Несмотря на публичные извинения, которые Энтони Рота принес после того, как разразился скандал вокруг появления ветерана СС Ярослава Гуньки на встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикеру палаты общин Канады пришлось уйти в отставку.

«Энтони Рота заявил законодателям, что совершил ошибку, пригласив 98-летнего бывшего солдата Ярослава Гуньку на заседание Палаты представителей в честь президента Украины Владимира Зеленского в прошлую пятницу. Рота публично признала Хуньку, назвав его героем», - сообщает Reuters.

Информационное агентство отмечает, что канадский политик признал свою вину в инциденте «который, по словам России, помог оправдать ее войну с Украиной». Рота был спикером нижней палаты канадского парламента с 2019 года.

Решение спикера уйти в отставку было встречено аплодисментами, отмечает CTV News.

При этом аплодисменты звучали и в день, когда ветерана СС представили на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 сентября. 98-летнего Ярослава Гуньку тогда представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских».

Елена Зеленская, Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо на заседании Палаты общин 22 сентября 2023 года. Фото: The Canadian Press / PA Images

После встречи 22 сентября канадская еврейская группа CIJA заявила о своей глубокой обеспокоенности тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться.