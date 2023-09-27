Скандал с ветераном СС на встрече с Зеленским привел к отставке спикера палаты общин Канады

Извинения не помогли. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил о своей отставке после приглашения ветерана дивизии СС «Галичина» на заседание парламента.
Несмотря на публичные извинения, которые Энтони Рота принес после того, как разразился скандал вокруг появления ветерана СС Ярослава Гуньки на встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикеру палаты общин Канады пришлось уйти в отставку.
«Энтони Рота заявил законодателям, что совершил ошибку, пригласив 98-летнего бывшего солдата Ярослава Гуньку на заседание Палаты представителей в честь президента Украины Владимира Зеленского в прошлую пятницу. Рота публично признала Хуньку, назвав его героем», - сообщает Reuters.
Информационное агентство отмечает, что канадский политик признал свою вину в инциденте «который, по словам России, помог оправдать ее войну с Украиной». Рота был спикером нижней палаты канадского парламента с 2019 года.
Решение спикера уйти в отставку было встречено аплодисментами, отмечает CTV News.
При этом аплодисменты звучали и в день, когда ветерана СС представили на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 сентября. 98-летнего Ярослава Гуньку тогда представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских».
После встречи 22 сентября канадская еврейская группа CIJA заявила о своей глубокой обеспокоенности тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться.
По данным Би-Би-Си во время Второй мировой войны приглашенный в парламент Гунька служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия «Галичина» - добровольческом подразделении, состоящем в основном из этнических украинцев под нацистским командованием.
Членов дивизии обвиняют в убийстве мирных польских и еврейских граждан, хотя трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях.
Лидер канадской оппозиции, консерватор Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр Джастин Трюдо также несет ответственность за инцидент и должен принести извинения. В офисе Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, заявили, что решение пригласить Хунку было принято только офисом спикера, а его извинения «были правильным поступком».
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Скандал активно использует российская пропаганда и официальные лица Москвы. В частности, в Международном суде ООН в Гааге, где проходят слушания по делу Украины против России об обвинениях в геноциде в Донбассе. Представитель МИД России Мария Заболоцкая, выступая с утверждением о «нацистских корнях киевского режима», напомнила об аплодисментах канадских парламентариев «человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях».