Сводка происшествий ⟩ Драка в ласнамяэском баре, кража телефонов на 20 000 евро, загоревшийся внедорожник

Кража

20 октября с бульвара Рявала в Кесклинне был украден пристегнутый велосипед. Ущерб составил 400 евро.

22 октября из магазина на площади Виру в Кесклинне были украдены мобильные телефоны. Ущерб составил 20 000 евро.

22 октября с Пеэтри-теэ в волости Раэ был угнан автомобиль, водитель которого оставил его на работе. Ущерб составил 2 500 евро.

В полицию поступило сообщение, что в период с 16 по 19 октября грабитель проник в квартиру в волости Пыльтсамаа, где дверь не была заперта. Из квартиры были украдены различные вещи. Ущерб уточняется.

Мошенничество

20 октября в полицию обратился мужчина, которого попросили сделать банковский перевод модератору на сайте discord.com. Ущерб составил 1700 евро.

Безопасность на границе

В выходные дни на пункте пропуска «Нарва-1» пограничники не допустили в Эстонию 47 граждан Молдовы, 10 - Украины, трех - России, двух - Беларуси, двух - Израиля, одного - Армении, одного - Сербии и одного - Грузии.

На юго-восточных пунктах пропуска не допустили в Эстонию одного гражданина Украины, двух граждан России, одного - Молдовы и двух - Сербии.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.