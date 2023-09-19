«Ни один из органов СССР никогда не назначал своего правопреемника». Юрист о последствиях спора Украины с РФ в суде ООН

- Да, Суд может учесть выводы комиссии Совета по правам человека ООН по установлению фактов в Украине, но об этом сейчас речь не идет, так как Суд на данной стадии процесса не разрешает межгосударственный спор по существу.

- При этом именно геноцид в Украине на данный момент так и не подтверждается международными экспертами, в том числе экспертами ООН, которые работают в Украине. Это может влиять на ход процесса? Как именно?

- Вопрос о наличии либо отсутствии геноцида и виновных в его совершении находится в компетенции соответствующего суда (статья VI Конвенции). Я думаю, что соответствующие судебные процедуры еще впереди. Соответствующей юрисдикцией обладает Международный уголовный суд.

Председатель Международного уголовного суда в Гааге Петр Хофманьский обратился к международной общественности, комментируя решение судей в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, 17 марта 2023 года. Фото: скриншот YouTube / IntlCriminalCourt

- Но пока МУС заявлял о претензиях к Путину лишь в вопросе депортации украинских детей. Как вы понимаете, почему до сих пор нет других претензий по очевидным военным преступлениям Москвы в Украине?

- Международный уголовный суд не заявлял о претензиях к Путину, а выдал ордер на его арест.

- Что грозит России в случае, если суд согласится с позицией Украины? Какие последствия неминуемы, а какие возможны?