Орав признал, что Министерству сложно было отследить все перипетии истории с улицами в Нарве. «На неоднократные письма министерства городскому собранию и управе реакции не последовало, поэтому министр свои постановлением привел названия улиц в соотвествие с законом», - сообщил нам чиновник министерства.
Интересно, что свое право горсобрание попыталось реализовать, но получило ответ, что конституционные права самоуправления не нарушались. В мае 2023 года председатель комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов обратился к Канцлеру юстиции и получил ответ, из которого следовало, что хотя закон действительно в некоторой степени ограничивает полномочия самоуправления, это ограничение необходимо для исполнения закона и достижения поставленных в нем целей.
Канцлер юстиции считает, что в соотношении к общему объему полномочий местного самоуправления решение о переименовании четырех улиц можно считать несущественным, а конституционнные права самоуправления не нарушены. В Госсуд Евграфов не обращался.
Что касается улиц Нарвы, то Земельный департамент уже внес изменения в реестр и уже изменились таблички. «Городу будет нелегко вернуть их обратно, - сказал Антс Орав. - То, что Катри Райк сейчас обвиняют в способствовании переименованию улиц - это чистой воды политический популистский предлог».
Переименовывали да недопереименовали
Первое письмо министра госуправления поступило Нарвской управе из Минфина 16 сентября 2022 года. В нем было сказано, что в связи с принятыми изменениями к Закону о топонимах Нарвскому самоуправлению следует привести в соответствие с этим законом.
Закон не допускает наименования улиц в честь людей, которые действовали против независимости и конституционного строя Эстонской республики. Из письма министра следовало, что переименовать придется улицы, названные в честь красноармейцев Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача.
В проекте решения горсобрания, который нам прислали из канцелярии, говорится, что 13 января 2023 года состоялось заседание специальной комиссии горсобрания, на котором комиссия проголосовала за сохранение наименований улиц в честь четырех красноармейцев. Протокола этого заседания мы от канцелярии горсобрания не получили.
Поскольку город названия улиц не изменил, 7 февраля 2023 года из Минфина поступило повторное письмо с напоминанием о необходимости привести топонимы в соответствие с законом. В этом письме содержалось заключение историков Национального архива о том, почему эти красноармейцы не могут быть увековечены в названиях улиц.
К 12 апреля 2023 года управа Нарвы внесла горсобранию проект решения о переименовании улиц. Это решение по мнению депутатов горсобрания шло в разрез с решением специальной комиссии по историческому наследию от 15 августа 2022 года. С улицами снова ничего не произошло.
10 мая состоялось заседание бюджетной комиссии горсобрания, на которой тоже обсуждался вопрос о переименовании улиц. На рассмотрение комиссии был внесен проект решения о новых названиях улиц. Комиссия это решение не поддержала.
6 июля снова состоялось заседание комиссии по историческому наследию во главе с Алексеем Евграфовым. Выступил приглашенный юрист Александр Гамазин, который внес предложение разработать проект решения о сохранении названий улиц. Комиссия поддержала это предложение.
17 августа 2023 года состоялось заседани гороского собрания, на котором был рассмотрен проект решения о новых названиях улиц. Это решение было провалено восьмью голосами против (пять депутатов проголосовали за новые названия и трое воздержались).