Сводка происшествий ⟩ Пожар в Маарду, угроза пистолетом в ресторане, агрессивный гражданин РФ на борту рейса

Безопасность на границе

В минувшие выходные пограничники на юго-восточных пунктах пропуска не допустили в Эстонию пятерых граждан Украины, одного гражданина Израиля, одного - Сербии и одного - Молдовы.

В выходные дни на пограничном переходе «Нарва-1» пограничники не пустили в Эстонию 47 граждан Молдовы, трех граждан России и Украины и одного гражданина Северной Македонии.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

13 октября сотрудник Таллиннского пограничного пункта проверил в Старом порту двух мужчин, один из которых предъявил итальянское удостоверение вида на жительство, а другой - бельгийское удостоверение личности. Оба документа были с поддельными признаками. Они были доставлены в центр задержания для установления личности и выяснения обстоятельств.

15 октября координатор движения Таллиннского аэропорта сообщил, что на борту рейса из Франкфурта-на-Майне находится агрессивный человек, гражданин Российской Федерации 1955 года рождения, проживающий в Эстонии. На борту самолета он напал на одного из членов экипажа. Человек был задержан и доставлен в центр задержания.