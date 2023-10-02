Скандал разрешился: усыплять никого не придется, приют пристроил уже четверть своих питомцев

По словам Поляковой, департамент, вероятно, пойдет на встречу Kassituba, если увидит, что будет движение животных. «Нет такого жесткого срока, если кошек начнут разбирать, то департамент не будет давить. По крайней мере, такой разговор был на совместной встрече в городской управе в середине сентября, на которой присутствовали представители городской управы, ветеринарного департамента, двух нарвских приютов и наша организация», - добавила Наталья.

Полякова отметила, что раньше чаще брали котят, но сейчас период, когда тенденция меняется, начинают брать и взрослых котов, поэтому шанс найти дом многим обитателям приюта Kassituba все-таки есть. «По опыту могу сказать, что люди отзывчивы на эмоциональные вещи. Например, если какое-то животное старое или больное, если животному нужно помочь, срочно забрать - таких звонков довольно много поступает», - говорит Наталья.

Rus.Postimees связался с руководителем приюта Narva Kassituba Юлией Тущенко. Юлия, однако, была совершенно спокойна и сообщила, что информация в СМИ не совсем корректна, так как письменного предписания приюту сделано не было. «Это было сказано на словах. Пришли с проверкой из департамента, так как Нарвское общество по защите животных написало на нас жалобу. Действительно, животных у нас много, особенно старых, больных, их не берут», - рассказывает Тущенко.