Саботаж, ляп чиновников и сплочение общества: мнения о зачислении эстоноязычных детей в русские школы разделились

Он заявил, что на практике не знает сейчас ни одной русской школы в Таллинне, где эти критерии были бы соблюдены. «По окончании реформы, то есть через десять лет, я надеюсь, останутся только те школы, которые будут этим критериям соответствовать. Вот тогда эстонские дети туда и отправятся», - констатировал Криштафович.

Обвинения и ответ на критику

В понедельник вечером в СМИ появилась информация, что у властей Таллинна есть план отправить некоторых эстоноязычных первоклассников с 1 сентября 2024 года в школы, которые до настоящего времени являлись школами с русским языком обучения. В связи с этим министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что власти Таллинна собираются саботировать переход на эстоноязычное обучение.

Бывший министр образования Тынис Лукас («Отечество») посчитал, что Таллинн занялся дискредитацией школьной реформы.

В ответ на критику, вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте подчеркнул, что город Таллинн не будет препятствовать или саботировать переход на обучение на эстонском языке.

«Напротив, мы хотим с самого начала обратить внимание на недостатки реформы, чтобы снизить риски, связанные с ее реализацией. Наша цель – обеспечить максимально эффективный и плавный переход на эстоноязычное обучение», - заявил он.