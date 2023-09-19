«Ни один из органов СССР никогда не назначал своего правопреемника». Юрист о последствиях спора Украины с РФ в суде ООН

Международный суд ООН приступил к рассмотрению иска Украины против РФ - по конвенции о геноциде. Процесс уже назван беспрецедентным. В нем участвуют 34 страны. Rus.Postimees в попытке понять юридические нюансы дела и его перспективы, внезапно узнал, что само присутствие России в ООН лишено правовой основы.
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Чего пытается добиться Украина в рамках этого процесса. На что повлияет возможная победа Киева в этом судебном споре. И почему логичен выход России из ООН. Об этом Rus.Postimees рассказал адвокат, специалист по международному праву Сергей Голубок.
- Сергей, известно, что Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения (Путин развязал полномасштабную войну в Украине, заявляя о геноциде на Донбассе - прим.ред.). Киев указывает, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения. Насколько уникальна сама просьба, интересна с юридической точки зрения и вообще доказуема?
- Впервые речь идет о том, что, по мнению истца, ответчик необоснованно ссылался на наличие геноцида и тем самым нарушил Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.
- То есть суд может юридически зафиксировать ложь России относительно акта агрессии? Но о том, что Кремль постоянно лжет, и так все знают. В чем практический смысл процесса в этом суде?
- Практический смысл судебного процесса состоит в том, что Международный Суд не только решает вопросы о нарушении (либо не нарушении) положений Конвенции участвующими в ней государствами, но и толкует Конвенцию на будущее, таким образом защищая и развивая международное право.
- В суде ожидается выступление еще 32 стран, помимо Украины и России. Насколько эта ситуация уникальна, и зачем нужны 32 страны, которые не имеют прямого отношения к сути спора?
- Это уникальная ситуация, вступившие в дело 32 государства-участника Конвенции выступают в защиту целостности Конвенции как фундаментального источника международного права как такового, в частности, данного ею определения геноцида как международного преступления.
Статья II: В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
- В списке заявленных к участию в процессе стран нет тех, кого принято считать «союзниками Москвы». Например, участие в заседании примут 26 из 27 стран Евросоюза - все, кроме Венгрии. Это про нежелание позориться в заведомо политически проигрышном деле?
- Это про то, что у Кремля фактически не осталось союзников.
- Можно ли назвать честной битву, где с одной стороны Россия, а с другой - несколько десятков стран? Проблема ли это для суда?
- 32 государства не выступают ни на стороне России, ни на стороне Украины в споре.
- Россия утверждает, что Международный суд ООН не вправе рассматривать этот спор, так как конвенция о геноциде не регулирует применение силы между государствами. Насколько эта аргументация состоятельна?
- Вопросы толкования и применения Конвенции будет решать Суд, если дойдет до рассмотрения данного межгосударственного спора по существу.
- А почему может не дойти до стадии рассмотрения по существу?
- Дело не дойдет до рассмотрения по существу, если Суд согласится с возражениями ответчика.
- Российские официальные лица говорят, что у них нет сомнений, «что решение будет максимально политизированным», «налицо постепенный развал всех органов ООН». Это заявление вице-спикера Совета Федерации Косачева. Это такая защитная полупропагандистская тактика, или признание, что Россия уже проиграла этот суд, или действительно мы можем говорить о кризисе структур ООН?
- Я бы не хотел комментировать заявления путинской прислуги, они говорят сами за себя.
- Отдельные официальные лица Украины обвиняют РФ в «планировании актов геноцида в Украине». Эксперты ООН утверждали, что Россия «намеренно убивает представителей украинской национальности и наносит им серьезные увечья». Эти утверждения могут быть учтены судом?
- Вы цитируете мнения, в том числе комиссии ООН, не обладающей судебными функциями. Мнения имеют право на существование. Что касается Международного Суда, то Украина - во всяком случае формально - не предъявляет России обвинений в геноциде. Она говорит о том, что Россия необоснованно обвиняла ее в геноциде, когда начинала войну.
- О том и вопрос. Что говорит предыдущий опыт работы суда? Внешний информационный фон, где есть выводы экспертов о намеренных убийствах лиц по этническому признаку, может влиять на нынешний процесс? Те же эксперты комиссии ООН могут быть участниками процесса?
- Да, Суд может учесть выводы комиссии Совета по правам человека ООН по установлению фактов в Украине, но об этом сейчас речь не идет, так как Суд на данной стадии процесса не разрешает межгосударственный спор по существу.
- При этом именно геноцид в Украине на данный момент так и не подтверждается международными экспертами, в том числе экспертами ООН, которые работают в Украине. Это может влиять на ход процесса? Как именно?
- Вопрос о наличии либо отсутствии геноцида и виновных в его совершении находится в компетенции соответствующего суда (статья VI Конвенции). Я думаю, что соответствующие судебные процедуры еще впереди. Соответствующей юрисдикцией обладает Международный уголовный суд.
- Но пока МУС заявлял о претензиях к Путину лишь в вопросе депортации украинских детей. Как вы понимаете, почему до сих пор нет других претензий по очевидным военным преступлениям Москвы в Украине?
- Международный уголовный суд не заявлял о претензиях к Путину, а выдал ордер на его арест.
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- Что грозит России в случае, если суд согласится с позицией Украины? Какие последствия неминуемы, а какие возможны?
- Если Суд согласится с позицией Украины, то он перейдет к рассмотрению этого межгосударственного спора по существу на следующей стадии процесса. Если Суд отклонит предварительные возражения ответчика и приступит к рассмотрению дела по существу, он предложит сторонам представить меморандумы с письменным изложением позиций и доказательствами, а потом проведет еще один раунд устных слушаний, после чего вынесет свое постановление.
Что касается последствий, если Россия проиграет это дело, то мы не знаем, что попросит Украина, если дело перейдет с нынешней на следующую стадию. Но думаю, что переход на следующую стадию весьма вероятен, особенно с учетом поведения представителей РФ на слушаниях на этой неделе. Возможно, на следующей стадии процесса Украина потребует компенсацию или иные средства восстановления ее нарушенных прав, если такое нарушение будет признано Судом.
- Такие процессы - это годы работы?
- Да, судебные процессы в Международном Суде растягиваются на годы.
- Победа Украины в этом суде делает более реальной перспективу создания спецтрибунала по военным преступлениям в ходе этой войны?
- Процедура в Международном Суде и возможное создание специального трибунала никак не связаны между собой.
- Но вы сами сказали коллегам из DW, что суд, который мы обсуждаем, «это единственный судебный механизм, который, хоть и не напрямую, но оценивает важнейший вопрос правомерности войны, пока не существует специального трибунала по преступлению агрессии», и «этот вопрос имеет центральное значение для будущего спецтрибунала и компенсации нанесенного ущерба, ведь если война неправомерна, то ее инициатор должен будет его возместить». Вопрос мой в том, влияет ли итог нынешнего разбирательства на работу спецтрибунала, когда и если он будет создан? Как именно процедурно это может выглядеть?
- О каком вообще спецтрибунале идет речь?
- Допустим, суд согласится с позицией Украины, как это решение может быть использовано спецтрибуналом по военным преступлениям?
- Военными преступлениями занимается Международный уголовный военный суд. Ну и украинские суды, разумеется. Коллегам из DW я говорил о спецтрибунале по агрессии, на создании которого настаивает Украина. Агрессия о том, как война начинается. А военные преступления - о том, что происходит в ходе войны. Решение Международного Суда может быть использовано специальным трибуналом по агрессии, если он будет создан.
Но это зависит от того, каким оно будет. Пока решение Суда от 16 марта 2022 года о назначении обеспечительных мер по этому делу остается единственным судебным решением, из которого можно сделать вывод о незаконности путинской войны в Украине.
- Если Международный суд ООН в итоге соглашается с позицией Украины, то это ускоряет создание спецтрибунала по агрессии, на котором настаивает Украина?
- Нет, это не ускоряет создание специального трибунала по агрессии - его создание зависит от коллективной политической воли государств. Спецтрибунал может быть создан международным договором заинтересованных государств. Пока же за агрессию негде судить.
- Москва допускает выход из-под юрисдикции Международного суда ООН, если суд «все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада» и «вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха». Это снова Косачев. Кому будет плохо от выхода России из-под юрисдикции этого суда?
- Выход из-под юрисдикции Суда невозможен без выхода из состава ООН, что стало бы логичным разрешением проблемы.
- Но тогда и ООН перестанет существовать? Россия - постоянный член Совета безопасности.
- Постоянным членом Совета Безопасности, согласно Уставу ООН, является Союз Советских Социалистических Республик. Что касается членства РФ в ООН, а тем более - в ее Совете Безопасности, то не вполне понятно, из чего такое членство вытекает. Но если РФ решит выйти сама, то думаю, всем станет легче. Дело в том, что РФ в ООН никогда не вступала.
- 32 года Россия была правопреемницей СССР в ООН, и всех это устраивало. Выход России из ООН не приведет к коллапсу сложившихся международных институтов и проблемам для остальных членов ООН?
- Кого это устраивало? Ни один из органов ООН по этому поводу никогда не высказывался. Ни один из органов СССР никогда не назначал одну из союзных республик правопреемником Союза. Когда СССР перестал существовать в декабре 1991 года, действовать для новой независимой РФ стала Конституция РСФСР, а не Конституция СССР.
Rus.Postimees продолжит следить за международными разбирательствами, связанными с военной агрессией России против Украины.