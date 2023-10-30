Wolt назначил нового директора и теперь планирует расшириться по всей Балтии

Мантас Ломсаргис, возглавивший компанию Wolt в странах Балтии, верит, что сервис доставки появится во всех уголках региона.
Wolt - технологическая компания со штаб-квартирой в Хельсинки, предоставляющая онлайн-платформу для потребителей, продавцов и курьеров. Платформа объединяет людей, которые хотят заказать еду и другие товары, с людьми, которые заинтересованы в их продаже и доставке. С этой целью Wolt разрабатывает различные технологические решения: от местной логистики до программного обеспечения для розничной торговли и финансовых решений.
На днях компанию Wolt в странах Балтии возглавил Мантас Ломсаргис, до этого руководивший продажами предприятия.
«Wolt вышел на рынок Балтии более шести лет назад, - рассказал новый глава компании в регионе. - Нам удалось создать лояльную клиентскую базу и иметь больше пользователей с каждым днем. Я рад возглавить наш бизнес в странах Балтии, сосредоточившись на нашем основном бизнесе по доставке еды, а также продолжая расширяться в другие города».
Ломсаргис отметил, что в этом году компания начала предоставлять услуги в 15 новых городах Эстонии, Латвии и Литвы. Таким образом, общее число городов присутствия составляет 30 в регионе. Например, недавно Wolt в Сауэ и Саку запустила сервис, позволяющий людям заказывать еду и товары с помощью мобильного приложения.
«Наша цель — расшириться по всей Балтии», - сказал Мантас Ломсаргис.
Лийс Ристаль, которая до сих пор руководила Wolt в странах Балтии, сообщила, что ей «пора переходить к новым задачам». Куда именно перешла работать Ристаль, не сообщалось.
По итогам 2022 года операционные убытки Wolt по курьерской доставке еды достигли 422 млн евро.
При этом оборот Wolt в прошлом году увеличился на 5,8 процента до 67 млн евро. Компания прогнозировала, что и в этом году число клиентов и оборот вырастут.
Основной конкурент на рынке доставки, стартап Bolt, показал оборот в 592 млн евро в первом полугодии текущего года. Еще в 2021 году убытки предприятия достигали 547,2 млн евро.
Wolt Eesti еще не представила финансовый отчет за прошлый год. В 2021 году оборот составил 19 млн евро по сравнению с 4,6 млн в 2020 году.
По данным Налогово-таможенного департамента, во втором квартале 2023 года в Wolt работало 2246 человек. Этим летом курьеры Wolt жаловались, что оплата их труда была урезана без предупреждения. Тогда еще временный управляющий Wolt Baltikum Мантас Ломсаргис говорил, что эти утверждения не соответствуют действительности.