Эстония укрепляет дружбу с Тайванем. Таллинн посетит глава МИД острова, которому угрожает Китай

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У летит в страны Балтии. Дипломат посетит Литву, Латвию и Эстонию на текущей неделе. Об этом сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства азиатского острова.

«Министр иностранных дел Джозеф Ву был приглашен посетить Латвию, Эстонию и Литву с 6 по 12 ноября этого года. Помимо участия в форуме «Будущее демократии: противостояние тоталитаризму» в Литве, он также посетит аналитические центры, Институт международной обороны и безопасности (LIIA) и Эстонский центр международной обороны и безопасности (ICDS), а также выступит с публичными речами, чтобы показать, что наша страна и народы трех стран Балтии также поддерживают веру в свободе и демократию и привержены борьбе с тоталитаризмом», - гласит сообщение на сайте тайваньского МИД.

Дипломаты демократического острова, который является важнейшей точкой на карте Земли, откуда мир получает чипы и микросхемы, выразили уверенность, что этот визит «откроет новую страницу в двусторонних отношениях».

«Министерство иностранных дел продолжит расширять сотрудничество и обмены в различных областях с тремя странами Балтии и заложит прочную основу для двустороннего демократического альянса и взаимовыгодного сотрудничества», - сказано в сообщении.

О том, что нынешнему правительству Эстонии стоит смотреть в сторону свободного Тайваня, а не его авторитарных соседей, минувшим летом заявлял бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт. Тогда же власти Китая, которые считают Тайвань своей территорией, провели очередные учения у берегов острова.

В начале ноября 2023 года правительство Эстонии дало разрешение на открытие в Таллинне представительства Тайбэя. При этом глава МИД Эстонии оговорился, что речь не идет о политическом сотрудничестве.

«В рамках политики одного Китая мы не будем развивать политические отношения с Тайванем. В то же время мы считаем важным оживить отношения с Тайванем в области экономики, образования, культуры, взаимодействия организаций гражданского общества и в других подобных областях», - сказал тогда Маргус Цахкна Postimees.