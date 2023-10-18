Саботаж, ляп чиновников и сплочение общества: мнения о зачислении эстоноязычных детей в русские школы разделились

Для многих неожиданностью стала новость, что Таллинн меняет систему распределения мест в школах: если родители не подадут ходатайство, ребенок с родным эстонским языком может оказаться в русской школе. Появились и подозрения, что власти Таллинна таким образом устраивают саботаж. Rus.Postimees решил узнать у политиков, преподавателей и общественных деятелей, как они оценивают сложившуюся ситуацию.
Член правления «Ээсти 200», бывший учитель по методике языкового погружения Алексей Яшин на протяжении долгих лет поддерживает идею единой школы.
«Ситуация, в которой дети с разным родным языком окажутся в одной школе, совершенно нормальная и, с моей точки зрения, предпочтительная, - отметил он. - В более маленьких самоуправлениях, например, в Кейла, Тапа или Хаапсалу, такая ситуация сложилась по решению местных властей уже давно. Для некоторых жителей Эстонии это в новинку. Однако "Ээсти 200" поддерживает такой подход с самого основания партии».
Если говорить с точки зрения местного самоуправления или директора школы, то, по его словам, детей с разным родным языком можно отправить в одну школу.
«Однако для детей, родной язык которых не эстонский, следует организовать класс языкового погружения. Дети с другим родным языком не могут учить госязык и некоторые другие предметы вместе с эстоноязычными сверстниками. После окончания первой или второй ступени основной школы такие классы можно будет объединить. Если же в меньшинстве окажутся ученики с родным эстонским языком, и для них придется организовать отдельный класс, в котором по крайней мере некоторые предметы будут проходить отдельно», - говорит Яшин.
Цель - запугать родителей
Как отметила министр образования Кристина Каллас, столичные власти пытаются саботировать переход на эстоноязычное образование. По оценке, Яшина, на данный момент это происходит на уровне коммуникации и высказываний.