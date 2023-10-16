Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об агрессивном гражданине РФ на борту рейса из Франкфурта-на-Майне, а также об угрозе пневматическим пистолетом в ресторане в Кристийне. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в Маарду и об обезвреживании 57 взрывных устройств военного времени.
Сводка происшествий ⟩ Пожар в Маарду, угроза пистолетом в ресторане, агрессивный гражданин РФ на борту рейса
Насилие
13 октября поступило сообщение, что 38-летний житель Ласнамяэ избил свою бывшую сожительницу в квартире на улице Ляэнемере.
14 октября поступило сообщение о драке на улице Палдиски в Хааберсти. Мужчины сами обратились в больницу.
14 октября поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Палласти в Ласнамяэ 41-летний мужчина ударил бутылкой 25-летнего. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
15 октября поступило сообщение, что на улице Суур-Карья в Кесклинне неизвестный ударил 45-летнего мужчину, на машине скорой помощи он был доставлен в больницу. К моменту прибытия полиции нападавший покинул место происшествия.
15 октября поступило сообщение, что в квартире на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ произошла ссора между партнерами. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При конфликте присутствовал несовершеннолетний ребенок, который был доставлен в приют. Оба родителя были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
13 октября в ресторане на улице Эндла в Кристийне посетитель угрожал сотруднику предметом, похожим на оружие. Полиция установила, что это был пневматический пистолет, и угрожавшего арестовали.
15 октября в полицию поступило сообщение, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою сестру в жилом доме на бульваре Виру в Силламяэ.
14 октября в полицию поступило сообщение, что в 43-летний житель Кивиыли, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
13 октября в полицию поступило сообщение, что 44-летний житель волости Тойла избил свою мать. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
14 октября в 20:15 в полицию поступило сообщение, что в жилом квартале поселка Таммисте 37-летнему мужчине был нанесен удар ножом. Пострадавший был тяжело ранен и доставлен в больницу. Полиция задержала 53-летнего нападавшего, подозреваемого в нанесении ножевых ранений.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Повреждение и уничтожение имущества
14 октября в полицию поступило сообщение, что в 6:40 утра в полицию поступило сообщение, что на парковке торгового центра Rocca al Mare загорелись два прокатных автомобиля Bolt Drive - Audi A3 и Škoda Fabia. На место происшествия прибыли спасатели. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Кража
14 октября поступило сообщение о краже оборудования с предприятия на улице Катусепапи в Ласнамяэ. Первоначальный ущерб составляет 1000 евро.
14 октября стало известно, что из гаража на А. Х. Таммсааре-теэ в Мустамяэ были украдены колеса автомобиля. Первоначальный ущерб составил 800 евро.
15 октября поступило сообщение о краже двух велосипедов из гаража на улице Рауа в Кесклинне. Первоначальный ущерб составил 800 евро.
В полицию поступило сообщение, что из домика на улице Уюла в Тарту был украден черный электровелосипед Agogs Tracer с желтыми деталями. Ущерб составил 700 евро.
Мошенничество
В полицию поступило сообщение, что в городе Вырумаа женщина взяла банковскую карту своего бывшего мужа и сняла с нее 5100 евро наличными. Точные обстоятельства полиция будет выяснять в рамках уголовного дела.
13 октября полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, когда в августе с банковским счетом женщины, проживающей на Сааремаа, без ее ведома было произведено несколько операций. Причиненный ущерб составил около 500 евро.
Безопасность на границе
В минувшие выходные пограничники на юго-восточных пунктах пропуска не допустили в Эстонию пятерых граждан Украины, одного гражданина Израиля, одного - Сербии и одного - Молдовы.
В выходные дни на пограничном переходе «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию 47 граждан Молдовы, трех граждан России и Украины и одного гражданина Северной Македонии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
13 октября сотрудник Таллиннского пограничного пункта проверил в Старом порту двух мужчин, один из которых предъявил итальянское удостоверение вида на жительство, а другой - бельгийское удостоверение личности. Оба документа были с поддельными признаками. Они были доставлены в центр задержания для установления личности и выяснения обстоятельств.
15 октября координатор движения Таллиннского аэропорта сообщил, что на борту рейса из Франкфурта-на-Майне находится агрессивный человек, гражданин Российской Федерации 1955 года рождения, проживающий в Эстонии. На борту самолета он напал на одного из членов экипажа. Человек был задержан и доставлен в центр задержания.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» гражданин Узбекистана был уличен в нарушении визовых правил. Мужчина был оштрафован и получил запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
В выходные на пункте пропуска «Нарва-1» пограничники обнаружили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу заднего вида автомобиля, въезжающего в Эстонию. Гражданин России добровольно убрал запрещенную символику и был оштрафован на 400 евро. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
ДТП
14 октября в 14:53 спасатели получили вызов в деревню Кыртсиалузе волости Виру-Нигула на шоссе Таллинн-Нарва, где произошло ДТП с участием двух автомобилей. С помощью гидравлического инструмента спасатели извлекли пострадавших из одного из разбитых автомобилей. В результате аварии один человек погиб и 5 получили ранения. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Пожар
14 октября в 03:59 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Касси в Мустамяэ горит автосервис. В частности, горела котельная автосалона. Пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью около 10 кв. м к 5 часам утра. Предполагается, что пожар начался из-за невнимательности человека, оставившего открытой дверцу горелки котла.
14 октября в 06:55 спасатели получили информацию, что на парковке торгового центра на Палдискском шоссе в Хааберсти открытым пламенем горит автомобиль. Спасатели Лиллекюла прибыли на месте происшествия в 07:01 и потушили двигатель внутреннего сгорания к 07:19. В результате пожара салон автомобиля был полностью уничтожен.
14 октября в 14:07 спасатели выехали на шоссе Вана-Нарва в Маарду, где с крыши промышленного здания размером 50 х 20 м валил темный дым, а внутри виднелось пламя. На месте происшествия также были слышны взрывы. На место происшествия была мобилизована очень большая группа спасателей из 11 различных профессиональных и добровольческих команд. К 16:47 пожар был взят под контроль, а к 19:19 - ликвидирован. Оказалось, что перед пожаром в здании проводилась сварочная работа, в результате которой, вероятно, воспламенились лакокрасочные материалы. Огонь распространился из здания через разбитые окна и проник в конструкции здания. Спасатели тушили горящие жидкости внутри здания пеной и одновременно разбирали конструкции стен и кровли. Огонь распространился примерно на 40% кровли. Рабочий, который первоначально пытался потушить пожар, был доставлен машиной скорой помощи в больницу для проведения медицинского обследования.
Прочее
Саперы Идаского спасательного центра на прошлой неделе вновь обезвредили 57 взрывных устройств военного времен.
13 октября в столичном районе Пирита произошел инцидент, в результате которого пострадал упавший со строительных лесов рабочий. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
13 октября в 10:43 спасатели были вызваны к зданию школы на улице Парги в Тапа, где был обнаружен запах газа. К моменту прибытия спасателей помещения уже проветривались. Спасатели проверили помещения, дальнейшей опасности не было.