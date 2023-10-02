Скандал разрешился: усыплять никого не придется, приют пристроил уже четверть своих питомцев

По недавней информации, появившейся в СМИ, нарвский кошачий приют Narva Kassituba должен срочно найти новых хозяев как минимум для половины своих питомцев, чтобы выполнить соответствующее предписание Сельскохозяйственно-продовольственного департамента. Судьба кошек может оказаться трагичной: если найти для них новый дом не удастся, часть животных придется усыпить, ведь среди них много стареньких и больных.
Сельскохозяйственно-продовольственный департамент сделал предписание кошачьему приюту Narva Kassituba. Согласно предписанию, приют должен сократить количество находящихся в нем животных в два раза. Narva Kassituba должен найти дом для своих питомцев, в противном случае их придется принудительно передать другим приютам, и как в дальнейшем сложится их судьба, не известно.
Поскольку подорожали коммунальные услуги, MTÜ Narva Kassituba пришлось отказаться от некоторых помещений в здании, в котором содержались кошки. Соответственно, площадь уменьшилась в размерах, а количество питомцев осталось прежним. Поэтому приют разыскивает для своих пушистых жителей новых хозяев.
Проблема в том, что теперь количество животных больше, чем разрешают установленные нормы. «Слишком высокая концентрация животных дает возможность интенсивно распространятся разным болезням, паразитам. И это резко ухудшает благополучие животных», - пояснил главный специалист по благополучию животных PTA Хагбард Ряйс в интервью «Актуальной камере».
«Это абсолютно нормальная практика - предписание ветдепартамента уменьшить количество животных. Несколько месяцев назад такое же предписание было сделано MTÜ Pesaledja в Таллинне. В данной ситуации надо убирать эмоции и думать прежде всего о животных. Кошкам сейчас, действительно, не так хорошо в Kassituba, что видно, на мой взгляд, на видео из приюта», - прокомментировала ситуацию защитница животных и депутат Нарвского горсобрания Екатерина Платонова.
Зоозащитная организация MTÜ Narva Loomakaitse Selts объявила сбор средств для помощи приюту и организует кампанию по поиску нового жилья для кошек. «Мы и сами возьмем несколько животных к себе, как и некоторые другие зоозащитные организации», - прокомментировала Наталья Полякова, член правления организации.
По словам Поляковой, департамент, вероятно, пойдет на встречу Kassituba, если увидит, что будет движение животных. «Нет такого жесткого срока, если кошек начнут разбирать, то департамент не будет давить. По крайней мере, такой разговор был на совместной встрече в городской управе в середине сентября, на которой присутствовали представители городской управы, ветеринарного департамента, двух нарвских приютов и наша организация», - добавила Наталья.
Полякова отметила, что раньше чаще брали котят, но сейчас период, когда тенденция меняется, начинают брать и взрослых котов, поэтому шанс найти дом многим обитателям приюта Kassituba все-таки есть. «По опыту могу сказать, что люди отзывчивы на эмоциональные вещи. Например, если какое-то животное старое или больное, если животному нужно помочь, срочно забрать - таких звонков довольно много поступает», - говорит Наталья.
Rus.Postimees связался с руководителем приюта Narva Kassituba Юлией Тущенко. Юлия, однако, была совершенно спокойна и сообщила, что информация в СМИ не совсем корректна, так как письменного предписания приюту сделано не было. «Это было сказано на словах. Пришли с проверкой из департамента, так как Нарвское общество по защите животных написало на нас жалобу. Действительно, животных у нас много, особенно старых, больных, их не берут», - рассказывает Тущенко.
По словам Тущенко, департамент заявил, что комнаты содержания перенаселены. «Если у нас две комнаты площадью по 50 квадратных метров, в общей сумме - 100 квадратных метров, то должно быть не более 100 животных. То есть, по квадратному метру на животное», - добавляет Юлия.
По словам руководителя, проблема была уже частично решена - приюту помогли два эстонских объединения - MTÜ Neli Käppa, которые забрали в воскресенье 15 кошек, и MTÜ Cats help, которые забрали в понедельник еще восемь. И еще 22 котенка Kassituba пристроила самостоятельно. «Это огромная помощь, потому что расходы были гигантские. Огромное спасибо MTÜ Cats help, которые забрали стареньких, болеющих, не очень перспективных животных».
«Так что 45 животных уже уехало домой. Конкретной цифры, которой мы должны соответствовать, у нас нет, но было бы здорово уменьшить нагрузку хотя бы наполовину. Но по метражу теперь все нормы у нас соблюдены. Чиновник, который нас проверял, приедет на этой неделе еще раз и надеюсь, что останется доволен», - добавила Тущенко.