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Саботаж, ляп чиновников и сплочение общества: мнения о зачислении эстоноязычных детей в русские школы разделились
Класс. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino
Ольга Лебедева София Солдатенко
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Для многих неожиданностью стала новость, что Таллинн меняет систему распределения мест в школах: если родители не подадут ходатайство, ребенок с родным эстонским языком может оказаться в русской школе. Появились и подозрения, что власти Таллинна таким образом устраивают саботаж. Rus.Postimees решил узнать у политиков, преподавателей и общественных деятелей, как они оценивают сложившуюся ситуацию.

Член правления «Ээсти 200», бывший учитель по методике языкового погружения Алексей Яшин на протяжении долгих лет поддерживает идею единой школы.

«Ситуация, в которой дети с разным родным языком окажутся в одной школе, совершенно нормальная и, с моей точки зрения, предпочтительная, - отметил он. - В более маленьких самоуправлениях, например, в Кейла, Тапа или Хаапсалу, такая ситуация сложилась по решению местных властей уже давно. Для некоторых жителей Эстонии это в новинку. Однако "Ээсти 200" поддерживает такой подход с самого основания партии».

Если говорить с точки зрения местного самоуправления или директора школы, то, по его словам, детей с разным родным языком можно отправить в одну школу.

«Однако для детей, родной язык которых не эстонский, следует организовать класс языкового погружения. Дети с другим родным языком не могут учить госязык и некоторые другие предметы вместе с эстоноязычными сверстниками. После окончания первой или второй ступени основной школы такие классы можно будет объединить. Если же в меньшинстве окажутся ученики с родным эстонским языком, и для них придется организовать отдельный класс, в котором по крайней мере некоторые предметы будут проходить отдельно», - говорит Яшин.

Цель - запугать родителей

Как отметила министр образования Кристина Каллас, столичные власти пытаются саботировать переход на эстоноязычное образование. По оценке, Яшина, на данный момент это происходит на уровне коммуникации и высказываний.

Алексей Яшин.
Алексей Яшин. Фото: личный архив

«Похоже, что их целью является запугать как эстоноязычных, так и русскоязычных родителей. В то же время власти Таллинна обвиняют правительство и министерство, что никакого плана и ресурсов для перехода нет. На этой неделе вице-мэр Андрей Канте представил план Таллинна поддержки учителей и учеников, который по сути перечисляет методы поддержки Министерства образования, которые финансируются из госбюджета», - говорит Яшин.

По его словам, вклад Таллинна в этот процесс, помимо выполнения поставленных сверху задач, неясен: «Кажется, что центристы ищут основную тему для выборов в местное самоуправление. Будет очень печально, если этой темой станет борьба против учебы на эстонском».

Если дети окажутся в конечном итоге в одной школе, то никаких проблем бывший учитель в этом не видит: это, по сути, и есть интеграция.

«У детей появится возможность учить эстонский вместе с носителями языка. Корень одной из проблем нашего общества и есть в том, что общины с разным родным языком не соприкасаются в школах, а после в университетах и на рынке труда», - считает он.

По поводу учебы в одном классе, по его мнению, все зависит от уровня владения эстонским. «Дети, которые языком почти не владеют, должны учиться отдельно по методике языкового погружения. Те, кто владеют эстонским на должном уровне, должны учить его на уровне родного. Это не может происходить в одном классе. С точки зрения учителей, это невозможно. Директора не должны это допустить. Если это случится, то государству придется вмешаться», - признает он.

Яшин надеется, что саботаж перехода на эстоноязычное образование останется только на словах: «Несмотря на десятилетия борьбы против учебы на эстонском со стороны центристов, я думаю, что все это останется только на словах. С переходом действительно много вопросов. Учителей на данный момент не хватает. Но министерство составило план, а правительство выделило на это дополнительно десятки миллионов в год. Нам всем придется постараться. Если кто-то будет действовать против, то во всех школах успешно перейти будет очень трудно или даже невозможно».

Русским учителям сладкой жизни не будет

Писатель и преподаватель П.И. Филимонов считает, что сложившаяся ситуация - упущение чиновников. «Думаю, это просто какой-то чиновничий ляп, кто-то чего-то не учел, кто-то чего-то не подумал, кто-то куда-то не нажал», - прокомментировал он.

П.И. Филимонов
П.И. Филимонов Фото: Madis Veltman

На вопрос, если все-таки эстоноязычные дети будут попадать в русские школы, может ли такая система пагубно отразиться на школах и детях, Филимонов затруднился ответить.

«Честное слово, не знаю. Может быть, наоборот, всем будет легче, а может быть, нет. Я бы, конечно, так не делал, но раз уж так получилось, всем придется адаптироваться, - ответил он. - Не исключено, что наличие эстонского ребенка в классе с русскоязычными детьми поспособствует более быстрому обучению этих детей эстонскому. Или наоборот, этот эстонский ребенок выучит русский, что тоже неплохо, знание любого языка обогащает».

По его словам, кому придется больше напрягаться, так это русским учителям, преподающим на эстонском: «Вот это да, им сладкой жизни не будет, но, вероятно, и не должно быть».

Плата за решение государства 30-летней давности

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) не видит в действиях таллиннских властей попыток саботажа: «Я думаю, что Таллинн ничего не саботирует, а просто старается реализовать намеченный и запланированный государством переход».

Она уверена, что этот переход затронет все наше общество, все семьи, где есть школьники. «Разумеется, не будет идеальной модели, где эстоноязычные дети спокойно учатся в комфортной для них обстановке, а где-то в параллельной вселенной переходят на эстонский язык обучения дети с домашним русским языком, - говорит она. - Если уж мы взяли курс на сплочение общества, на переход на единую школу с эстонским языком обучения, то действительно может получиться так, что дети будут перемешаны в этих школах».

Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Keskerakond

Она отметила, что точно также, уже сейчас многие семьи с русским языком хотят непременно отдать своего ребенка в чисто эстонскую школу.

«И могу предположить, что чем больше будет процент таких детей, тем сложнее будет педагогам. Но коль уж мы пошли по этому пути, то надо осознать, что это сложный и длительный процесс. Насколько я поняла, у родителей остается возможность влиять на выбор школы путем подачи заявления».

Юферева-Скуратовски уверена, что сложно будет всем - педагогам, детям и их родителям. «Но это плата за то, что 30 лет назад наше государство системно не предприняло ничего для того, чтобы выпускники школ с русским языком обучения свободно владели эстонским языком. Так что теперь надо не искать виноватых и саботеров, а сообща решать текущие проблемы», - считает она.

Ощутимого числа эстонцев в русских школах не будет

Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас. Фото: Mihkel Maripuu

Учитель истории Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас не верит, что в результате реформы эстонские дети попадут в русские школы.

«Родители-эстонцы сделают все возможное, чтобы их дети не оказались в таком классе и в такой школе. Даже не очень хорошо разбирающиеся в специфике ситуации люди понимают, что ребенок, оказавшийся в русском классе, обучающимся на эстонском языке, больше потеряет, чем приобретет. Я не верю, что в так называемых русских школах будет какое-то ощутимое число эстонцев».

При этом он прогнозирует, что в ближайшие годы скорее опустеют русские школы, поскольку начнут действовать те родители, которые понимают, что их русскоязычные дети вместе с учителями отправлены в свободное плавание, что никто не просчитывал риски и не разрабатывал методики обучения русских детей на эстонском языке.

«Я предсказываю, что в следующем учебном году будет наблюдаться колоссальная волна оттока учеников из так называемых русских школ. Тогда уже вздрогнут эстонские школы, поскольку именно туда побегут русскоязычные родители, понимающие, что с русскоязычным образованием покончено», - говорит он.

Чтобы не рубить собаке хвост по кускам, родители примут решение отправить своего ребенка в эстоноязычную среду. «Чтобы хотя бы там он получал эстонский язык не только от учителя, который еще неизвестно, как на нем будет говорить, но и от окружения с хорошим госязыком и т.д. Поэтому опустеют, в первую очередь, русскоязычные школы», - продолжил Калакаускас, добавив, что еще через год ситуация только усугубится.

Педагог уверен, что у столичных властей не было плана по дискредитации перехода на эстоноязычное образование, всему виной ускоренная реализация реформы: «Толком ничего не продумано и не просчитано, всех просто ставят перед фактом: давайте вы сами придумывайте, как реформа будет работать. И все как-то выкручиваются. Желания что-то дискредитировать не было».

Произвол можно будет остановить через суд

Член Партии реформ, юрист Евгений Криштафович считает, что этот план не реализуется, поскольку эстонские родители просто обратятся в суд, в котором город Таллинн наверняка проиграет.

«Конституция и европейские рамочные документы по правам человека гарантируют право ребенка на качественное образование, и чем младше учебная ступень, тем больше у государства обязанность следить за качеством обучения и вмешиваться в организацию процесса, - поясняет политик. - Конституция защищает также право на родной язык, на обучение на госязыке и предусматривает обязанность государства заботиться о сохранении эстонского языка и культуры».

Евгений Криштафович.
Евгений Криштафович. Фото: Madis Veltman

По его словам, в идеале все школы должны гарантировать обеспечение этих прав, и одинаково качественное обучение на эстонском должно быть как в лицее в Ласнамяэ, так и в гимназии в Нымме.

«У самого большого и богатого самоуправления, каковым является Таллинн, не может быть никаких оправданий, что они не могут это обеспечить, - считает Криштафович. - Однако это не означает, что если мэрия саботирует свои обязанности, и обучение на эстонском языке в ряде школ проводится только формально, ответственность за результат можно будет спокойно переложить на детей и их родителей».

Он отметил, что если Департамент образования направит в такие школы эстонских детей помимо их воли, этот произвол можно будет остановить через суд.

«Судья будет оценивать не формальные отчеты города Таллинна, что у них все в порядке, а реальное положение вещей. Если в школе более половины учителей не владеют языком на высшем уровне и получили от Языкового департамента предписания, обучение в такой школе явно не происходит на эстонском языке и вредит интеллектуальному развитию ребенка», - говорит Криштафович.

Политик подчеркнул, что статистика языковых проверок - это не единственное возможное доказательство, которое можно будет использовать: «Родители могут собирать данные, на каком языке и насколько качественно проводятся занятия, внеклассная деятельность, обеспечены ли все разумные и необходимые возможности для развития языковых навыков ребенка в родной речи и так далее».

Он заявил, что на практике не знает сейчас ни одной русской школы в Таллинне, где эти критерии были бы соблюдены. «По окончании реформы, то есть через десять лет, я надеюсь, останутся только те школы, которые будут этим критериям соответствовать. Вот тогда эстонские дети туда и отправятся», - констатировал Криштафович.

Обвинения и ответ на критику

В понедельник вечером в СМИ появилась информация, что у властей Таллинна есть план отправить некоторых эстоноязычных первоклассников с 1 сентября 2024 года в школы, которые до настоящего времени являлись школами с русским языком обучения. В связи с этим министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что власти Таллинна собираются саботировать переход на эстоноязычное обучение. 

Бывший министр образования Тынис Лукас («Отечество») посчитал, что Таллинн занялся дискредитацией школьной реформы.

В ответ на критику, вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте подчеркнул, что город Таллинн не будет препятствовать или саботировать переход на обучение на эстонском языке.

«Напротив, мы хотим с самого начала обратить внимание на недостатки реформы, чтобы снизить риски, связанные с ее реализацией. Наша цель – обеспечить максимально эффективный и плавный переход на эстоноязычное обучение», - заявил он.

Андрей Канте и Кристина Каллас.
Андрей Канте и Кристина Каллас. Фото: Madis Veltman
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