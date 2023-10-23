Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о драке в баре на улице Викерлазе в Ласнамяэ, а также о краже мобильных телефонов на 20 000 евро из магазина на площади Виру. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП в Таллинне и в Тарту и о загоревшимся внедорожнике в Вильянди.
Сводка происшествий ⟩ Драка в ласнамяэском баре, кража телефонов на 20 000 евро, загоревшийся внедорожник
Насилие
20 октября поступило сообщение, что на улице Планеэди в Кесклинне 33-летняя женщина избила 42-летнего мужчину.
20 октября поступило сообщение, что в Мустамяэ на A.H. Таммсааре-теэ 64-летний мужчина избил 50-летнюю женщину.
21 октября поступило сообщение, что 59-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему 49-летнему сожителю в жилом доме на улице Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти.
22 октября в баре на улице Викерлазе в Ласнамяэ неизвестный избил 53-летнего мужчину.
21 октября поступило сообщение, что в волости Рыуге 52-летняя женщина избила своего 48-летнего знакомого. Нападавшая была задержана на месте происшествия.
22 октября в полицию поступило сообщение, что 38-летний житель Нарвы избил свою сожительницу во время конфликта в жилом доме на улице Раудсилла.
22 октября в полицию поступило сообщение, что на улице Лехола в Ахтме 39-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою сожительницу.
21 октября в полицию поступило сообщение, что 43-летний житель Йыхви в состоянии алкогольного опьянения напал на своего отца на улице Сулеви. Полиция задержала нападавшего.
23 октября в полицию поступило сообщение, что на улице Вески в Йыхви 25-летний мужчина угрожал пистолетом своей бывшей сожительнице.
Вечером 21 октября в полицию поступило сообщение, что 34-летний мужчина избил 27-летнего и 31-летнего в спа-центре в Пярну. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого и доставила его в полицейский участок.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
20 октября с бульвара Рявала в Кесклинне был украден пристегнутый велосипед. Ущерб составил 400 евро.
22 октября из магазина на площади Виру в Кесклинне были украдены мобильные телефоны. Ущерб составил 20 000 евро.
22 октября с Пеэтри-теэ в волости Раэ был угнан автомобиль, водитель которого оставил его на работе. Ущерб составил 2 500 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с 16 по 19 октября грабитель проник в квартиру в волости Пыльтсамаа, где дверь не была заперта. Из квартиры были украдены различные вещи. Ущерб уточняется.
Мошенничество
20 октября в полицию обратился мужчина, которого попросили сделать банковский перевод модератору на сайте discord.com. Ущерб составил 1700 евро.
Безопасность на границе
В выходные дни на пункте пропуска «Нарва-1» пограничники не допустили в Эстонию 47 граждан Молдовы, 10 - Украины, трех - России, двух - Беларуси, двух - Израиля, одного - Армении, одного - Сербии и одного - Грузии.
На юго-восточных пунктах пропуска не допустили в Эстонию одного гражданина Украины, двух граждан России, одного - Молдовы и двух - Сербии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
20 октября в Таллиннском аэропорту в ручной клади гражданина Эстонии 2006 года рождения был обнаружен нож-бабочка, запрещенный к гражданскому использованию. Он признался, что нож принадлежит ему и что он хотел взять его с собой в поездку. С мужчины было взято письменное объяснение, а нож-бабочка был у него изъят.
20 октября в Таллиннском аэропорту в ручной клади гражданки Эстонии 2005 года рождения были обнаружены три метательных ножа, которые были изъяты. Женщину пропустили на рейс.
21 октября на борту лайнера Baltic Queen проводилась проверка пассажиров, один из которых предъявил удостоверение личности Королевства Бельгии. Документ оказался поддельным, и его доставили в центр задержания для дальнейшего разбирательства. Позже выяснилось, что он является гражданином Египта.
22 октября полицейский патруль остановил в Таллинне гражданина Молдовы, выехавшего на автомобиле на перекресток на красный свет. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится на территории Эстонии нелегально. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
20 октября в пункте пропуска в Нарве пограничники обнаружили гражданина Израиля, предъявившего поддельные паспорт и справку на домашнее животное. Поскольку человек согласился уплатить процедурные издержки и возможное штрафное взыскание в виде платежа в государственный бюджет, уголовное дело не было возбуждено. Он заплатил 300 евро, после чего отправился в Эстонию.
21 октября пограничники на нарвском пограничном пункте проверили гражданина Эстонии, который демонстрировал вещь с символикой государства-агрессора. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
ДТП
20 октября в 10:30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Тоомпуйестеэ в Кесклинне, в результате которого произошла утечка топлива из одного из автомобилей. Спасатели Кесклинна покрыли абсорбентом около четырех квадратных метров разлива.
22 октября в 22:35 на улице Няйтузе в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого спасатели ликвидировали опасность возгорания и покрыли разлившиеся жидкости абсорбентом. О происшествии было сообщено в службу содержания дорог города. Находившимся в машинах людям была оказана первая медицинская помощь на месте.
Пожар
21 октября в 11:07 в Центр тревоги поступило сообщение, что из квартиры на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома на улице Кадака в Мустамяэ идет дым, а лестничная клетка также заполнена густым черным дымом. Также было слышно дымовой датчик. Спасатели Нымме прибыли на место происшествия в 11:13, быстро проникли в квартиру и обнаружили внутри горящую еду. Возгорание было потушено до прибытия спасателей. Житель квартиры уснул во время готовки, но, к счастью, дымовой датчик выполнил свою задачу и разбудил человека.
23 октября в 03:28 спасатели получили информацию, что из-под капота автомобиля Mercedes-Benz на улице Кюти в Раквере идет дым и пламя. Спасатели Раквере прибыли на место происшествия в 03:33 и потушили возгорание в 03:49. Огонь также повредил салон автомобиля.
21 октября в 15.16 в деревне Выдувере волости Йыгева загорелся старый пустующий сарай, который был потушен спасателями. Оказалось, что хозяин сам поджег сарай, чтобы избавиться от него. Ему объяснили, что избавление от отходов путем их сжигания запрещено законом и загрязняет окружающую среду. В костре можно сжигать только чистую, необработанную древесину, а не строительный мусор.
20 октября в 16:35 на улице Мурели в Вильянди загорелся внедорожник. Когда приехали спасатели, из-под капота вырывалось пламя. Пожар был потушен с помощью струи воды. В результате пожара была уничтожена передняя часть внедорожника.
21 октября в 16:43 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в городе Отепя. В результате происшествия погиб мужчина. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
22 октября в 13:58 в Центр тревоги поступило сообщение о падении дерева на частный дом на Сиде-теэ в деревне Лауласмаа волости Ляэне-Харью. Спасатели-добровольцы из Лохусалу к 15:12 убрали дерево с крыши.
20 октября в 10:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Тоолсе-Линнусе-теэ в деревне Тоолсе волости Хальяла упали три дерева, перекрыв дорогу. Спасатели-добровольцы из Аасукальда расчистили дорогу к 11:16.
22 октября в 6:06 спасатели выехали на улицу Аявилья в Пайде, чтобы оказать первую помощь 64-летнему мужчине, который упал и получил травму у себя дома. Дверь пришлось открывать силой. Позже спасатели починили дверь.