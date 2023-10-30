Wolt назначил нового директора и теперь планирует расшириться по всей Балтии

Wolt - технологическая компания со штаб-квартирой в Хельсинки, предоставляющая онлайн-платформу для потребителей, продавцов и курьеров. Платформа объединяет людей, которые хотят заказать еду и другие товары, с людьми, которые заинтересованы в их продаже и доставке. С этой целью Wolt разрабатывает различные технологические решения: от местной логистики до программного обеспечения для розничной торговли и финансовых решений.

На днях компанию Wolt в странах Балтии возглавил Мантас Ломсаргис, до этого руководивший продажами предприятия.

«Wolt вышел на рынок Балтии более шести лет назад, - рассказал новый глава компании в регионе. - Нам удалось создать лояльную клиентскую базу и иметь больше пользователей с каждым днем. Я рад возглавить наш бизнес в странах Балтии, сосредоточившись на нашем основном бизнесе по доставке еды, а также продолжая расширяться в другие города».

Ломсаргис отметил, что в этом году компания начала предоставлять услуги в 15 новых городах Эстонии, Латвии и Литвы. Таким образом, общее число городов присутствия составляет 30 в регионе. Например, недавно Wolt в Сауэ и Саку запустила сервис, позволяющий людям заказывать еду и товары с помощью мобильного приложения.

«Наша цель — расшириться по всей Балтии», - сказал Мантас Ломсаргис.

Лийс Ристаль, которая до сих пор руководила Wolt в странах Балтии, сообщила, что ей «пора переходить к новым задачам». Куда именно перешла работать Ристаль, не сообщалось.